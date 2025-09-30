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Sitting at a desk and reading a blog post about remote support solution

Ajuda Remota — Suporte Qualquer Dispositivo a Partir de Qualquer Localização

Trevor Jackins
2 min de leitura
Atualizado
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Os problemas informáticos estão ficando mais complicados e caros.

O tempo para a resolução nunca foi tão importante para as equipes de TI, e é por isso que selecionar o software certo de suporte informático remoto é tão importante. Neste blog, destacamos o que é ajuda remota e como podes configurar a tua organização de TI para apoiar qualquer dispositivo, em qualquer localização.

Ajuda remota é o processo através do qual as equipes de TI podem acessar um dispositivo de outro local para resolver potenciais problemas como ficar bloqueado, limpar malware ou ransomware e instalar aplicações. A ajuda remota também pode ser chamada de suporte remoto e muitas vezes é associada a balcões de assistência ou ajuda.

Tipos de dispositivos que precisam de ajuda remota

Até a virada do século, a maioria dos dispositivos que exigiam suporte de TI eram computadores. No entanto, os tablets e os smartphones são agora ferramentas críticas para os funcionários comunicarem, gerirem arquivos e acessarem a informações comerciais sensíveis a partir de qualquer localização.

A tecnologia de ajuda remota deve englobar dispositivos móveis, tablets e outros dispositivos específicos do setor, em qualquer sistema operacional (incluindo Windows, iOS, macOS, Android ou Chrome OS).

O BYOD aumenta a procura de ajuda remota

Muitas organizações implementaram estratégias de "traga-seu-próprio-dispositivo" (BYOD) nos últimos 10 anos para dar mais flexibilidade aos funcionários. No entanto, isso criou um desafio para as equipes de TI no suporte aos dispositivos de funcionários. Os funcionários precisam dos seus dispositivos para funcionar e o TI precisa ser capaz de responder rapidamente aos pedidos de suporte, independentemente do tipo de dispositivo.

Vantagens do software de ajuda remota

O software de ajuda remota permite às equipes de TI:

  • Acessar e solucionar problemas rapidamente em qualquer dispositivo remoto

  • Criar um controle de acesso baseado em função e permissões para criar regras de autorização com base nos usuários ou no nível de gestão

  • Consolidar os relatórios para identificar problemas comuns

  • Monitorar atividades suspeitas entre um grande número de dispositivos remotos

  • Garantir a conformidade com as leis e regulamentos relevantes

  • Integrar-se aos fornecedores de início de sessão único (SSO) para simplificar o início de sessão e a manutenção de senhas

Revê o teu preparo para a ajuda remota

Se o seu negócio planeja ter funcionários de trabalho remoto ou flexível de longo prazo, está na hora de auditar a sua estratégia de suporte. Aqui estão algumas perguntas para se fazer:

  • Estamos preparados para atender a qualquer dispositivo, independentemente do SO?

  • Quão rapidamente podemos resolver os problemas nas máquinas com base na localização deles?

  • Podemos criar permissões com base em funções para acessar informações sensíveis em dispositivos que não pertencem à empresa?

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