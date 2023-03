Por que a Splashtop é o Melhor App de Ambiente de Trabalho Remoto para Android

As pessoas estão a se tornando mais acostumadas a usar dispositivos fora do escritório, com quase 1/3 de todos os funcionários em todo o mundo trabalhando remotamente. Além de laptops e computadores domésticos, muitos querem poder usar os seus dispositivos portáteis para trabalhar remotamente.

O software de desktop remoto permite a você controlar remotamente o seu computador de trabalho a partir de qualquer lugar utilizando outro dispositivo, incluindo telefones e tablets Android. Então, se você quiser ter acesso ao seu computador remoto enquanto está em viagem, onde você pode encontrar a melhor aplicação de desktop remoto para Android?

A Splashtop é a solução de desktop remota mais segura, fácil e confiável de usar. A Splashtop suporta o Android através dos seus apps na loja Google Play, permitindo acessar e controlar remotamente um computador a partir de qualquer dispositivo Android.

Aqui estão cinco razões pelas quais a Splashtop é a melhor aplicação de desktop remoto para Android:

1. Controle Computadores Remotos com Facilidade

Quando você controla remotamente um computador a partir de um dispositivo móvel, você pode se preocupar com o quão amigável o processo é. O software de desktop remoto Splashtop para Android é um processo fácil, que te permite executar qualquer aplicação ou acessar a qualquer ficheiro no seu computador como se estivesses à frente dela. É como ter o seu computador contigo onde quer que vá, mas tudo o que você precisa é do seu dispositivo Android.

A Splashtop vem com muitas funcionalidades que ajudam a garantir que você possa ser produtivo ao trabalhar remotamente.

Transferência de arquivos fácil - Tradicionalmente, transferir arquivos de um dispositivo para outro pode ser um aborrecimento real. Você precisa ou usar um anexo de e-mail volumoso ou carregar os arquivos para uma aplicação de terceiros.

Quando você se conectar com a Splashtop, você pode em vez disso transferir arquivos entre o seu dispositivo Android e o computador remoto Windows ou Mac (e vice-versa).

Impressão remota - Ao usar um desktop remoto, você pode querer imprimir algo do dispositivo remoto para a sua impressora local. A maioria dos apps de desktop remoto não te permite a capacidade de imprimir em qualquer lugar exceto na rede onde o dispositivo remoto existe.

A Splashtop, em vez disso, capacita a conexão remota para puxar os trabalhos de impressão da área de trabalho remota. Desta forma, você pode imprimir quaisquer documentos que existam apenas remotamente para a sua impressora.

Chat remoto - Às vezes pode ser necessário enviar mensagens de ou para um dispositivo remoto. Isso pode ter muitas razões, incluindo suporte técnico para um usuário remoto ou para garantir uma discussão aberta e a colaboração.

A Splashtop inclui uma funcionalidade que cria uma caixa de conversa no dispositivo remoto. Tanto o usuário no dispositivo remoto como o dispositivo local podem usar isso para se comunicar entre si e ajudar a resolver problemas.

2. Suporte para Várias Plataformas

Não importa a plataforma, a Splashtop permite que você acesse o seu computador do seu celular Android. Tudo o que você precisa fazer é instalar o cliente Splashtop e a aplicação vai tratar do resto.

A Splashtop atualmente suporta o seguinte:

Janela

MacOS

iPad

iPhone

Android

Chromebook

Linux

Não importa o dispositivo que você precisa acessar, a aplicação Splashtop no seu dispositivo Android vai permitir que você se conecte a ele com apenas um clique.

3. Ligações Remotas Rápidas

você pode encontrar vários apps de acesso remoto subpar no mercado. Muitos utilizam tecnologia antiga, como a Virtual Network Computing (VNC) ou uma Rede Privada Virtual (VPN).

Ambos têm problemas. Primeiro, eles têm problemas de segunrança. Além disso, geralmente são lentos e não são construídos para transmitir dados suficientes para transmitir imagens modernas 4k para o seu desktop.

A Splashtop evita esses protocolos mais antigos. Construímos a nossa oferta a partir do zero como uma ferramenta poderosa para te permitir receber a melhor experiência possível.

Você pode executar aplicações que exigem muitos recursos ou realizar tarefas como edição de vídeo e sincronização de lábios com facilidade. A Splashtop para Android suporta ligações rápidas e remotas com qualidade de som e vídeo HD.

4. Altamente Segura

Existem muitas histórias online de outros aplicativos de desktop remoto cuja falta de segurança colocou usuários e organizações em risco. A Splashtop tem como objetivo evitar que essas coisas ocorram e garantir que você tenha a experiência mais segura possível.

Há muitas maneiras como a Splashtop pode assegurar que você e os seus colegas continuem a trabalhar com garantias de segurança. Isso inclui:

A adesão aos regulamentos de segurança - Garantir que você segue diretrizes de segurança específicas é uma pedra angular de muitos setores. Por exemplo, caso você opere na UE, você tem que seguir o RGPD. Se trabalhar na saúde, precisa garantir que adere à HIPAA.

Os protocolos de segurança da Splashtop seguem um TLS 1.2 padrão da indústria com a encriptação AES 256 bits. Isso, juntamente com outros elementos de segurança, garante que você pode cumprir esses regulamentos. Então, você pode continuar a trabalhar com o conhecimento de que está evitando litígios e outros problemas.

Autenticação baseada em vários fatores - Hoje em dia, as senhas não são suficientes e você precisa de segurança extra para garantir que o seu dispositivo não seja comprometido. Usando a autenticação baseada em vários fatores você pode ter certeza que apenas usuários validados acessam sistemas seguros.

Tempo limite da sessão ociosa - Quando você deixa o seu computador sozinho por qualquer período, deve garantir que bloqueia ele. Para os momentos em que se esquecer, um tempo limite de sessão ocioso vai solicitar que você reintroduza a sua senha antes de continuar a usar um desktop remoto.

5. Fácil de Configurar e Usar

Splashtop é muito fácil começar. Depois de instalar e configurar a aplicação no computador remoto, tudo o que precisas fazer é abrir a aplicação Splashtop no teu tablet ou telemóvel Android e clicar no computador que queres aceder.

Você pode ver o quão fácil é configurar o software de desktop remoto Splashtop. Você vai ficar online em minutos. Isso permite passar mais tempo com o trabalho que importa, em vez de procedimentos trabalhosos de instalação.

Quanto à aplicação móvel, você pode encontrá-la na loja do Google Play.

Comece gratuitamente com a melhor aplicação de desktop remoto para Android

Este artigo explica porque a Splashtop é a melhor aplicação de desktop remoto para Android. Então, agora que você sabe disso, por onde começar?

Por sorte sua, podemos te dar uma prova do que é usar a Splashtop para as suas necessidades. Então, comece uma avaliação gratuita da Splashtop e comece a usar o melhor software de desktop remoto hoje!

