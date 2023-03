Como o Software de Acesso Remoto pode Habilitar a Telemedicina

A pandemia moldou o futuro de tantas indústrias, mas nenhuma foi mais afetada do que a de cuidados de saúde. Nos últimos dois anos, a telemedicina tornou-se mais importante do que nunca à medida que os hospitais sobrelotados trabalham para liberar espaço. Segundo o Economist, os especialistas estão a prever que os hospitais vão confiar fortemente na robótica e nas tecnologias digitais nos próximos 25 anos. Além disso, a telemedicina e os cuidados de saúde remotos se tornarão práticas padrão, diminuindo a necessidade de visitas presenciais.

À medida que a pandemia diminui e as visitas presenciais se tornam mais viáveis, 50% do público americano planeja usar a telemedicina no futuro, de acordo com a Gallup. A telemedicina oferece soluções para tudo, desde cuidados de saúde para áreas rurais até hospitais superlotados. No entanto, para fornecer telemedicina eficiente, os hospitais precisam de um software confiável, seguro e compatível com a HIPAA.

Conformidade com a HIPAA

Hoje em dia, todos conhecem o termo HIPAA, e estão preocupados com o cumprimento dos seus profissionais de saúde — mesmo que não tenham a certeza absoluta do que isso significa. A Splashtop mantém a sua empresa compatível com HIPAA, sem processar, armazenar ou aceder a qualquer um dos seus dados.

A Splashtop nunca armazena fluxos de captura de tela; eles só são transmitidos. Além disso, todas as sessões são registadas com selos temporais e informações do utilizador, dispositivo e sessão. Mesmo que um médico se afaste do computador e deixe um arquivo de pacientes, a sua informação continua segura com a Splashtop. A nossa sessão remota incorporada oferece funcionalidades como a protecção de tela remota para privacidade e notificação persistente quando o computador está a ser acedido remotamente.

As medidas de segurança adicionais incluem:

Senhas de utilizador encriptadas e armazenadas com segurança

Autenticação do dispositivo ativada por predefinição (com a opção de ligar a autenticação de 2 fatores)

Integração de autenticação única (SSO)

Para manter os seus dados seguros a cada passo do caminho, os módulos de segurança na nuvem do Splashtop monitoram e sinalizam atividades suspeitas em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É por isso que temos a confiança das melhores instituições de saúde, incluindo a Stanford Health Care, a Harvard Medical School, o Cleveland Hospital e o NHS.

“A Splashtop utiliza procedimentos de segurança rigorosos que mantêm as nossas sessões remotas e os nossos dados seguros.” - Jake Harrelson, Paciente Navegador, Home Farm Family Medicine

Acesse com segurança o seu sistema de EHR a partir de qualquer lugar

A Splashtop permite que os funcionários do hospital e os pacientes acedam remotamente ao sistema de registo eletrónico de saúde (EHR) a partir de qualquer lugar. O acesso ao sistema de EHR a partir de um tablet em vez de um computador estacionário pode poupar tempo e energia. Isso poupa os funcionários dos hospitais o incómodo de usar enormes estações de computador e melhora a experiência do paciente.

Os funcionários podem acessar registos, imagens e arquivos dos pacientes no seu sistema de EHR enquanto mudam de sala de exames para escritório, ou mesmo de casa. Os pacientes podem evitar a papelada e o erro humano visualizando e atualizando as suas informações padrão do paciente e seguro (armazenadas no sistema de EHR) em um tablet ou dispositivo móvel.

A Home Farm Family Medicine, em Brattleboro, VT, precisava de uma solução de acesso remoto que simplificasse o seu trabalho e os mantivesse em conformidade com a HIPAA. Jake Harrelson, um navegador paciente com a prática, supervisionou a sua adoção da Splashtop para satisfazer essas necessidades.

“Os membros do staff estão a utilizar [Splashtop] depois do expediente ou aos fins de semana. Também dispomos de uma estação de trabalho configurada exclusivamente para acesso remoto durante o horário de trabalho. Usamos isto regularmente, pois estamos na nossa localização inicial, e essa necessidade não é tão grande como nos dias em que estamos ocupados. Também posso aceder ao servidor e à maior parte dos nossos computadores de escritório remotamente e corrigir quaisquer problemas que possam ocorrer sem ter de entrar no escritório no tempo de folga.”

Minimize a papelada

Para pacientes, pessoal de consultório, médicos e enfermeiros, a papelada é tanto necessária como frustrante. O preenchimento de formulários em papel leva tempo extra no escritório e aumenta a possibilidade de erro humano.

Usando a Splashtop, você pode mover a papelada do paciente para um tablet ou dispositivo móvel ligado ao seu EHR. Isto poupa tempo valioso da sua equipa de escritório, reduz o custo dos materiais de escritório e reduz a probabilidade de erros cometidos durante a transferência de informação do papel para o software.

Acesso seguro a pesquisas, dados de laboratório e outras aplicações a partir de casa

Trabalhar a partir de casa é mais do que apenas aceder e atualizar os registos dos pacientes. Quer esteja a trabalhar numa pequena prática familiar, num hospital de ensino, numa instalação de investigação ou num laboratório, a Splashtop oferece-lhe opções para fazer o seu melhor trabalho, tanto no local como fora dele.

Com acesso remoto, você pode usar remotamente sistemas de software médico especializado que funcionam em máquinas de ponta, incluindo microscópios. Isso permite-lhe realizar tarefas com eficiência como analisar amostras de sangue e tecidos a partir de qualquer lugar.

Ensinar os hospitais também pode oferecer aos estudantes a oportunidade de ver procedimentos em tempo real remotamente. Isso reduz a necessidade de blocos operatórios dispendiosos e permite aos alunos gerirem o seu tempo de forma mais eficiente. Os alunos podem até praticar técnicas de pesquisas simulando cirurgias com gráficos 3D.

Uma solução de acesso remoto segura para profissionais de saúde

A Splashtop oferece aos profissionais de saúde o software de ponta de que precisam para desempenharem o seu melhor.

“Como vimos com a pandemia global, o acesso remoto é crucial para o sucesso de qualquer negócio, e temos o prazer de ser parceiros da Splashtop. A sua fiabilidade, desempenho e apoio ao cliente têm sido excepcionais, fornecendo a nós, aos nossos clientes e colaboradores as ferramentas necessárias para continuar fazendo um trabalho importante, mesmo remotamente.” — Joel Nichols, Vice-Presidente de Sistemas de Informação, Quanterix.

Use computadores de escritório ou laboratório remotamente, a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Experimente o Splashtop Business Access hoje mesmo.

Teste gratuito