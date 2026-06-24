Quando os colaboradores trabalham em mobilidade, precisam de aceder ao seu PC a qualquer hora e em qualquer lugar. Da mesma forma, os agentes de TI devem conseguir ligar-se a PCs remotos de forma rápida e sem interrupções ao prestar suporte remoto. Nada disto é possível sem acesso remoto.
Aceder e controlar PCs remotamente é fundamental para as empresas e as suas equipas de TI, uma vez que a velocidade e a eficiência das ligações remotas podem afetar a flexibilidade da força de trabalho, a eficiência, os tempos de resposta, os custos de suporte e muito mais. Então, como podem as organizações configurar o acesso e controlo remoto de PCs?
Vamos explorar como funciona o acesso remoto, as suas vantagens, as melhores práticas e como configurar o controlo remoto de PC em dispositivos de todos os tipos.
O que é o controlo remoto de PC?
O controlo remoto de PC é a capacidade de aceder, visualizar e controlar um computador a partir de outro dispositivo através da internet ou de uma ligação de rede segura. Isto permite trabalhar no dispositivo remoto como se estivesse mesmo à sua frente, usando a internet para ligar os dois dispositivos e controlar um a partir do outro.
Como funciona o controlo remoto de PC
Controlar um PC remotamente pode parecer complicado em teoria, mas na prática é bastante simples.
Primeiro, o utilizador instala o software de acesso remoto na máquina anfitriã e no dispositivo cliente. Este software estabelece uma ligação entre os dois dispositivos para que possam partilhar entrada e saída.
Quando o utilizador precisa de se ligar remotamente, utiliza a solução de acesso remoto para se ligar ao dispositivo remoto através da internet. Isto cria uma ligação segura que partilha o ecrã do terminal remoto com o dispositivo do utilizador e transmite toques no teclado, movimentos do rato e outros comandos do dispositivo do utilizador de volta para o dispositivo remoto. Como resultado, o utilizador pode ver e controlar o seu dispositivo remoto, independentemente de onde estiver a trabalhar.
Um bom software de acesso remoto também pode funcionar em diferentes sistemas operativos e dispositivos, incluindo Mac, PC, Linux, iOS, Android e muito mais. Isto torna possível aceder remotamente a um PC a partir de um Mac ou a um dispositivo Linux a partir de um telemóvel Android, melhorando assim a acessibilidade e permitindo que os utilizadores trabalhem nos dispositivos que preferem.
5 principais benefícios de controlar remotamente um PC
Depois de esclarecer isso, podemos analisar os benefícios do acesso e controlo remoto de PCs. Aceder remotamente a computadores a partir de qualquer lugar oferece várias vantagens que podem melhorar a eficiência, a produtividade e muito mais, beneficiando colaboradores individuais, equipas e departamentos inteiros.
Os principais benefícios do acesso remoto incluem:
Resolução de problemas mais rápida: O acesso remoto permite aos utilizadores ligarem-se a dispositivos a partir de qualquer lugar, tornando-se uma ferramenta poderosa para o suporte de TI. Os agentes de TI podem usar o suporte remoto para aceder aos dispositivos dos utilizadores finais e realizar resolução de problemas e manutenção prática a partir de qualquer lugar, ajudando a resolver problemas mais rapidamente.
Custos de deslocação reduzidos: Permitir que os colaboradores acedam aos dispositivos de trabalho a partir de qualquer lugar ajuda a reduzir a necessidade de deslocações, pois possibilita um trabalho remoto e híbrido mais eficiente (reduzindo assim a necessidade de ir e vir do escritório todos os dias), apoia a colaboração remota entre equipas dispersas e permite que os técnicos de suporte ajudem os utilizadores diretamente nos seus dispositivos sem precisarem de se deslocar até eles.
Flexibilidade multiplataforma: Software de acesso remoto como o Splashtop pode funcionar entre plataformas, permitindo trabalho e produtividade sem interrupções, independentemente do dispositivo ou sistema operativo.
Mais produtividade, menos interrupções: O acesso remoto permite que os colaboradores trabalhem de forma produtiva onde quer que estejam, com conectividade fluida e de baixa latência. Isto, por sua vez, melhora a produtividade dos colaboradores remotos e híbridos e elimina interrupções frustrantes.
Acesso seguro a partir de qualquer lugar: As boas plataformas de acesso remoto oferecem funcionalidades de segurança robustas, como encriptação de ponta a ponta, autenticação multifator (MFA) e muito mais. Isto ajuda a garantir que os dados sensíveis permanecem seguros enquanto os colaboradores trabalham em movimento, permitindo o trabalho remoto seguro e ajudando a manter a conformidade de TI.
Pré-requisitos para o controlo remoto de PC
Se está a preparar-se para configurar o controlo remoto de PC, há alguns requisitos que convém cumprir primeiro. Estes pré-requisitos essenciais ajudarão a garantir que os seus dispositivos e a sua infraestrutura estão prontos para o acesso remoto, para que seja possível ligar rapidamente e trabalhar sem interrupções a partir de qualquer lugar.
Os principais pré-requisitos incluem:
Software de acesso remoto: Talvez isto seja óbvio, mas o primeiro requisito para o acesso remoto é o software que o permite. Será necessária uma solução de acesso remoto fiável e segura, como Splashtop, instalada em ambos os dispositivos para estabelecer uma ligação antes de começar a trabalhar entre endpoints.
Uma ligação estável à internet: O acesso remoto depende da conectividade à internet para ligar os dispositivos conectados. Certifique-se de que existe uma ligação estável em ambos os lados, para que o acesso permaneça ininterrupto e continue a funcionar sem falhas.
Dispositivos compatíveis: Dependendo da ferramenta de acesso remoto que utiliza, isto pode ser fácil ou difícil. Embora existam algumas ferramentas concebidas para controlo remoto de PC que apenas funcionam em dispositivos ou sistemas operativos específicos, software como o Splashtop pode funcionar em vários tipos de dispositivos, incluindo macOS, Windows, Android e muito mais.
Acesso de administrador no computador anfitrião: A maioria dos endpoints não permite acesso remoto por predefinição por motivos de segurança, pelo que os administradores terão de intervir e autorizá-lo. Certifique-se de que o dispositivo remoto tem permissões de administrador ativadas para permitir o acesso remoto; caso contrário, a ligação irá falhar.
Como controlar remotamente um PC em 5 passos
Quando estiver tudo pronto para trabalhar a partir de qualquer lugar, controlar um PC remotamente requer apenas alguns passos rápidos. Com Splashtop, é fácil configurar o acesso remoto e ligar-se a partir de qualquer lugar, por isso basta seguir estas instruções e ficará tudo pronto:
Crie a sua conta Splashtop ao registar-se para uma avaliação gratuita.
Transfira a aplicação Splashtop Streamer para o seu PC a partir da página de transferências do Splashtop, instale a aplicação e inicie sessão.
Ative o acesso remoto nas definições de administrador para garantir que a ligação é permitida.
Descarregue o Splashtop no dispositivo a partir do qual vai estabelecer ligação (também disponível na página de transferências).
Inicie sessão e clique no seu PC na aplicação Splashtop para iniciar a ligação remota.
É só isso! A partir daí, será possível controlar remotamente o PC e trabalhar a partir de qualquer lugar, incluindo aceder a ficheiros, ferramentas especializadas e aplicações conforme necessário. A Splashtop proporciona uma ligação segura, simples e encriptada, para que seja possível trabalhar de forma eficiente a partir de qualquer lugar sem comprometer a cibersegurança.
Boas práticas para controlo remoto seguro de PC
Claro que o acesso remoto deve ser gerido com cuidado. Quando as organizações implementam soluções de acesso remoto, devem garantir que têm os controlos de segurança e as políticas necessários para assegurar que o acesso é eficiente e seguro, por isso convém ter estas boas pr�áticas em mente.
As melhores práticas para um controlo remoto de PC seguro incluem:
Autenticação multifator (MFA): Manter a segurança da conta é vital para garantir que apenas utilizadores autorizados podem aceder às suas contas e dispositivos ligados. A autenticação multifator ajuda a manter os utilizadores não autorizados afastados ao exigir uma forma secundária de verificação do utilizador antes de poderem iniciar sessão.
Encriptação: A encriptação ponta a ponta é essencial para manter os dados seguros em trânsito, para que não possam ser intercetados ou roubados. A Splashtop, por exemplo, utiliza encriptação AES para proteger transmissões e ligações, garantindo que tudo se mantém seguro durante toda a sessão remota.
Dispositivos permitidos: Ao configurar o acesso remoto, é útil ter uma lista de dispositivos permitidos. Isto ajuda a proporcionar segurança adicional, para que credenciais de conta roubadas não possam ser usadas para iniciar sessão em dispositivos desconhecidos.
Tempos limite da sessão: Há sempre a possibilidade de os colaboradores se esquecerem de terminar as suas sessões remotas. Nestes casos, os tempos limite da sessão ajudam a garantir que os dispositivos não ficam sem supervisão, uma vez que a sessão remota terminará automaticamente após um período definido de inatividade.
Registos e gravação de sessão: Os registos de sessão ajudam as equipas de TI a acompanhar a atividade de acesso remoto, incluindo quem se ligou e quando. A gravação de sessão, quando disponível e apropriada, pode fornecer um registo adicional para formação, resolução de problemas ou revisão de auditoria. Os registos e as gravações devem ser geridos de acordo com as políticas de segurança e privacidade da sua organização.
Reforce o controlo remoto de PC com Splashtop
Quando procura um acesso remoto fiável e seguro, Splashtop é a escolha certa. Splashtop proporciona um controlo remoto de PC fluido entre dispositivos e sistemas operativos, permitindo que os colaboradores acedam aos seus computadores de trabalho onde quer que estejam e em quaisquer dispositivos que utilizem.
O Splashtop foi concebido para tornar o acesso remoto fácil e seguro. É fácil de configurar e iniciar, oferecendo acesso assistido e não assistido com compatibilidade entre plataformas em apenas alguns cliques. Ao mesmo tempo, o Splashtop mantém as sessões remotas seguras com encriptação ponto a ponto, registos de sessão, tempos limite de inatividade da sessão, autenticação multifator e muito mais.
Se a complexidade do controlo remoto de PC estiver a ser um desafio ou se precisar de uma forma fiável de aceder ao seu PC de trabalho a partir de qualquer lugar, a Splashtop pode ajudar. A Splashtop torna a configuração simples, as sessões remotas seguras e a resolução de problemas fácil, para que possa manter-se ligado a partir de qualquer lugar.
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