Habilite o Desktop Remoto no Windows 10

As projeções mostram que o mercado global de software para desktops remotos atingirá 7,22 bilhões de dólares até 2029. Da mesma forma, o Windows 10 continua a ser o sistema operacional mais popular do mundo.

Então, isso leva a pergunta, qual é o melhor software de desktop remoto para computadores com Windows 10?

A Splashtop é uma solução de desktop remoto que te permite controlar remotamente um computador a partir de qualquer lugar utilizando outro dispositivo. É seguro, confiável, muito fácil de usar e tem um ótimo desempenho para os que executam um sistema operacional Windows 10.

Não sabe como configurar a Splashtop no seu PC? Temos todas as informações que você precisa sobre habilitar a um desktop remoto no Windows 10. Continue a ler para saber mais.

Como habilitar o Desktop Remoto no Windows 10

Pode ser um pouco assustador se você não usou um software de desktop remoto antes. Na realidade, é muito fácil de configurar e usar. Estes passos vão mostrar como habilitar o ambiente de trabalho remoto no Windows.

1. Crie a sua conta Splashtop

Você pode visitar o site da Splashtop para criar uma conta. É incrivelmente fácil fazer um teste gratuito.

Tudo o que você precisa fazer é inserir alguns detalhes para se inscrever. Não te pedimos nenhuma informação de cartão de crédito, por isso não precisa se preocupar em ser cobrado nada quando o teste terminar.

2. Baixe a aplicação Splashtop Business nos seus dispositivos

Você pode usar a Splashtop para controlar um computador de vários dispositivos, como laptops, tablets e smartphones. Você vai precisar baixar a Splashtop Business App em qualquer dispositivo de onde quer manter o comando. Está disponível para Windows, Mac, Android, iOS e Chromebook, então você tem muitas opções.

Se você está usando o seu PC com Windows 10 para acessar outro computador, você vai precisar do Splashtop Business App instalado na sua máquina com Windows 10.

3. Instale o Splashtop Streamer nos computadores que quer acessar

Vais precisar de implantar o Splashtop Streamer em qualquer computador a que quiser acessar remotamente. O streamer vai funcionar em qualquer computador Windows (incluindo Windows 10), Mac ou Linux. Existem duas maneiras de saber isso.

O primeiro é usar o console web Splashtop para criar um link de implementação. Você pode enviar isto para qualquer computador ao qual quer acessar. Quando você abrir o link em um computador, ele vai baixar o Splashtop Streamer e conectá-lo à sua conta.

Como alternativa, você pode baixar o Streamer nos computadores que quer acessar. Vais precisar ter uma conta Splashtop para fazer isso. Depois de baixar, basta introduzir os seus dados de início de sessão, que vão conectar o computador à sua conta.

4. Inicie uma conexão remota

Com tudo instalado, você pode iniciar uma conexão de desktop remoto do Windows 10 a qualquer momento! Abra a aplicação de desktop remoto da Splashtop para ver a sua lista de computadores. Basta clicar em qualquer computador a que quer ter acesso para iniciar a conexão de desktop remoto.

O Que Você Pode Fazer Com a Splashtop

Com a Splashtop, você terá a flexibilidade de acessar os seus computadores de qualquer lugar do mundo. Tudo o que você precisa é de uma conexão à internet e vai poder acessar arquivos, executar programas e controlar todas as funções do computador à distância.

Muitas outras ferramentas de desktop remoto estão disponíveis, mas a Splashtop destaca-se como uma das melhores. Uma das principais vantagens é que ela é uma das opções mais versáteis disponíveis. Você pode usar a Splashtop com vários sistemas operacionais:

Windows (incluindo Windows 10 e outras versões)

MacOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

Já que a Splashtop funciona em tantos dispositivos, você não precisa se preocupar em substituir nenhum hardware para usá-la. Também não vai haver problemas com a compatibilidade. Você pode usar um tablet Android, por exemplo, para conectar-se a um computador com Windows 10 e controlá-lo remotamente.

Você pode acessar quaisquer arquivos e usar todos os aplicativos no computador host como se estivesse sentado em frente dele. A tela será espelhada no seu dispositivo e tudo acontece em tempo real.

Através da Splashtop, você pode se conectar a um computador doméstico ou de trabalho enquanto viaja, o que é ideal se você precisa trabalhar um pouco durante as férias. Você pode acessar um computador até mesmo a partir de um carro ou de um trem.

Usos Comuns

Há uma série de razões pelas quais os usuários de desktops remotos podem querer optar pela Splashtop. Algumas ferramentas de desktop remoto são bastante limitadas, mas a Splashtop é uma das opções mais abrangentes do mercado. É ideal para empresas, mas também para uso educativo e pessoal.

Business

Várias empresas estabeleceram sistemas de trabalho remoto ao longo dos anos. O trabalho remoto era antes pouco comum mas a pandemia de COVID-19 mudou as coisas significativamente. Como resultado, o trabalho remoto agora é comum para quase qualquer empresa que possa suportar isso.

Várias soluções tornam o trabalho remoto possível, sendo o software para desktop remoto um dos melhores. Normalmente, um escritório terá computadores configurados da maneira que for melhor para essa empresa. Com a Splashtop, os funcionários podem acessar os seus computadores de trabalho a partir de qualquer lugar e trabalhar como fariam se estivessem no escritório.

O pior da pandemia acabou, então é viável as pessoas voltarem ao trabalho normalmente. Apesar disso, muitas empresas ainda usam o trabalho remoto, o que se revela benéfico. A Splashtop torna isso incrivelmente fácil e oferece uma série de vantagens.

Também se tornou comum as empresas usarem computadores "sem cabeça". Eles não têm dispositivos de entrada ou saída, como teclados, mouses ou monitores. Um trabalhador pode acessar ao hardware remotamente usando a Splashtop, permitindo que usem todas as funções do computador.

A Splashtop é frequentemente utilizada para suporte de TI e help desk. Os funcionários muitas vezes têm problemas técnicos que exigem que contactem a sua equipe de suporte de TI. A sua equipe de TI pode usar a Splashtop para assumir o controle de um dispositivo remotamente e lidar com quaisquer problemas facilmente.

Educação

Como as empresas, as escolas e outros estabelecimentos educativos tiveram de se adaptar durante a pandemia. Portanto, o ensino remoto tornou-se muito mais comum.

O ensino à distância é agora um padrão no mercado. As ferramentas de desktop remoto como a Splashtop podem melhorar isso ainda mais.

As escolas normalmente usam software e aplicações para educação mas muitas vezes só têm licenças para usar o software nos seus computadores de laboratório. Os alunos podem não conseguir instalar o software nos seus computadores pessoais, mas com a Splashtop, eles podem acessar os computadores escolares a partir de casa ou de qualquer outro lugar usando os seus próprios dispositivos.

Personal

O software para desktop remoto é principalmente utilizado por empresas e instalações educacionais, mas também pode ser ótimo para uso pessoal. Qualquer pessoa que viaja muito pode querer ter acesso ao computador doméstico enquanto está na estrada.

Ao usar o software de desktop remoto, você pode levar um dispositivo móvel contigo e acessar o seu computador desktop doméstico onde estiver. Isto é especialmente útil se você gosta de viajar com poucas coisas, já que um computador portátil, tablet ou smartphone é fácil de levar quase a qualquer lugar.

Porquê a Splashtop?

Existem muitas soluções de desktop remoto no mercado, então você pode se perguntar porque deveria usar a Splashtop. Enquanto outras opções estão disponíveis, poucas podem corresponder ao quão abrangente é a Splashtop. Ela oferece uma série de benefícios que a tornam uma das melhores ferramentas de desktop remoto disponíveis.

Segurança

A cibersegurança é mais importante agora do que nunca. Você precisa garantir que está protegido online, o que é ainda mais crucial para as empresas.

A Splashtop usa criptografia para garantir que ninguém pode acessar a nenhum dado transferido entre os seus dispositivos. Recursos como autenticação de dois fatores e segurança de senha de vários níveis também te ajudam a ficar seguro. A Splashtop cumpre várias normas e regulamentos da indústria, tais como SOC 2, HIPAA e FERPA.

Velocidade

Ao usar o software de desktop remoto, a velocidade é crucial. Uma conexão lenta pode tornar as coisas frustrantes; às vezes, ela pode nem ser utilizável. A Splashtop mantém as velocidades elevadas para te proporcionar uma experiência suave.

Você pode esperar conexões perfeitas em tempo real. A Splashtop pode fornecer streaming 4K a 40 fps. Vai parecer que você está sentado em frente do seu computador à medida que todas as interações acontecem instantaneamente.

Características

Muitas ferramentas de desktop remoto são bastante limitadas, mas a Splashtop tem várias funcionalidades adicionais que a tornam uma das melhores opções globais disponíveis. Alguns dos recursos que a Splashtop oferece incluem:

Transferência de arquivos arrasta-e-solta

Suporte a vários monitores

Gravação na tela

Transmissão de áudio

Despertar remoto

Impressão remota

Chat

Experimente a Splashtop gratuitamente

Se você quiser usar um software de desktop remoto num PC com Windows 10, a Splashtop é uma das melhores opções disponíveis. É adequada para negócios, educação e uso pessoal. Você pode esperar velocidades rápidas, conexões seguras e muitas funcionalidades.

Oferecemos uma versão de teste gratuita, para que você possa dar uma chance à Splashtop antes de se comprometer com um dos nossos planos. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar uma avaliação gratuita.

Inicie sua avaliação gratuita!

Artigos Relacionados