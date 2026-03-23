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A woman working remotely and accessing QuickBooks remotely on her computer by using Splashtop.

Como aceder remotamente ao desktop QuickBooks com a Splashtop

Trevor Jackins
5 min de leitura
Atualizado
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A época fiscal já é bastante stressante, com os contabilistas a trabalharem em média de 50 a 70 horas semanais, mas é ainda pior quando se leva em consideração o tempo de viagem. Não há nada mais frustrante do que ter uma montanha de trabalho para fazer e perder horas preciosas de condução para os escritórios dos seus clientes. Muitas empresas adaptaram-se a um ambiente mais virtual para reduzir o tempo de viagem e reduzir a carga de trabalho da época fiscal. No entanto, você precisa do software adequado para o fazer.

Imagine ter acesso a todos os QuickBooks e documentos importantes dos seus clientes através do seu computador, tablet ou mesmo smartphone. Agora imagine poder fazer isso em qualquer parte do mundo a qualquer momento. Milhares de preparadores de impostos e contabilistas recorreram ao software de acesso remoto para fazer exatamente isso.

Com a Splashtop, pode aceder remotamente ao QuickBooks (e a documentos importantes) em qualquer um dos computadores dos seus clientes em segundos.

Acesso Remoto QuickBooks: Uma Visão Geral

Gerenciar seu software de contabilidade QuickBooks remotamente oferece flexibilidade e conveniência, especialmente para empresas que precisam gerenciar finanças de vários locais. Com a Splashtop, podes aceder de forma segura ao QuickBooks a partir de qualquer lugar, garantindo que os teus dados financeiros estão sempre ao teu alcance.

O que é o QuickBooks?

QuickBooks é um software de contabilidade amplamente utilizado projetado para pequenas e médias empresas. Ele ajuda a gerenciar as finanças rastreando receitas, despesas, folha de pagamento e muito mais. O QuickBooks oferece versões desktop e online, cada uma atendendo a diferentes necessidades de negócios.

Entendendo Sobre o Acesso ao Desktop Remoto do QuickBooks

O acesso remoto ao desktop do QuickBooks permite-lhe usar a versão de desktop do software a partir de qualquer lugar. Isto significa que pode executar relatórios, gerir transações e realizar todas as tarefas contabilísticas necessárias como se estivesse no escritório, mas a partir de onde quer que esteja. O Splashtop melhora esta capacidade ao fornecer acesso remoto seguro e de alto desempenho, garantindo que os seus dados do QuickBooks estão seguros e facilmente acessíveis.

Principais Benefícios do Acesso ao Desktop Remota do QuickBooks

O software de acesso remoto permite reduzir o número de horas de trabalho semanais, eliminar o stress e continuar a executar todo o seu trabalho. Ainda por cima você pode:

  • Aceder aos computadores dos seus clientes fora do horário normal de trabalho

  • Utilizar um dispositivo móvel além de um computador para aceder ao QuickBooks remotamente

  • Manter-se produtivo — mesmo quando está em viagem

  • Reduzir o tempo de viagem

  • Trabalhar a partir do conforto da sua própria casa

Os profissionais da contabilidade precisam de uma ferramenta fiável e segura que ofereça flexibilidade e acessibilidade. As ferramentas de acesso remoto não são criadas de forma igual — especialmente quando se trata de aceder remotamente ao QuickBooks Desktop — por isso escolha sabiamente.

O Splashtop Remote Access preenche todos os requisitos, tornando-o a melhor ferramenta para profissionais da área fiscal que precisam de acesso seguro aos documentos dos clientes.

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Como Aceder Remotamente ao QuickBooks a partir do seu PC ou Celular

Assim que começares a utilizar o Splashtop Remote Access, terás acesso remoto ilimitado aos computadores Windows e Mac dos teus clientes, a partir de qualquer um dos teus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Poderá aceder aos QuickBooks do seu cliente em segundos.

4 passos para Aceder Remotamente ao QuickBooks

  1. Abra o aplicativo Splashtop Business do seu dispositivo.

    A computer desktop showing a green wallpaper, various icons on the left, and an open TeamViewer window in the center listing two devices under Default Group. The taskbar is visible at the bottom.

  2. Procure a sua lista de computadores até encontrar o que você deseja acessar.

  3. Clique para iniciar a sessão remota e, em seguida, a tela do computador remoto será aberta no seu dispositivo. Agora você pode controlar esse computador em tempo real de maneira remota.

    A computer desktop with various application icons and an open window showing a photo of a university campus with a statue and brick buildings. The time on the taskbar is 3:14 PM.

  4. Abra o QuickBooks no computador remoto.

É isso aí! Você pode se conectar em segundos usando QUALQUER dispositivo a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo. Isso inclui acesso remoto ao QuickBooks a partir do seu iPhone, iPad ou dispositivo Android.

A smartphone displays a screenshot of a desktop computer running accounting software, showing various financial management icons and menus in landscape orientation.

Simplifique Suas Tarefas de Rotina com o QuickBooks Acesso Remoto

Após conectar-se ao QuickBooks, você pode realizar tarefas regulares com facilidade.

  • Controle o QuickBooks e outros apps como se estivesse sentados em frente ao computador do seu cliente

  • Imprima cheques, recibos, formulários 1099 e outros documentos remotamente

  • Transfira arquivos importantes dos computadores dos seus clientes para o seu, desse modo você pode salvar informações importantes localmente

  • Treine os seus clientes — eles verão o seu ecrã e à medida que os fala sobre como usar determinadas aplicações, práticas recomendadas, etc. em tempo real

Além disso, o acesso remoto Splashtop oferece-lhe uma segurança robusta a si e aos seus clientes. Entre ligações encriptadas, autenticação do dispositivo, verificação em dois passos e muito mais, você pode aceder com segurança aos computadores dos seus clientes.

Mantenha-se produtivo e poupe tempo com o software de acesso remoto da Splashtop para preparadores de impostos e contabilistas.

Maximizar a Segurança do Acesso Remoto ao QuickBooks com a Splashtop

A Splashtop foi concebido para fornecer um ambiente seguro para aceder remotamente ao QuickBooks, garantindo que os teus dados financeiros permanecem protegidos. Veja aqui como a Splashtop maximiza a segurança:

  1. Encriptação AES de 256-bit: A Splashtop encripta todos os dados transmitidos durante as sessões remotas, protegendo informações financeiras sensíveis contra acesso não autorizado.

  2. Autenticação Multifatores (MFA): Ao exigir verificação adicional, o MFA garante que apenas usuários autorizados possam acessar seu QuickBooks remotamente.

  3. Autenticação de Dispositivos: A Splashtop permite-te controlar quais os dispositivos que se podem ligar ao teu QuickBooks, evitando o acesso não autorizado de dispositivos desconhecidos.

  4. Registre as Sessões: A Splashtop registra todas as sessões remotas, permitindo-te monitorizar a atividade e detetar qualquer comportamento invulgar em tempo real.

  5. Atualizações regulares: A Splashtop fornece atualizações regulares de software para resolver potenciais vulnerabilidades, mantendo o teu ambiente de acesso remoto seguro.

Ao integrar estas caraterísticas de segurança avançadas, a Splashtop assegura que os dados do teu QuickBooks estão protegidos em todas as fases do acesso remoto, dando-te paz de espírito enquanto geres as tuas operações financeiras remotamente.

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Perguntas Frequentes

Posso aceder ao desktop remoto QuickBooks no meu dispositivo móvel?
Quais são os requisitos do sistema para o acesso remoto do QuickBooks?
Vários usuários podem acessar o QuickBooks remotamente ao mesmo tempo?
O QuickBooks Desktop pode ser usado offline?
O acesso remoto ao QuickBooks Desktop é seguro?

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