Como aceder remotamente ao desktop QuickBooks com a Splashtop

A época fiscal já é bastante stressante, com os contabilistas a trabalharem em média de 50 a 70 horas semanais, mas é ainda pior quando se leva em consideração o tempo de viagem. Não há nada mais frustrante do que ter uma montanha de trabalho para fazer e perder horas preciosas de condução para os escritórios dos seus clientes. Muitas empresas adaptaram-se a um ambiente mais virtual para reduzir o tempo de viagem e reduzir a carga de trabalho da época fiscal. No entanto, você precisa do software adequado para o fazer.
Imagine ter acesso a todos os QuickBooks e documentos importantes dos seus clientes através do seu computador, tablet ou mesmo smartphone. Agora imagine poder fazer isso em qualquer parte do mundo a qualquer momento. Milhares de preparadores de impostos e contabilistas recorreram ao software de acesso remoto para fazer exatamente isso.
Com a Splashtop, pode aceder remotamente ao QuickBooks (e a documentos importantes) em qualquer um dos computadores dos seus clientes em segundos.
Acesso Remoto QuickBooks: Uma Visão Geral
Gerenciar seu software de contabilidade QuickBooks remotamente oferece flexibilidade e conveniência, especialmente para empresas que precisam gerenciar finanças de vários locais. Com a Splashtop, podes aceder de forma segura ao QuickBooks a partir de qualquer lugar, garantindo que os teus dados financeiros estão sempre ao teu alcance.
O que é o QuickBooks?
QuickBooks é um software de contabilidade amplamente utilizado projetado para pequenas e médias empresas. Ele ajuda a gerenciar as finanças rastreando receitas, despesas, folha de pagamento e muito mais. O QuickBooks oferece versões desktop e online, cada uma atendendo a diferentes necessidades de negócios.
Entendendo Sobre o Acesso ao Desktop Remoto do QuickBooks
O acesso remoto ao desktop do QuickBooks permite-lhe usar a versão de desktop do software a partir de qualquer lugar. Isto significa que pode executar relatórios, gerir transações e realizar todas as tarefas contabilísticas necessárias como se estivesse no escritório, mas a partir de onde quer que esteja. O Splashtop melhora esta capacidade ao fornecer acesso remoto seguro e de alto desempenho, garantindo que os seus dados do QuickBooks estão seguros e facilmente acessíveis.
Principais Benefícios do Acesso ao Desktop Remota do QuickBooks
O software de acesso remoto permite reduzir o número de horas de trabalho semanais, eliminar o stress e continuar a executar todo o seu trabalho. Ainda por cima você pode:
Aceder aos computadores dos seus clientes fora do horário normal de trabalho
Utilizar um dispositivo móvel além de um computador para aceder ao QuickBooks remotamente
Manter-se produtivo — mesmo quando está em viagem
Reduzir o tempo de viagem
Trabalhar a partir do conforto da sua própria casa
Os profissionais da contabilidade precisam de uma ferramenta fiável e segura que ofereça flexibilidade e acessibilidade. As ferramentas de acesso remoto não são criadas de forma igual — especialmente quando se trata de aceder remotamente ao QuickBooks Desktop — por isso escolha sabiamente.
O Splashtop Remote Access preenche todos os requisitos, tornando-o a melhor ferramenta para profissionais da área fiscal que precisam de acesso seguro aos documentos dos clientes.
Como Aceder Remotamente ao QuickBooks a partir do seu PC ou Celular
Assim que começares a utilizar o Splashtop Remote Access, terás acesso remoto ilimitado aos computadores Windows e Mac dos teus clientes, a partir de qualquer um dos teus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Poderá aceder aos QuickBooks do seu cliente em segundos.
4 passos para Aceder Remotamente ao QuickBooks
Abra o aplicativo Splashtop Business do seu dispositivo.
Procure a sua lista de computadores até encontrar o que você deseja acessar.
Clique para iniciar a sessão remota e, em seguida, a tela do computador remoto será aberta no seu dispositivo. Agora você pode controlar esse computador em tempo real de maneira remota.
Abra o QuickBooks no computador remoto.
É isso aí! Você pode se conectar em segundos usando QUALQUER dispositivo a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo. Isso inclui acesso remoto ao QuickBooks a partir do seu iPhone, iPad ou dispositivo Android.
Simplifique Suas Tarefas de Rotina com o QuickBooks Acesso Remoto
Após conectar-se ao QuickBooks, você pode realizar tarefas regulares com facilidade.
Controle o QuickBooks e outros apps como se estivesse sentados em frente ao computador do seu cliente
Imprima cheques, recibos, formulários 1099 e outros documentos remotamente
Transfira arquivos importantes dos computadores dos seus clientes para o seu, desse modo você pode salvar informações importantes localmente
Treine os seus clientes — eles verão o seu ecrã e à medida que os fala sobre como usar determinadas aplicações, práticas recomendadas, etc. em tempo real
Além disso, o acesso remoto Splashtop oferece-lhe uma segurança robusta a si e aos seus clientes. Entre ligações encriptadas, autenticação do dispositivo, verificação em dois passos e muito mais, você pode aceder com segurança aos computadores dos seus clientes.
Mantenha-se produtivo e poupe tempo com o software de acesso remoto da Splashtop para preparadores de impostos e contabilistas.
Maximizar a Segurança do Acesso Remoto ao QuickBooks com a Splashtop
A Splashtop foi concebido para fornecer um ambiente seguro para aceder remotamente ao QuickBooks, garantindo que os teus dados financeiros permanecem protegidos. Veja aqui como a Splashtop maximiza a segurança:
Encriptação AES de 256-bit: A Splashtop encripta todos os dados transmitidos durante as sessões remotas, protegendo informações financeiras sensíveis contra acesso não autorizado.
Autenticação Multifatores (MFA): Ao exigir verificação adicional, o MFA garante que apenas usuários autorizados possam acessar seu QuickBooks remotamente.
Autenticação de Dispositivos: A Splashtop permite-te controlar quais os dispositivos que se podem ligar ao teu QuickBooks, evitando o acesso não autorizado de dispositivos desconhecidos.
Registre as Sessões: A Splashtop registra todas as sessões remotas, permitindo-te monitorizar a atividade e detetar qualquer comportamento invulgar em tempo real.
Atualizações regulares: A Splashtop fornece atualizações regulares de software para resolver potenciais vulnerabilidades, mantendo o teu ambiente de acesso remoto seguro.
Ao integrar estas caraterísticas de segurança avançadas, a Splashtop assegura que os dados do teu QuickBooks estão protegidos em todas as fases do acesso remoto, dando-te paz de espírito enquanto geres as tuas operações financeiras remotamente.