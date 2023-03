Como aceder remotamente ao desktop QuickBooks com a Splashtop

A época fiscal já é bastante stressante, com os contabilistas a trabalharem em média de 50 a 70 horas semanais, mas é ainda pior quando se leva em consideração o tempo de viagem. Não há nada mais frustrante do que ter uma montanha de trabalho para fazer e perder horas preciosas de condução para os escritórios dos seus clientes. Muitas empresas adaptaram-se a um ambiente mais virtual para reduzir o tempo de viagem e reduzir a carga de trabalho da época fiscal. No entanto, você precisa do software adequado para o fazer.

Imagine ter acesso a todos os QuickBooks e documentos importantes dos seus clientes através do seu computador, tablet ou mesmo smartphone. Agora imagine poder fazer isso em qualquer parte do mundo a qualquer momento. Milhares de preparadores de impostos e contabilistas recorreram ao software de acesso remoto para fazer exatamente isso.

Com a Splashtop, pode aceder remotamente ao QuickBooks (e a documentos importantes) em qualquer um dos computadores dos seus clientes em segundos.

Os benefícios de acessar o QuickBooks remotamente

O software de acesso remoto permite reduzir o número de horas de trabalho semanais, eliminar o stress e continuar a executar todo o seu trabalho. Ainda por cima você pode:

Aceder aos computadores dos seus clientes fora do horário normal de trabalho

Utilizar um dispositivo móvel além de um computador para aceder ao QuickBooks remotamente

Manter-se produtivo — mesmo quando está em viagem

Reduzir o tempo de viagem

Trabalhar a partir do conforto da sua própria casa

Os profissionais da contabilidade precisam de uma ferramenta fiável e segura que ofereça flexibilidade e acessibilidade. As ferramentas de acesso remoto não são criadas de forma igual — especialmente quando se trata de aceder remotamente ao QuickBooks Desktop — por isso escolha sabiamente.

O Splashtop Business Access atende a todos estes requisitos, tornando-a a melhor ferramenta para profissionais de impostos que necessitam de acesso seguro aos documentos do cliente.

Experimente gratuitamente

Como acessar o QuickBooks remotamente

Depois de começar a usar o Splashtop Business Access, você terá acesso remoto ilimitado aos computadores Windows e Mac dos seus clientes, a partir de qualquer um dos seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Poderá aceder ao QuickBooks do seu cliente em segundos.

Aqui estão 4 passos fáceis para começar:

Abra o aplicativo Splashtop Business do seu dispositivo. Procure a sua lista de computadores até encontrar o que você deseja acessar. Clique para iniciar a sessão remota e, em seguida, a tela do computador remoto será aberta no seu dispositivo. Agora você pode controlar esse computador em tempo real de maneira remota. Abra o QuickBooks no computador remoto.

É isso aí! Você pode se conectar em segundos usando QUALQUER dispositivo a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo. Isso inclui acesso remoto ao QuickBooks a partir do seu iPhone, iPad ou dispositivo Android.

O que você pode fazer ao acessar o QuickBooks remotamente?

Após conectar-se ao QuickBooks, você pode realizar tarefas regulares com facilidade.

Controle o QuickBooks e outros apps como se estivesse sentados em frente ao computador do seu cliente

Imprima cheques, recibos, formulários 1099 e outros documentos remotamente

Transfira arquivos importantes dos computadores dos seus clientes para o seu, desse modo você pode salvar informações importantes localmente

Treine os seus clientes — eles verão o seu ecrã e à medida que os fala sobre como usar determinadas aplicações, práticas recomendadas, etc. em tempo real

Além disso, o acesso remoto Splashtop oferece-lhe uma segurança robusta a si e aos seus clientes. Entre ligações encriptadas, autenticação do dispositivo, verificação em dois passos e muito mais, você pode aceder com segurança aos computadores dos seus clientes.

Mantenha-se produtivo e poupe tempo com o software de acesso remoto da Splashtop para preparadores de impostos e contabilistas.

Pronto para experimentar o Splashtop Business Access para você mesmo? Faça hoje um teste gratuito.

Teste gratuito