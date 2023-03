Acesso Remoto a Chromebooks para Suporte Remoto

A Splashtop suporta conexões desktop remoto com Chromebooks. Acesse remotamente os Chromebooks usando outro computador para oferecer assistência remota. Experimente de graça.

As ferramentas de assistência remota da Splashtop têm sido a solução preferida para equipes de TI e MSPs que precisam acessar remotamente dispositivos Windows, Mac, iOS e Android para oferecer assistência.

Agora, os profissionais de TI que usam a Splashtop também podem se conectar remotamente às telas de dispositivos Chromebook e visualizá-las em tempo real para oferecer assistência.

Profissionais de TI e de suporte há muito tempo ansiavam pela possibilidade de iniciar conexões remotas com dispositivos Chromebook. Até muito recentemente, não havia ferramentas eficazes que fornecessem o acesso remoto aos Chromebooks. Com a Splashtop, isso está resolvido!

O novo remote desktop da Splashtop para Chromebook chegou em um momento em que os Chromebooks estão sendo cada vez mais usados em todo o mundo, especialmente no setor de educação, onde estudantes do ensino fundamental e médio estão usando Chromebooks para seus estudar todos os dias.

Veja tudo o que você precisa saber sobre o acesso remoto aos Chromebooks e como você pode experimentar uma versão de testes gratuita.

Quais pacotes da Splashtop oferecem o acesso remoto aos Chromebooks?

O acesso remoto aos Chromebooks está disponível no Splashtop Enterprise, Splashtop SOS (usa a aplicação SOS com um código de sessão de 9 dígitos para conectar) e Splashtop Remote Support Premium (usa o Splashtop Streamer implementado para Android).

O Splashtop Enterprise e o Splashtop SOS são as melhores soluções de software de suporte remoto para equipes de TI. O SOS permite que você acesse qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel (incluindo Chromebooks) de maneira remota para fornecer suporte no momento em que o usuário precisar da sua ajuda. Você pode se conectar aos dispositivos dos usuários instantaneamente com um código de sessão simples. Já o Enterprise é uma solução de acesso e suporte remoto voltado para grandes empresas.

O Splashtop Remote Support Premium é o melhor produto para MSPs que desejam oferecer assistência, monitoramento e gerenciamento remoto dos seus endpoints de clientes.

Como oferecer assistência remota aos Chromebooks com a Splashtop

Usando um Código de Sessão de 9 Dígitos

Oferecer assistência remota aos Chromebooks com a Splashtop é um processo simples. Quando o seu usuário solicitar sua ajuda, direcione-o até a versão Android do aplicativo Splashtop SOS no seu dispositivo Chromebook. O aplicativo fornecerá ao usuário um código de sessão exclusivo de 9 dígitos que você irá inserir no seu próprio dispositivo para iniciar a conexão remota.

Uma vez conectado, você poderá visualizar a tela remota do computador Chromebook remoto em tempo real, permitindo que você oriente o usuário até a resolução completa do problema.

Experimente você mesmo com um teste gratuito do Splashtop SOS. Ou saiba mais sobre o Splashtop SOS. Ou, confira o Splashtop Enterprise e entre em contato conosco para saber mais.

Usando o Android Splashtop Streamer

Os usuários do Splashtop Remote Support Premium podem implementar a versão para Android do Splashtop Streamer nos seus dispositivos geridos Chromebook. Depois de instalado, você pode iniciar uma sessão de acesso remoto nos seus Chromebooks geridos a qualquer momento. Uma vez conectado, você pode ver a tela remotamente em tempo real.

Você também pode começar com o Splashtop Remote Support Premium gratuitamente para experimentar você mesmo. Ou saiba mais.

Saiba mais sobre o acesso remoto da Splashtop para Chrome OS

Tenha acesso ao Chrome OS

Você deseja acessar um computador remotamente usando seu Chromebook?

O Splashtop Business App pode fazer isso! Profissionais têm usado seus Chromebooks para acessar remotamente os computadores do trabalho graças aos produtos Splashtop. Os alunos têm usado esse recurso para acessar remotamente os laboratórios de informática das suas instituições!

Ao acessar Mac e outros computadores usando um Chromebook, você pode assumir o controle do computador remoto em tempo real, e usufrui da capacidade de usar o software do computador remoto como se estivesse sentado na sua frente. A Splashtop também permite que os usuários que trabalham remotamente usando Chromebooks com monitores conectados possam visualizar os vários monitores dos seus computadores de escritório em seus monitores locais.

Comece a utilizar o Splashtop Business Access gratuitamente e, em seguida, obtenha o aplicativo Splashtop Business Android no seu Chromebook para a melhor experiência de acesso remoto.