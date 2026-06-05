Acesso Remoto a Chromebooks para Suporte Remoto

A Splashtop suporta conexões desktop remoto com Chromebooks. Acesse remotamente os Chromebooks usando outro computador para oferecer assistência remota. Experimente de graça.
As ferramentas de assistência remota da Splashtop têm sido a solução preferida para equipes de TI e MSPs que precisam acessar remotamente dispositivos Windows, Mac, iOS e Android para oferecer assistência.
Agora, os profissionais de TI que usam a Splashtop também podem se conectar remotamente às telas de dispositivos Chromebook e visualizá-las em tempo real para oferecer assistência.
Profissionais de TI e suporte há muito desejam a capacidade de lançar conexões remotas em dispositivos Chromebook. Até recentemente, não havia ferramentas eficazes que suportassem acesso remoto a Chromebooks. Isso agora faz parte do passado com a Splashtop.
O novo remote desktop da Splashtop para Chromebook chegou em um momento em que os Chromebooks estão sendo cada vez mais usados em todo o mundo, especialmente no setor de educação, onde estudantes do ensino fundamental e médio estão usando Chromebooks para seus estudar todos os dias.
Veja tudo o que você precisa saber sobre o acesso remoto aos Chromebooks e como você pode experimentar uma versão de testes gratuita.
Porque é que as Equipas de IT Precisam de Acesso Remoto aos Chromebooks
À medida que os Chromebooks continuam a crescer em ambientes educativos e empresariais, as equipas de TI enfrentam desafios únicos em fornecer apoio. Ao contrário dos dispositivos tradicionais Windows ou macOS, o ChromeOS limita o controlo profundo do sistema e as opções de gestão de terceiros. Quando os utilizadores encontram problemas, os profissionais de TI ainda precisam de uma maneira rápida e segura de ver o que está a acontecer no dispositivo em tempo real.
O acesso remoto a Chromebooks permite sessões assistidas, apenas de visualização, onde os técnicos podem guiar visualmente os usuários finais através das etapas de solução de problemas. Esta abordagem minimiza o tempo de inatividade, melhora a resposta da assistência técnica e apoia ambientes híbridos de aprendizagem ou trabalho, onde os dispositivos muitas vezes estão fora das instalações.
Quais pacotes da Splashtop oferecem o acesso remoto aos Chromebooks?
Com Splashtop Remote Support ou Splashtop Enterprise, o pessoal de IT pode ligar-se seguramente a um Chromebook uma vez que o utilizador final conceda permissão, ver o ecrã ao vivo, e guiá-los através de correções sem necessitar de acesso físico. Os dados da sessão são encriptados de ponta a ponta, garantindo a privacidade e a conformidade enquanto mantêm uma experiência intuitiva para o técnico e o utilizador.
Como oferecer assistência remota aos Chromebooks com a Splashtop
Oferecer assistência remota aos Chromebooks com a Splashtop é um processo simples. Quando o seu usuário solicitar sua ajuda, direcione-o até a versão Android do aplicativo Splashtop SOS no seu dispositivo Chromebook. O aplicativo fornecerá ao usuário um código de sessão exclusivo de 9 dígitos que você irá inserir no seu próprio dispositivo para iniciar a conexão remota.
Uma vez conectado, você poderá visualizar a tela remota do computador Chromebook remoto em tempo real, permitindo que você oriente o usuário até a resolução completa do problema.
Requisitos do Sistema para Conexões Cross-Platform em Chromebook
Para permitir sessões remotas baseadas em Chromebook com Splashtop, tanto o técnico quanto o utilizador final devem cumprir alguns requisitos básicos de configuração. Estes garantem conexões de visualização estáveis, seguras e compatíveis entre dispositivos.
Dispositivo Chromebook: Deve estar a correr a versão 80 do ChromeOS ou posterior.
Splashtop Streamer para ChromeOS: Instalado a partir da Chrome Web Store pelo utilizador final no Chromebook.
Tipo de sessão: Acesso assistido, apenas visualização. O usuário final deve estar presente para aprovar e iniciar a conexão.
Plataformas de visualização suportadas: Dispositivos Windows, macOS, iOS, Android e Chromebook usando a Splashtop Business App.
Acesso à rede: Internet de banda larga estável com conexões de saída permitidas nas portas 443 e 6783.
Procurando por Acesso Remoto de um Chromebook para Outro Computador?
O Splashtop Business App pode fazer isso! Profissionais têm usado seus Chromebooks para acessar remotamente os computadores do trabalho graças aos produtos Splashtop. Os alunos têm usado esse recurso para acessar remotamente os laboratórios de informática das suas instituições!
Ao acessar Mac e outros computadores usando um Chromebook, você pode assumir o controle do computador remoto em tempo real, e usufrui da capacidade de usar o software do computador remoto como se estivesse sentado na sua frente. A Splashtop também permite que os usuários que trabalham remotamente usando Chromebooks com monitores conectados possam visualizar os vários monitores dos seus computadores de escritório em seus monitores locais.
Começa a utilizar o Splashtop Remote Access gratuitamente e, em seguida, obtém a aplicação Splashtop Business Android no teu Chromebook para obteres a melhor experiência de acesso remoto.
Saiba mais sobre o desktop remoto para Chromebook.