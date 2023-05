Impulsionar a Eficiência do Trabalho Remoto com o Projeto Mercury da Wacom

A maneira como trabalhamos mudou drasticamente nos últimos anos. A pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto e da colaboração, levando a uma maior dependência da tecnologia para conectar equipas e permitir a produtividade.

Mas e os criativos que dependem de hardware e software especializados para terminar o seu trabalho? Os artistas, designers e desenvolvedores precisam de acesso a ferramentas especializadas para executar os programas e aplicações necessários para o seu trabalho. A falta de acesso a equipamento e software especializados dificultou a sua capacidade de trabalhar remotamente de forma eficaz.

Especificamente, a tecnologia de virtualização tradicional não permite o uso flexível de um dispositivo Wacom local para controlar facilmente tanto um ambiente local como remoto, que muitas vezes é necessário no trabalho remoto criativo.

A Wacom reconheceu essa necessidade e desenvolveu uma solução inovadora - Projeto Mercury.

O Projeto Mercury pretende conectar melhor artistas, designers e desenvolvedores em segurança a estações de trabalho e servidores com capacidades que superam o desempenho do escritório doméstico padrão. Juntamente com o software de acesso remoto Splashtop, o Project Mercury permite que os criativos usem os seus dispositivos Wacom para trabalhar remotamente com mais eficiência.

Como funciona o Projeto Mercury com Splashtop?

O Projeto Mercury em conjunto com o Splashtop abordou o desafio da tecnologia de virtualização tradicional que perde o uso de dispositivos Wacom localmente, tornando impossível controlar software em ambas as extremidades da conexão. No entanto, com o Project Mercury e o Splashtop, os artistas podem usar o seu tablet ou ecrã Wacom para controlar o software em ambas as extremidades da conexão, simultaneamente.

Além disso, as configurações de caneta e tablet específicas da aplicação localmente são automaticamente reconhecidas no ambiente remoto, proporcionando aos artistas a capacidade de usar os seus dispositivos Wacom em sistemas virtuais como se fosse a sua própria máquina local.

Além disso, a latência no ambiente virtualizado, dependendo de fatores como a velocidade da internet e a distância entre o host e o cliente, pode representar um desafio significativo. O Project Mercury resolveu esse problema desenvolvendo uma tecnologia proprietária chamada Mercury Inkline.

Esta tecnologia faz a ponte entre a ponta da caneta local e o cursor remoto, detectando a posição da caneta local e o cursor remoto, preenchendo a diferença e mantendo o artista envolvido no processo criativo, sem a distração dos atrasos de desempenho.

Mercury Inkline dá aos artistas confiança no seu AVC que pode ser perdida com uma taxa de ping inferior à ótima.

Como o Projeto Mercury& Splashtop Melhorar o Trabalho Remoto

O Project Mercury e o Splashtop revolucionaram a experiência de trabalho remoto para os criativos, proporcionando-lhes a melhor experiência da classe que esperam da Wacom enquanto trabalham remotamente.

Em configurações de vários monitores, o Project Mercury com Splashtop permite que os usuários naveguem em todos os seus monitores usando Display Toggle. Este desenvolvimento permite aos artistas usarem o seu tablet Wacom de forma integrada e simultaneamente no cliente local e no anfitrião remoto.

Além disso, o Project Mercury e o Splashtop permitem que os criativos personalizem e partilhem as configurações de aplicações para várias ferramentas criativas, como Adobe Photoshop, ZBrush e DaVinci Resolve, entre o cliente e o anfitrião. Esta personalização é um significativo melhorador de produtividade e uma economia de tempo para os artistas em vários campos criativos, permitindo-lhes realizar o seu trabalho mais rápido e eficiente.

Sobre a Wacom

AWacom, uma empresa japonesa fundada em 1983, é a principal fabricante de tablets digitais e telas de canetas interativas. Os produtos da Wacom são conhecidos pela sua precisão, sensibilidade e precisão, tornando-os uma ferramenta essencial para artistas e designers em todo o mundo. A empresa tem uma reputação de qualidade e inovação há muito tempo e está na vanguarda da tecnologia de canetas digitais há quase 40 anos.

Sobre Splashtop

Splashtop é uma empresa de software para desktop remoto que fornece soluções líderes do setor para indivíduos e empresas de todos os tamanhos. O Splashtop permite o acesso remoto seguro a estações de trabalho, permitindo que os usuários acessem os seus arquivos, aplicativos e desktops a partir de qualquer lugar. A tecnologia de desktop remoto do Splashtop foi concebida para ser rápida, fiável e fácil de usar, fazendo dela uma escolha popular para empresas e indivíduos em todo o mundo.

Além disso, Splashtop ganhou recentemente o Prémio Produto do Ano na NAB Show 2023, a melhor exposição da indústria de transmissão, media e entretenimento. Splashtop ganhou o prêmio devido às suas inovadoras soluções de trabalho remoto.

Comece a Usar Hoje

Em conclusão, o Project Mercury está a revolucionar a tecnologia de desktop remoto para os criadores alimentados pelo WACOM, proporcionando aos artistas uma experiência tão local quanto possível.

Com a sua capacidade de preencher a lacuna entre o ambiente local e remoto, use tablets Wacom simultaneamente numa máquina local e remota, e experimente as configurações do dispositivo local num ambiente remoto em apps criativas, o Project Mercury está programado para aumentar significativamente a produtividade e a colaboração na indústria.

O Projeto Mercury está no teste de pré-visualização para usuários do Splashtop. Este serviço só está disponível para sistemas WIN-WIN limitados. Se estás interessado em experimentar o Project Mercury, contacte o teu representante do Splashtop e pede para ser adicionado à lista de espera para o teste Preview.

