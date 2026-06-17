Impulsionar a Eficiência do Trabalho Remoto com o Projeto Mercury da Wacom

A maneira como trabalhamos mudou drasticamente nos últimos anos. A pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto e da colaboração, levando a uma maior dependência da tecnologia para conectar equipas e permitir a produtividade.
Mas e os criativos que dependem de hardware e software especializados para terminar o seu trabalho? Os artistas, designers e desenvolvedores precisam de acesso a ferramentas especializadas para executar os programas e aplicações necessárias para o seu trabalho. A falta de acesso a equipamento e software especializados dificultou a sua capacidade de trabalhar remotamente de forma eficaz.
Especificamente, a tecnologia de virtualização tradicional não permite o uso flexível de um dispositivo Wacom local para controlar facilmente tanto um ambiente local como remoto, que muitas vezes é necessário no trabalho remoto criativo.
A Wacom reconheceu essa necessidade e desenvolveu uma solução inovadora - Projeto Wacom.
O Project Wacom visa conectar melhor artistas, designers e desenvolvedores com segurança a estações de trabalho e servidores com recursos que superam o home office padrão. Juntamente com o software de acesso remoto Splashtop, o Project Wacom permite que os criativos utilizem os seus dispositivos Wacom para trabalhar remotamente de forma mais eficiente.
Como Funciona o Projeto Wacom com a Splashtop?
O Projeto Wacom, em conjunto com a Splashtop, abordou o desafio da tecnologia de virtualização tradicional que não permite a utilização de dispositivos Wacom localmente, impossibilitando o controlo do software em ambas as extremidades da ligação. No entanto, com o Project Wacom e a Splashtop, os artistas podem agora utilizar o seu tablet ou ecrã Wacom para controlar software em ambas as extremidades da ligação, em simultâneo.
Além disso, as configurações de caneta e tablet específicas da aplicação localmente são automaticamente reconhecidas no ambiente remoto, proporcionando aos artistas a capacidade de usar os seus dispositivos Wacom em sistemas virtuais como se fosse a sua própria máquina local.
Além disso, a latência no ambiente virtualizado, dependendo de fatores como velocidade da internet e distância entre host e cliente, pode representar um desafio significativo. O Project Wacom resolveu esse problema desenvolvendo uma tecnologia proprietária chamada Wacom Inkline.
Esta tecnologia faz a ponte entre a ponta da caneta local e o cursor remoto, detectando a posição da caneta local e o cursor remoto, preenchendo a diferença e mantendo o artista envolvido no processo criativo, sem a distração dos atrasos de desempenho.
O Wacom Inkline dá aos artistas confiança em seu curso que pode ser perdido com uma taxa de ping abaixo do ideal.
Como o Projeto Wacom e Splashtop Melhora o Trabalho Remoto
O Projeto Wacom e Splashtop revolucionou a experiência de trabalho remoto para os criativos, proporcionando-lhes a melhor experiência que esperam da Wacom enquanto trabalham remotamente.
Em configurações com vários monitores, o Project Wacom com Splashtop permite aos utilizadores navegar em todos os seus monitores utilizando o Display Toggle. Esse desenvolvimento permite que os artistas usem seu tablet Wacom de forma contínua e simultânea no cliente local e no host remoto.
Além disso, o Project Wacom e a Splashtop permitem aos criativos personalizar e partilhar definições de aplicações para várias ferramentas criativas, como o Adobe Photoshop, o ZBrush e o DaVinci Resolve, entre o cliente e o anfitrião. Esta personalização é um potenciador de produtividade significativo e uma poupança de tempo para artistas em vários campos criativos, permitindo-lhes realizar o seu trabalho de forma mais rápida e eficiente.
Sobre a Wacom
A Wacom, uma empresa japonesa fundada em 1983, é a principal fabricante de tablets digitais e telas de canetas interativas. Os produtos da Wacom são conhecidos pela sua precisão, sensibilidade e precisão, tornando-os uma ferramenta essencial para artistas e designers em todo o mundo. A empresa tem uma reputação de qualidade e inovação há muito tempo e está na vanguarda da tecnologia de canetas digitais há quase 40 anos.
Sobre Splashtop
A Splashtop é uma empresa de software para desktop remoto que fornece soluções líderes do setor para indivíduos e empresas de todos os tamanhos. A Splashtop permite o acesso remoto seguro a estações de trabalho, permitindo que os usuários acessem os seus arquivos, aplicativos e desktops a partir de qualquer lugar. A tecnologia de desktop remoto da Splashtop foi concebida para ser rápida, fiável e fácil de usar, fazendo dela uma escolha popular para empresas e indivíduos em todo o mundo.
Além disso, a Splashtop recebeu recentemente o Prémio Produto do Ano na NAB Show 2023, a principal feira do setor de radiodifusão, media e entretenimento. A Splashtop recebeu o prémio graças às suas soluções inovadoras de trabalho remoto.
Comece a Usar Hoje
Em conclusão, o Project Wacom está revolucionando a tecnologia de desktop remoto para criadores alimentados pela Wacom, proporcionando aos artistas uma experiência tão local quanto possível.
Com sua capacidade de preencher a lacuna entre o ambiente local e remoto, usar tablets Wacom simultaneamente em uma máquina local e remota e experimentar configurações de dispositivo local em um ambiente remoto em aplicativos criativos, o Project Wacom está definido para melhorar significativamente a produtividade e a colaboração no setor.
O Projeto Wacom está atualmente em fase de testes de pré-visualização para os utilizadores da Splashtop. Este serviço só está disponível para sistemas WIN-WIN limitados. Se estiveres interessado em experimentar o Project Wacom, contacta o teu representante Splashtop e pede para ser adicionado à lista de espera para os testes de pré-visualização.
Conteúdo Relacionado
Splashtop e Wacom Unem Forças para Otimizar Fluxos de Trabalho Remoto para Criativos