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Splashtop New Features

Novo recurso do Splashtop SOS: Transforme a sessão padrão do usuário para Admin

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Aviso Legal: O Splashtop SOS foi renomeado para Splashtop Remote Support. Embora o nome do produto tenha mudado, os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos, continuando a fornecer suporte remoto rápido, seguro e confiável.

Acabámos de adicionar ao Splashtop SOS uma das funcionalidades mais solicitadas pelos utilizadores.

Nova funcionalidade: Elevar sessão de utilizador padrão para administrar

Agora podes elevar para o privilégio de administrador quando estiveres a comunicar remotamente com uma conta de utilizador padrão do Windows. Você poderá interagir totalmente com o UAC e executar todas as operações privilegiadas, como instalar/desinstalar.

Habilita-o agora

Para obter este novo recurso, os usuários atuais só precisam atualizar o seu aplicativo Splashtop Business para a versão mais recente (3.1.4.x ou posterior). Certifique-se de que seus clientes sempre possuam o aplicativo SOS mais recente.

Como te conectares como administrador

Quando introduzes o código SOS do cliente na aplicação Splashtop Business, irás ver uma nova caixa de verificação. Basta assinalares a caixa, depois ser-te-ão pedidas as credenciais de administrador do Windows.

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

Vai demorar alguns segundos extra para o SOS se elevar ao privilégio de administração, e o utilizador remoto terá de clicar "OK" no pop-up UAC. É isso mesmo!

Aqui estão alguns recursos adicionais úteis

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