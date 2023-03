Novo recurso do Splashtop SOS: Transforme a sessão padrão do usuário para Admin

Acabámos de adicionar uma das principais funcionalidades solicitadas pelos utilizadores a Splashtop SOS.

Nova funcionalidade: Elevar sessão de utilizador padrão para administrar

Podes agora elevar-te ao privilégio de administração quando estás a remotar para uma conta de utilizador padrão do Windows. Serás capaz de interagir plenamente com a UAC e realizar todas as operações privilegiadas como instalar/desinstalar.

Habilita-o agora

Para obter este novo recurso, os usuários atuais só precisam atualizar o seu aplicativo Splashtop Business para a versão mais recente (3.1.4.x ou posterior). Certifique-se de que seus clientes sempre possuam o aplicativo SOS mais recente.

Como te conectares como administrador

Quando introduzes o código SOS do cliente na aplicação Splashtop Business, irás ver uma nova caixa de verificação. Basta assinalares a caixa, depois ser-te-ão pedidas as credenciais de administrador do Windows.

Vai demorar alguns segundos extra para o SOS se elevar ao privilégio de administração, e o utilizador remoto terá de clicar "OK" no pop-up UAC. É isso mesmo!

Aqui estão alguns recursos adicionais úteis

Ainda não tens o Splashtop SOS?

Saiba mais sobre o Splashtop SOS e experimente gratuitamente!