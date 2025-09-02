Splashtop Reconhecido no Relatório de Paisagem das Plataformas de Gestão de Endpoint
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A Splashtop atribui o reconhecimento ao seu crescente impulso em Gestão autónoma de terminais, oferecendo automação assistida por IA em tempo real e soluções seguras e escaláveis para equipas de TI modernas.
CUPERTINO, Calif., 3 de setembro de 2025 — Splashtop anunciou hoje a sua inclusão no relatório da Forrester, The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 20251. A Splashtop vê este reconhecimento como uma confirmação da sua crescente presença no mercado em rápida evolução de gestão de endpoints. A inclusão da Splashtop no relatório da Forrester ocorre apenas meses após o lançamento da sua plataforma de Gestão autónoma de terminais (AEM), que utiliza IA e automação para simplificar a gestão de vulnerabilidades, patches e dispositivos em ambientes expansivos.
“É uma honra ser nomeado no Forrester Endpoint Management Platforms Landscape,” disse Mark Lee, CEO e Co-fundador da Splashtop. “Compreendemos as necessidades das pequenas e médias empresas, que de muitas formas espelham as das grandes empresas, mas com ainda mais pressão para eficiência e simplicidade. Os administradores de TI são cada vez mais esperados para serem generalistas à medida que as funções de operações e segurança convergem. Pretendemos dar-lhes uma única fonte de verdade para manter a saúde e segurança dos dispositivos, atualizar software, configurar dispositivos e fornecer suporte rápido e eficaz.”
Construindo um Novo Padrão em Gestão de Endpoints
A Gestão autónoma de terminais da Splashtop ajuda as equipas de TI a responderem mais rapidamente a ameaças com correção em tempo real e detecção de vulnerabilidades assistida por IA e remediação. Também reduz o trabalho manual ao automatizar a aplicação de políticas e permitir a monitorização proativa através de uma interface unificada que inclui o controlo remoto principal da Splashtop. Projetada para ajudar a TI a fazer mais com menos, a plataforma reduz os custos operacionais enquanto melhora a visibilidade, conformidade e mitigação de ameaças.
A solução rapidamente ganhou força entre as equipas de TI internas e os fornecedores de serviços geridos (MSPs) que procuram uma alternativa moderna às plataformas de monitorização e gestão remota (RMM) excessivas. A AEM da Splashtop complementa o Microsoft Intune ao fornecer vulnerabilidade em tempo real com automação de patches e visibilidade do ambiente de TI.
Continuação do Impulso de Mercado
Este reconhecimento da Forrester adiciona-se a uma lista crescente de reconhecimentos de terceiros:
Nomeado um Fornecedor Representativo no Guia de Mercado Gartner® 2025 para Ferramentas de Gestão de Endpoint2
Vencedor do Prémio Nucleus ROI 2025 por entregar 458% de ROI e um retorno de 11 semanas para a pb2 Architecture + Engineering3
Líder Grid® em Gestão de Endpoints e em 14 outras categorias nos Relatórios G2 Verão 2025, ganhando 65 distintivos e classificando-se no percentil superior para ROI estimado e velocidade de implementação
Saiba mais sobre o premiado suporte remoto da Splashtop com soluções de gestão de endpoints em Splashtop.com.
Fontes:
1. Forrester, O relatório The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 2025; autor: Michele Pelino, setembro de 2025.
2. Gartner, Guia de Mercado para Ferramentas de Gestão de Endpoint, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 de janeiro de 2025.
3. Nucleus Research, Estudo de Caso ROI: Splashtop na pb2, Cameron Marsh, junho de 2025
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Sobre Splashtop
A Splashtop é o provedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho em qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como a prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes corporações, oferecendo recursos de segurança avançados, alta throughput, amplo suporte de dispositivos e suporte ao cliente 24/5. A solução acessível escolhida por mais de 30 milhões de utilizadores, Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e expandir nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução no panorama de TI atual. Visite splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais