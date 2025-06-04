A Splashtop foi Nomeada um Fornecedor Representativo no Guia de Mercado da Gartner® de 2025 para Ferramentas de Gerenciamento de Endpoint
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A Splashtop está empenhada na sua visão de fornecer automação assistida por IA e capacidades de gestão de endpoints em tempo real que ajudam as equipas de TI a reduzir a complexidade e a reforçar a segurança.
CUPERTINO, Califórnia, 5 de junho de 2025 - A Splashtop anunciou hoje a sua inclusão como Fornecedor Representante no Guia de Mercado da Gartner® de 2025 para Ferramentas de Gestão de Pontos Finais. De acordo com o Gartner: "os líderes de serviços ao usuário final devem usar essa pesquisa para orientar as decisões de investimento em ferramentas de gerenciamento de endpoints".
De acordo com a Gartner, a "Gestão Autónoma de Endpoints (AEM) representa o avanço mais significativo na gestão de terminais em mais de uma década e espera-se que os fornecedores introduzam capacidades autónomas adicionais no futuro", e prevê que "até 2029, mais de 50% das organizações adotarão capacidades AEM no âmbito da gestão avançada de terminais e das ferramentas Digital Employee Experience (DEX) para reduzir o esforço humano, um aumento em relação a quase zero em 2024".
A solução Gestão Autónoma de Endpoints Splashtop oferece às equipas de TI uma visibilidade completa sobre o estado dos dispositivos e os riscos de segurança em todo o seu ambiente. Ele oferece a flexibilidade de manter o controle enquanto automatiza tarefas demoradas para melhorar a eficiência operacional. A plataforma acelera a aplicação de patches de software em sistemas operativos, aplicações de terceiros e personalizadas, permitindo às TI reduzir a exposição Windows e manter uma conformidade de segurança mais forte à escala. A solução rica em recursos fortalece as posturas de segurança sem aumentar a complexidade, os custos ou os requisitos de treinamento. Atualizações recentes introduziram automação avançada de políticas, verificação de vulnerabilidades e ferramentas de configuração de dispositivos que suportam operações de toque zero.
"A Gestão Autónoma de Endpoints está a transformar a forma como as equipas de TI operam, passando da resposta reativa para o controlo em tempo real", afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Com o Splashtop AEM, as organizações ganham visibilidade instantânea dos ativos na sua rede, reduzem o tempo necessário para detetar vulnerabilidades e aceleram a aplicação de patches e a correção. Este reconhecimento valida a nossa visão de uma abordagem mais resiliente e proativa à TI."
As capacidades de gestão de endpoints da Splashtop melhoram o Microsoft Intune e outras plataformas UEM, fornecendo correções em tempo real e uma visibilidade clara do estado dos dispositivos, permitindo uma correção mais rápida e reduzindo o risco de lacunas de segurança sem acrescentar despesas administrativas.
Para obter mais informações ou agendar uma demonstração, visite https://www.splashtop.com/.
Divulgações:
Gartner, Guia de Mercado para Ferramentas de Gestão de Endpoints, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 de janeiro de 2025.
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Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.