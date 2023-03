Novos recursos da Splashtop Junho/Julho 2020

A Splashtop lançou as versões 3.4.0.x dos aplicativos e streamers Splashtop Business para assinantes (e usuários das versões de testes) do Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS.

O que há de novo na versão 3.4.0.0 das aplicações de negócio Splashtop e Streamers?

Alguns dos principais novos recursos e melhorias das atualizações 3.4.0.0 e 3.4.0.1.

Novo! Alterne entre os usuários do computador em uma sessão SOS sem precisar se reconectar (para usuários do Splashtop SOS)

Durante uma sessão de acesso remoto com o SOS Splashtop, você pode mudar para uma conta de usuário diferente no computador remoto, a sua sessão permanecerá conectada.

Nota: Os novos recursos do Splashtop SOS mencionados neste post se aplicam aos nossos planos mais recentes incluindo o SOS, SOS+10 e SOS Ilimitado. Esses recursos não estão disponíveis no SOS Lite, que é fornecido com o Splashtop Remote Support ou no plano SOS 2017.

Auto-login após reinicialização remota numa sessão SOS

Quando estás numa sessão remota do Splashtop SOS a aceder a um computador Windows e reinicias o computador remoto, podes agora iniciar sessão depois de reiniciares sem introduzir novamente as credenciais. Temos o prazer de introduzir esta nova funcionalidade que poupa tempo.

Melhor qualidade e compatibilidade durante uma impressão com computadores Windows remotos

A funcionalidade de impressão remota no Windows usava anteriormente o formato de ficheiro XPS. Agora podes usar o formato de ficheiro PDF para melhorar a formatação dos documentos. O processo também foi simplificado para que possas seleccionar "Splashtop PDF Remote Printer" como destino de impressão sem necessidade de instalação de driver de impressora extra. Vê o artigo Remote Print support article para mais informação.

Use um mouse ou trackpad com a Splashtop no iPad

Agora podes usar um rato Bluetooth ou trackpad com Splashtop num iPad com iOS 13.4 numa sessão remota. Também adicionámos suporte melhorado de atalhos quando utilizamos teclados externos.

Novas funcionalidades adicionadas ao Splashtop Streamer para Linux

A nova versão 2.6.4.0 do Splashtop Streamer para Linux , lançada em 15 de julho de 2020, adicionou muitos novos recursos para aproximar seu conjunto dos streamers do Windows e Mac.

Os novos recursos incluem: reinicialização remota, mouse remoto, wake-on-LAN, assistência a vários monitores com a capacidade de alternar entre monitores remotos e visualizações de vários monitores remotos em uma só tela, assistência para resolução dinâmica (alteração de resolução durante uma sessão remota) e muito mais!

Splashtop Global | UE

A partir de 22 de junho de 2020, estaremos disponibilizando um novo site my.splashtop.eu e um back-end em nuvem com disponibilidade inicial na França. Em 29 de junho de 2020, nós iremos expandir a outros 28 países.

A versão 3.4.0.0 e os aplicativos e streamers posteriores irão suportar a conexão com qualquer um deles. Independentemente de onde você estiver no mundo, se você criar sua conta em my.splashtop.com, então você continuará usando esse site e sua conta será hospedada no aparato global. Se você criar uma nova conta em um dos 29 países europeus, então você terá que iniciar essa conta no endereço my.splashtop.eu.

Se você estiver na Europa, você pode ser direcionado automaticamente para o site my.splashtop.eu com base na sua localização. Verifique a opção Global | EU ao lado dos campos de login para se certificar de que você está no site correto.

Melhorias adicionais:

Melhoria: A interface de transferência de arquivos agora seguirá o formato de data/hora local

Sincronização áudio/vídeo melhorada em Macs

Melhorias de segurança

Várias correcções de bugs

Como posso obter as atualizações mais recentes da Splashtop?

Como de costume, as aplicações e streamers actualizados estão inicialmente disponíveis em . Depois são disponibilizados através da funcionalidade "Check for Updates", e finalmente, a actualização é automaticamente implementada nas streamers existentes e ser-te-á pedido que actualizes as tuas aplicações Windows ou Mac.

Os aplicativos e streamers da versão 3.4.0.0 disponíveis a partir de 22 de junho de 2020 incluem o Splashtop Business App para Windows e Mac, o Splashtop Streamer para Windows e Mac, os aplicativos Splashtop SOS para Mac e Windows e o aplicativo Splashtop Business para iOS. 3.4.0.1, pequenas atualizações foram lançadas a partir de 15 de julho de 2020.

Os lançamentos dos aplicativos Android fazem uso de uma numeração de versões diferentes e incluem o Splashtop Business para Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer para Android 3.1.5 e Splashtop SOS para Android 3.1.5, todos estão disponíveis na Google Play Store.