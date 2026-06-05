Novos recursos da Splashtop Junho/Julho 2020

A Splashtop lançou as versões 3.4.0.x dos apps e streamers Splashtop Business para assinantes (e utilizadores de teste) do Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support.
O que há de novo na versão 3.4.0.0 das aplicações de negócio Splashtop e Streamers?
Alguns dos principais novos recursos e melhorias das atualizações 3.4.0.0 e 3.4.0.1.
Novo! Alterna entre utilizadores de computador numa sessão de Suporte Remoto sem voltar a ligar (para utilizadores do Splashtop Remote Support)
Se estiveres numa sessão de acesso remoto do Splashtop Remote Support e precisares de mudar para uma conta de utilizador diferente no computador remoto, a sessão permanecerá ligada.
Login automático após a reinicialização remota em uma sessão de Suporte Remoto
Quando estiveres numa sessão remota do Splashtop Remote Support a aceder a um computador Windows e reiniciares o computador remoto, podes agora iniciar sessão após o reinício sem teres de introduzir novamente as credenciais. Temos todo o gosto em apresentar esta nova funcionalidade de poupança de tempo.
Melhor qualidade e compatibilidade durante uma impressão com computadores Windows remotos
A funcionalidade de impressão remota no Windows usava anteriormente o formato de ficheiro XPS. Agora podes usar o formato de ficheiro PDF para melhorar a formatação dos documentos. O processo também foi simplificado para que possas seleccionar "Splashtop PDF Remote Printer" como destino de impressão sem necessidade de instalação de driver de impressora extra. Vê o artigo Remote Print support article para mais informação.
Use um mouse ou trackpad com a Splashtop no iPad
Agora podes usar um rato Bluetooth ou trackpad com Splashtop num iPad com iOS 13.4 numa sessão remota. Também adicionámos suporte melhorado de atalhos quando utilizamos teclados externos.
Novas funcionalidades adicionadas ao Splashtop Streamer para Linux
A nova versão 2.6.4.0 do Splashtop Streamer para Linux , lançada em 15 de julho de 2020, adicionou muitos novos recursos para aproximar seu conjunto dos streamers do Windows e Mac.
Os novos recursos incluem: reinicialização remota, mouse remoto, wake-on-LAN, assistência a vários monitores com a capacidade de alternar entre monitores remotos e visualizações de vários monitores remotos em uma só tela, assistência para resolução dinâmica (alteração de resolução durante uma sessão remota) e muito mais!
Splashtop Global | UE
A partir de 22 de junho de 2020, estaremos disponibilizando um novo site my.splashtop.eu e um back-end em nuvem com disponibilidade inicial na França. Em 29 de junho de 2020, nós iremos expandir a outros 28 países.
A versão 3.4.0.0 e os aplicativos e streamers posteriores irão suportar a conexão com qualquer um deles. Independentemente de onde você estiver no mundo, se você criar sua conta em my.splashtop.com, então você continuará usando esse site e sua conta será hospedada no aparato global. Se você criar uma nova conta em um dos 29 países europeus, então você terá que iniciar essa conta no endereço my.splashtop.eu.
Se você estiver na Europa, você pode ser direcionado automaticamente para o site my.splashtop.eu com base na sua localização. Verifique a opção Global | EU ao lado dos campos de login para se certificar de que você está no site correto.
Melhorias adicionais:
Melhoria: A interface de transferência de arquivos agora seguirá o formato de data/hora local
Sincronização áudio/vídeo melhorada em Macs
Melhorias de segurança
Várias correcções de bugs
Como posso obter as atualizações mais recentes da Splashtop?
Como de costume, as aplicações e streamers actualizados estão inicialmente disponíveis em . Depois são disponibilizados através da funcionalidade "Check for Updates", e finalmente, a actualização é automaticamente implementada nas streamers existentes e ser-te-á pedido que actualizes as tuas aplicações Windows ou Mac.
As aplicações e os streamers da versão 3.4.0.0 disponíveis a partir de 22 de junho de 2020 incluem a aplicação Splashtop Business para Windows e Mac, o Splashtop Streamer para Windows e Mac, as aplicações Splashtop Remote Support para Mac e Windows e a aplicação Splashtop Business para iOS. 3.4.0.1 atualizações menores foram lançadas a partir de 15 de julho de 2020.
As aplicações Android lançadas ao mesmo tempo utilizam uma numeração de versão diferente e incluem Splashtop Business para Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer para Android 3.1.5, e Splashtop Remote Support para Android 3.1.5 que estão todas disponíveis na Google Play Store.