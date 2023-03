Novas funcionalidades Splashtop: Março-Abril de 2018

Características Premium de Suporte Remoto Beta disponíveis para testes -

Estamos a trabalhar em novas funcionalidades para o próximo pacote Splashtop Remote Support Premium. Se quiseres testar as novas funcionalidades e dar-nos o teu feedback durante o processo de desenvolvimento,

aprende mais e inscreve-te aqui

Se tens actualmente o Splashtop Remote Support PLUS, as funcionalidades podem ser activadas no teu produto gratuitamente durante o período de teste. Se não tiveres o Remote Support PLUS, podes começar um teste grátis e testar as funcionalidades beta no teste. Ambas as opções requerem a inscrição no formulário para que as funcionalidades beta sejam activadas. Alertas e funcionalidades de gestão de actualizações do Windows estão actualmente disponíveis para testes.