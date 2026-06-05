Novas funcionalidades Splashtop: Março-Abril de 2018

Aviso Legal: O Splashtop SOS foi renomeado para Splashtop Remote Support e o Splashtop Business Access foi renomeado para Splashtop Remote Access. Embora os nomes dos produtos tenham mudado, os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos, continuando a fornecer acesso e suporte remotos rápidos, seguros e confiáveis.
Acrescentámos algumas novidades fantásticas ao Splashtop em Março e Abril de 2018. Aqui estão algumas das últimas adições:
Splashtop Business Access, Remote Support e SOS
Aplicação iOS: Gestão Informática Actualizada.
Novo na versão 2.7.4.0. Agora quando clicares no ícone de informação junto a um computador na lista da aplicação Splashtop iOS, verás um novo ecrã de informação (mostrado em duas colunas abaixo). Inclui informação expandida sobre o computador incluindo a Conta, Grupo, Versão Streamer, Endereço IP, Última Sessão, e Estado Actual. A parte inferior tem uma lista expandida de opções incluindo Resolução, Limpar Credenciais, Apagar Computador, Reiniciar Streamer, Reiniciar Normal, e Reiniciar em Modo Seguro.
Aplicação iOS: Melhorias Multi-Monitor com Monitores Show All Monitors
- Anteriormente podias ver um monitor de cada vez em cenários de múltiplos monitores e alternar entre os monitores tocando no botão do monitor do interruptor. Agora podes seleccionar um ecrã por nome ou mostrar vários monitores no teu ecrã iOS ao mesmo tempo.
Depois de clicar no ícone do monitor switch na barra de ferramentas do aplicativo Splashtop iOS, você pode escolher entre selecionar um monitor ou Mostrar Todos os Monitores
Ao selecionar Mostrar Todos os Monitores, você verá as telas lado a lado no dispositivo iOS. Neste caso, eles possuem dois tamanhos diferentes, pois é um monitor grande ao lado de um laptop menor.
Aplicação iOS: Sessão Remota SOS do Dispositivo iOS para iPad/iPhone e Android é agora suportada
- Anteriormente, com Splashtop SOS no teu dispositivo iOS, podias ver e controlar remotamente computadores Windows e Mac. Agora também podes ver à distância dispositivos iOS e Android a partir do iOS. Podes também controlar alguns dispositivos Android (enraizados, Samsung, e alguns Lenovo e LG). A Apple não permite o controlo remoto de dispositivos iOS, por isso é apenas a vista remota.
Aplicação iOS: suporte para iPhone X
- A aplicação iOS foi redesenhada para o iPhone X e as sessões remotas podem agora ser maximizadas para visualização em ecrã inteiro.
Aplicações Cliente Windows e Mac: Adicionada localização para 5 idiomas: Alemão, Japonês, Português, Chinês Simplificado e Espanhol na versão 3.2.2.0
Aplicativo Cliente Windows: Informações de domínio pré-preenchidas. Facilita a seleção ao invés de precisar digitar as informações quando o computador remoto está em um domínio. Adicionado na versão 3.2.2.0
my.Splashtop.com
Características Premium de Suporte Remoto Beta disponíveis para testes -
Estamos a trabalhar em novas funcionalidades para o próximo pacote Splashtop Remote Support Premium. Se queres testar as novas funcionalidades e dar-nos feedback durante o processo de desenvolvimento, saiba mais e inscreva-se aqui. Se já tens o Splashtop Remote Support PLUS, as funcionalidades podem ser activadas no teu produto gratuitamente durante o período de teste. Se não tiveres o Remote Support PLUS, podes iniciar uma avaliação gratuita e testar as funcionalidades beta no período de avaliação. Ambas as opções exigem a inscrição no formulário para ativar as funcionalidades beta. Os alertas e as funcionalidades de gestão de actualizações do Windows estão atualmente disponíveis para teste.
Splashtop Personal
Obtém as últimas correcções de bugs
no Splashtop Personal app versão 2.7.4.6 para iOS na App Store.