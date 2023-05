Navegando nos desafios modernos da Edtech para suporte de TI

A incorporação da tecnologia nas práticas pedagógicas trouxe mudanças significativas à indústria da educação. Principalmente nos últimos anos, a tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante no nível de oferta e serviço que as instituições de ensino podem prestar.

Com HyFlex como o novo imperativo, alunos, professores e funcionários esperam que a tecnologia atenda às suas necessidades de flexibilidade e desempenho. No entanto, com o aumento da transformação digital, as instituições de ensino enfrentam numerosos desafios na implementação e manutenção de uma tecnologia que satisfaz essas exigências.

As equipes de TI têm a difícil tarefa de possibilitar uma cultura de aprendizagem híbrida funcional, fornecendo a melhor experiência de usuário para os alunos e garantindo a segurança e a conformidade. Essas tarefas estão se tornando mais difíceis de gerenciar, pois fica mais difícil encontrar pessoas com habilidades especializadas em TI e a retenção da força de trabalho de TI se torna mais desafiadora.

Mantendo a equipe de TI livre de estresse à medida que a carga de trabalho aumenta

Nos últimos anos, a demanda por profissionais de TI qualificados aumentou exponencialmente, tornando difícil para as instituições de ensino atrair e reter os melhores talentos. À medida que as cargas de trabalho de TI aumentam, as universidades e faculdades precisam encontrar maneiras de manter a eficiência da equipe de TI e promover um ambiente de trabalho sem estresse com ferramentas que simplificam os fluxos de trabalho e podem ser facilmente implantadas em plataformas.

A pesquisa conduzida pela Splashtop revelou que 65% das equipes de suporte técnico de TI experimentaram níveis insustentáveis de estresse e esgotamento, e 87% exigem novas ferramentas e processos para oferecer suporte a uma ampla gama de tipos de dispositivos, sistemas operacionais e redes.

Com o aumento exponencial do BYOD, o grande número de dispositivos e sistemas que precisam de suporte, sem mencionar o gerenciamento de endpoints, instalação de software e solução de problemas para esses dispositivos, exigiu que as equipes de TI adotassem uma nova abordagem para gerenciar e fornecer serviços de TI. .

O suporte remoto de TI tornou-se essencial para o ensino superior, pois as universidades e faculdades dependem cada vez mais da tecnologia para fornecer instrução, conduzir pesquisas e fornecer serviços administrativos. De acordo com um EDUCAUSE QuickPoll, mais de 60% dos estudantes experienciaram pelo menos um impacto tangível no seu curso devido a questões técnicas. Sobre o mesmo assunto, a mais recente Splashtop Student Survey descobriu que os alunos do ensino superior usam em média dois dispositivos para fins de aprendizado e quase 91% dos alunos esperam receber suporte sob demanda em todos os seus dispositivos.

Activar a Flexibilidade sem comprometer a Segurança

A crescente demanda por suporte ad-hoc, no entanto, não é o maior desafio para as equipes de TI atualmente. Nos últimos anos, os ataques de ransomware tornaram-se cada vez mais comuns na educação, tornando-se o alvo número um dos cibercriminosos. Como as instituições detêm dados muito sensíveis, como moradas, aniversários, números de Segurança Social, pedidos de empréstimo e informações bancárias relacionadas com as tuas, a segurança dos dados tornou-se um dos maiores e mais urgentes dos líderes de edtech.

Se gerir dados é tão indispensável como a tecnologia para operar uma universidade ou universidade, os dados apresentam um risco poderoso para as instituições e indivíduos. Alunos e funcionários que utilizam o BYOD, bem como uma variedade de fornecedores de edtech cujas práticas de segurança cibernética geralmente não são robustas o suficiente, podem facilmente expor as instituições educacionais a ataques cibernéticos com consequências significativas.

As organizações de ensino superior relataram um custo médio de remediação de US$ 1,42 milhões por ataque de ransomware e o tempo de recuperação mais lento em todos os setores. Os líderes de TI têm a tarefa convincente de implementar políticas e procedimentos robustos de segurança cibernética para prevenir, detectar, responder e se recuperar de incidentes cibernéticos.

Hoje em dia, está claro que fornecer gerenciamento e suporte de TI eficazes apresenta desafios que precisam ser enfrentados para garantir acesso igual, contínuo e seguro à educação. Consolidar as ferramentas certas é um passo importante no processo de transformação digital. Ao reduzir o número de software e plataformas em uso, as equipes de TI podem ajudar efetivamente suas instituições a aumentar a eficiência, gerenciar custos e reduzir os riscos de segurança.

Consolidando soluções de suporte de TI para maior eficiência

O suporte remoto de alto desempenho deve ser uma ferramenta consolidada no ensino superior, pois permite um ambiente de aprendizagem e trabalho mais flexível e acessível para alunos e funcionários, independentemente de sua localização, horário ou dispositivo.

Aproveitando o acesso remoto e os recursos de suporte, os profissionais de TI podem oferecer uma experiência eficaz e igualitária para os usuários finais, aumentando a segurança, a funcionalidade, a integração e a economia.

A tecnologia avançada de acesso remoto oferece uma experiência funcional e amigável que oferece suporte a vários aspectos do ensino e da aprendizagem . Atendendo a milhares de instituições educacionais em todo o mundo, incluindo Harvard e Stanford, a Splashtop desenvolveu uma interface intuitiva que permite aos usuários acessar recursos e executar software com uso intensivo de CPU de forma eficaz a partir de qualquer dispositivo e sistema operacional, sem a necessidade de treinamento.

Quando se trata de fornecer suporte sob demanda, a tecnologia remota segura e confiável ajuda os profissionais de TI a otimizar seus fluxos de trabalho e reduzir o tempo de inatividade do dispositivo, mesmo ao lidar com um alto volume de solicitações de suporte e BYOD.

O Splashtop permite que os profissionais de suporte técnico aproveitem uma plataforma para oferecer suporte a vários sistemas operacionais, como Windows, MacOS, Linux, iOS e Android, bem como PC, dispositivos móveis e IoT.

Splashtop: uma solução moderna de suporte remoto para o Help Desk educacional

Com as soluções da Splashtop para o help desk educacional, o suporte de TI pode contar com conexões remotas rápidas e fáceis por meio de vários métodos (link de convite, site ou código de sessão de seis dígitos) e alavancar integrações perfeitas com automação de serviços profissionais (PSA) e sistemas de emissão de bilhetes existentes . Os recursos que permitem o gerenciamento técnico e a colaboração aumentam ainda mais a eficiência e permitem que equipes de TI de qualquer tamanho reduzam o tempo de correção, oferecendo um serviço muito melhor aos usuários finais. Com o Splashtop, instituições como a Virginia Tech podem oferecer suporte remoto a mais de 2.200 dispositivos em 140 sites com uma equipe de sete membros da equipe de suporte técnico.

Gerenciar configurações de software e atualizações de sistemas de rede e computador também são tarefas desafiadoras e demoradas para os departamentos de TI, especialmente em infraestruturas complexas. As equipes de TI precisam de tecnologia confiável para garantir produtividade contínua e gerenciamento eficiente de custos e recursos. A solução de suporte técnico de TI tudo-em-um da Splashtop para educação permite que os técnicos aproveitem os recursos de acesso, monitoramento e gerenciamento autônomos para automatizar tarefas de TI, como atualizações de software, monitoramento e manutenção do sistema e muito mais.

Por fim, quando se trata de proteger dados confidenciais contra acesso não autorizado e proteger vários dispositivos com acesso aos recursos do campus, as equipes de TI precisam de soluções que cumpram os mais altos padrões de segurança. O console de administração centralizado do Splashtop se integra ao SSO, ajudando as instituições a garantir que as políticas de segurança sejam aplicadas em todos os dispositivos. Além disso, oferece os melhores recursos de segurança da categoria, incluindo criptografia padrão do setor TLS1.2 e AES de 26 bits, conformidade com SOC 2 e suporte de conformidade com PCI, HIPAA, RGPD e FERPA.

A tecnologia de acesso remoto seguro pode ajudar a resolver muitos dos desafios trazidos aos profissionais de TI pela transformação digital. As soluções da Splashtop para educação são projetadas para ajudar as equipes de TI a simplificar o suporte remoto, minimizar as interrupções de tecnologia e oferecer a experiência HyFlex que alunos e professores precisam.