O Estado das Tendências do Mercado de Suporte Remoto de 2022
O trabalho a partir de qualquer local aumentou a pressão sobre o TI para dar suporte a uma mão-de-obra distribuída. Saiba mais sobre as tendências de suporte remoto que afetam atualmente o setor de TI.
Saiba mais sobre as principais tendências de suporte remoto que afetam atualmente o help desk e os balcões de serviço de TI neste relatório exclusivo
Em colaboração com o Enterprise Strategy Group (ESG), o nosso estudo conclui que, após a pandemia, a necessidade de suporte remoto de TI continua a aumentar e continuará a ser dominante, de acordo com 96% dos pesquisados. Contudo, as organizações estão navegando em níveis insustentáveis de stress e burnout e são desafiadas a manter os objetivos de suporte de TI, contratação, retenção e falta de competências.
O relatório mostra que:
- 65% das equipes de help desk de TI reportam níveis insustentáveis de stress e esgotamento
- 95% dizem que dar suporte a usuários remotos traz novos desafios técnicos e de comunicação mas é fundamental para estratégias de trabalho flexíveis e eficazes
- 87% das organizações dizem que o aumento do BYOD foi acelerado pela pandemia e, como resultado, o TI requer ferramentas e processos que suportem uma vasta gama de tipos de dispositivos, sistemas operacionais e redes
- 42% dizem que a capacidade de visualizar os ambientes dos usuários finais através do suporte informático de realidade aumentada (RA) tem tido um impacto dramático na resolução de problemas
- 72% dos pesquisados dizem que as sessões de suporte remoto proporcionam a melhor eficiência e satisfação do usuário final