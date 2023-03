Nova Pesquisa Aponta que a Abordagem Híbrida para Aprendizado Empodera Estudantes Universitários

A Splashtop entrevistou mais de 1.000 estudantes universitários nos Estados Unidos e no Reino Unido, e os resultados apontam para uma mudança contínua nas preferências de aprendizagem. Continua a ler para veres os principais resultados e um resumo infográfico dos resultados.

No que toca à aprendizagem, os alunos de hoje em dia esperam flexibilidade total. Eles acreditam que um factor chave no seu sucesso académico é a capacidade de aceder a recursos no campus no seu próprio tempo.

Como muitos outros setores, a pandemia desencadeou um movimento necessário para uma abordagem da educação mais moderna e flexível. Agora as universidades estão permitindo que os estudantes controlem mais o seu tempo e recursos, ao mesmo tempo que lhes oferecem mais oportunidades para equilibrar a sua vida pessoal e os estudos.

No início do ano académico, a Splashtop entrevistou mais de 1.000 estudantes universitários nos Estados Unidos e no Reino Unido, e os resultados apontam para uma mudança contínua na forma como eles preferem aprender.

A nova geração de estudantes universitários espera que a tecnologia os ajude a aprender de forma mais eficiente e eficaz — onde quer que estejam

Para uma experiência de aprendizagem ótima, os estudantes preferem uma mistura de acesso presencial e remoto a recursos educativos, particularmente computadores de laboratório.

Eles ainda valorizam e querem tempo pessoalmente com os seus instrutores e colegas na sala de aula, mas a possibilidade de aprender remotamente e ter acesso total a todos os recursos no campus é inegociável. Na verdade, 46% dos alunos continuam a sentir que aprendem melhor no campus, enquanto 38% preferem uma mistura de aulas online e presenciais. Por outro lado, 84% dos estudantes acredita que ter acesso remoto a laboratórios de informática melhora o seu desempenho.

Além disso, mais de 60% afirmam que considerariam mudar para uma instituição diferente se a sua atual não lhes fornecer opções de ensino à distância.

Os alunos têm várias motivações primárias para querer programas de ensino à distância. A capacidade de gerir aulas e projectos de acordo com os seus horários, assim como a capacidade de combinar estudos com trabalho para cortar custos relacionados com deslocamento e alojamento foram as principais motivações relatadas.

Os estudantes universitários querem usar os seus próprios dispositivos para utilizar os recursos no campus e esperam que a equipe de TI da escola os apoie

Os estudantes nativos digitais de hoje esperam cada vez mais que a sua experiência educativa espelhe o seu estilo de vida fora da escola, com acesso fácil à informação de que precisam a partir dos seus próprios dispositivos.

A nossa pesquisa descobriu que eles usam uma média de 1,8 dispositivos por pessoa, que incluem uma mistura de computadores portáteis, smartphones, desktops, tablets e Chromebooks. Os alunos passaram a esperar que os recursos e o software funcionem perfeitamente em todas as plataformas, dispositivos e sistemas operacionais.

Por uma margem enorme, os estudantes também esperam que a universidade forneça o suporte informático de que precisam. Mais de 90% dos entrevistados disseram que esperam que a universidade forneça suporte técnico quando experimentam problemas. O suporte remoto de TI é cada vez mais valioso para as universidades que querem criar experiências digitais mais dinâmicas.

“O recurso de suporte assistido foi maravilhoso; quando precisamos entrar no dispositivo de um cliente, podemos direcionar ele para o site da Splashtop, baixar a aplicação, e podemos acessar o dispositivo.” — Edward O'Dell, Especialista de Suporte de TI da Virginia Tech

Fechando a lacuna fornecendo acesso a laboratórios informáticos no campus a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar

A tecnologia de acesso remoto é um equalizador que concede a todos os estudantes a oportunidade de aprender com os dispositivos que têm disponíveis.

A Splashtop suporta Windows, Mac, IOS, Android e Chromebook - proporcionando aos estudantes de todas as origens socioeconómicas acesso a poderosas aplicações e tecnologia. Esta flexibilidade ajuda a promover a equidade e a inclusão dos estudantes com deficiências ou desafios de mobilidade, assim como dos estudantes que estão a fazer malabarismos com trabalho,escola e horários pessoais.

“Felizmente Splashtop dá suporte aos Chromebooks, visto que a escola tem emprestado Chromebooks a estudantes que não têm computadores ou não podem pagar os mesmos. Então, esse recurso é muito bom!” Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicações da Wayne State University

Confiado por universidades de todo o mundo

Com a tecnologia de acesso remoto e suporte da Splashtop, os estudantes e o corpo docente podem colaborar a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Universidades de todo o mundo - incluindo a Universidade da Califórnia, Los Angeles, Universidade de Westminster, Londres, Duke University, Universidade de Nottingham, Universidade de Artes de Londres, e Virginia Tech - confiam na Splashtop para melhorarem a sua experiência de aprendizagem remota.