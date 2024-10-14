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IT administrator employing Splashtop's unattended remote access in the datacenter

Acesso remoto não supervisionado com a Splashtop

Acesse dispositivos de maneira remota sem a presença de um usuário final

IT manager leveraging Splashtop's unattended remote access while away from the desk

Acesse remotamente e assuma o controle de um computador ou dispositivo em qualquer momento, mesmo que ninguém esteja do outro lado.

Com a Splashtop, você terá acesso remoto rápido e seguro a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Uma vez ligado, controlará o dispositivo autónomo em tempo real. 

Habilite o trabalho remoto enquanto poupa tempo e dinheiro com transporte, usando remotamente um dispositivo não assistido em vez de viajar até ele ou de levar ele contigo.  


Unattended Remote Access with Splashtop
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Como implantar o Splashtop Streamer para acesso não assistido →

Como configurar computadores não assistidos para serviços SOS →

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