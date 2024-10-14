Acesso remoto não supervisionado com a Splashtop
Acesse dispositivos de maneira remota sem a presença de um usuário final
Acesse remotamente e assuma o controle de um computador ou dispositivo em qualquer momento, mesmo que ninguém esteja do outro lado.
Com a Splashtop, você terá acesso remoto rápido e seguro a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Uma vez ligado, controlará o dispositivo autónomo em tempo real.
Habilite o trabalho remoto enquanto poupa tempo e dinheiro com transporte, usando remotamente um dispositivo não assistido em vez de viajar até ele ou de levar ele contigo.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para equipes de TI, suporte e Help Desks
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade