Está tendo escassez de equipe de suporte de TI? Resolva isso com a Splashtop

De acordo com o recente artigo da ZDNet, a escassez de trabalhadores de tecnologia está prestes a se tornar um problema ainda maior para todos. À medida que as empresas mudaram para o trabalho remoto em 2020, houve demanda por uma forte necessidade de infraestrutura de TI que pudesse suportar uma força de trabalho totalmente virtual. Isso levou a uma escassez de talentos em suporte de TI e help desks.

A Gartner projeta ainda mais problemas pela frente e, em setembro de 2021, a empresa de analistas de TI divulgou resultados de pesquisas que demonstram a extensão da escassez de talentos de TI. Yinuo Geng, vice-presidente de pesquisa da Gartner, disse o seguinte sobre a situação: “O esforço contínuo em direção ao trabalho remoto e a aceleração dos planos de contratação em 2021 agravaram a escassez de talentos de TI”.

Para os líderes de TI, a melhor maneira de compensar a escassez de equipe é usar uma solução de suporte de TI remota que seja incrivelmente simples de implementar e usar. Quando tens isso, a tua equipa de apoio pode deitar fora as chaves do carro, trabalhar em casa ou em qualquer lugar que escolham, e ainda apoiar um número ilimitado de trabalhadores remotos e híbridos.

Casos de uso de clientes para otimizar o suporte com menos funcionários

Muitos clientes do Splashtop aproveitam as nossas soluções para fazer mais com menos funcionários neste momento desafiante. Seguem declarações de vários deles que atendem às necessidades de suporte mais prementes hoje.

Quando simplesmente não tens o pessoal disponível

A Virginia Tech aborda esse problema principal com a Splashtop. “Nossa carga de trabalho cresceu tanto [devido a mudanças na equipe] que temos que fazer muitas coisas por telefone ou trabalhar no escritório. Com a Splashtop, o suporte remoto faz com que resolver seu problema seja muito mais rápido agora, em vez de esperar que alguém esteja lá em duas semanas.” — Especialista em suporte de TI Edward O'Dell, Virginia Tech

Um dos técnicos de TI da Virginia Tech usou o Splashtop mais de 1 900 vezes. Costumava viajar quase 100% do tempo, e agora mal viaja de todo.

“Mesmo quando se dirige a algo em que ele pudesse andar as pessoas por telefone, às vezes é mais rápido fazê-lo por eles com Splashtop.” — Especialista em Suporte de TI Edward O'Dell, Virginia Tech

Quando você precisa garantir a produtividade e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional no seu local de trabalho híbrido

O Boxel Studio estava determinado a implementar um local de trabalho flexível para os seus funcionários para melhorar o equilíbrio da vida profissional, sem comprometer a produtividade.

“Splashtop, e não estou a exagerar, pegou 80% da carga de trabalho manual do nosso departamento de TI.” — Andres Reyes, Diretor de Tecnologia da Boxel Studio

Com o Splashtop, o Boxel Studio conseguiu aumentar a satisfação dos funcionários, ao mesmo tempo que reduz os custos e melhorou a produtividade da sua força de trabalho global.

Ao apoiar clientes geograficamente dispersos

“Usando a Splashtop, podemos adquirir informações com mais segurança e precisão dos clientes do que antes, sem perder tempo, dando rapidamente o próximo passo necessário diretamente no equipamento do cliente. O uso da Splashtop para suporte remoto reduziu significativamente a carga sobre nossos técnicos e clientes.” — Sr. Masui, Chefe de Serviços de Informação, Tecnologia de Montagem em Superfície da Yamaha

Quando você precisa de suporte seguro para vários usuários

A equipe de TI da ABCIS estava usando outra solução de acesso remoto para instalar e dar suporte ao seu software nos computadores dos clientes. No entanto, faltavam as medidas de segurança necessárias para um ambiente multiusuário.

“[A outra solução] não fornece a capacidade de gerir utilizadores, o que é uma preocupação para nós, pois temos de ter palavras-passe partilhadas para acesso não assistido. Não é de todo ideal. Não temos como travar o acesso caso um dos membros da nossa equipe deixe a empresa. Começámos à procura de uma solução alternativa que tivesse suporte multiutilizador e proporcionasse uma segurança muito melhor.” Braeden Saxon, Gestor de Sistemas Integrado, ABCis

Agora, com a Splashtop, a ABCIs desfruta de recursos de segurança robustos, e seus técnicos têm contas individuais para uso supervisionado e autônomo. Além disso, os administradores de conta podem gerenciar as permissões de acesso e os privilégios dos membros da equipe em um nível granular.

Soluções Splashtop para suporte de TI e help desk

Splashtop é a própria definição de simplicidade e flexibilidade para ambientes de TI. Temos duas soluções especificamente projetadas para as equipes de TI. Splashtop SOS simplifica o teu fluxo de trabalho do help desk com suporte remoto a pedido. O Splashtop Enterprise oferece mais flexibilidade e controlo como uma solução de acesso remoto tudo em um para as equipas de TI e de help desk de hoje.

Forneça suporte remoto supervisionado de “help desk”

Conecte-se no momento em que seu usuário precisar de ajuda usando um simples código de sessão de 9 dígitos

Forneça suporte remoto não supervisionado com o SOS+10 e o SOS Ilimitado

Pagar por técnico concorrente

Suporte a um número ilimitado de dispositivos de usuário final

Suporte a dispositivos Windows, Mac, iOS e Android

Forneça suporte remoto supervisionado e autônomo

Forneça aos usuários finais acesso remoto a computadores de trabalho

Obtenha integração de login único, controle granular de privilégios, permissão de acesso baseada em grupo, acesso agendado e muito mais

Licenciamento flexível — escolha as licenças de acesso remoto para o utilizador final e/ou de suporte remoto

Pagar por técnico simultâneo e por utilizador final

