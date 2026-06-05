Como Aceder e Suportar Remotamente Dispositivos IoT

Muitas empresas confiam em dispositivos IoT para operações diárias. Saiba como indústrias como Varejo, Transporte e Produção acedem e suportam dispositivos IoT remotamente.
O tamanho de mercado global de IoT foi de 309 bilhões de dólares em 2020, e projeta-se que cresça 25% todos os anos, atingindo mais de $1,8 triliões até 2028, de acordo com o relatório Fortune Business Insights, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028. Em outras palavras, o número massivo de dispositivos IoT que as empresas gerenciam e dão suporte atualmente só vai aumentar.
As empresas de uma grande variedade de indústrias estão a confiar fortemente em dispositivos IoT para gerir os seus negócios. Em muitos casos, os dispositivos IoT são usados ou operados de forma independente em locais remotos longe da equipa de suporte de TI de uma empresa. Considere apenas três indústrias — Logística de Transportes, Varejo e Hotelaria, e OEM e Manufatura — e como estão a utilizar dispositivos remotos de IoT para agilizar as operações e serviços para clientes mais rápido.
O que é o Acesso Remoto IoT?
O acesso remoto IoT é a capacidade de conectar, monitorizar e controlar dispositivos Internet of Things (IoT) a partir de uma localização remota. Esta capacidade é crucial para gerir e suportar uma vasta gama de dispositivos IoT, como eletrodomésticos inteligentes, sensores industriais e veículos conectados, sem a necessidade de estar fisicamente presente. Através de soluções de acesso remoto seguras como a Splashtop, as empresas podem realizar diagnósticos, atualizações e manutenção em dispositivos IoT, garantindo que operem de forma eficiente e eficaz, independentemente de onde estejam localizados.
Aplicações do Acesso Remoto IoT
Monitorização e diagnóstico de dispositivos: Acede remotamente aos dispositivos IoT para monitorizar as métricas de desempenho, executar diagnósticos e identificar problemas antes que estes conduzam a períodos de inatividade ou interrupções de serviço.
Atualizações de firmware e software: As equipas de TI podem enviar atualizações para os dispositivos IoT sem terem de visitar fisicamente cada um deles, ajudando a manter a segurança e a funcionalidade em grandes implementações.
Configuração e configuração: Os técnicos podem configurar remotamente as configurações do dispositivo e inicializar as instalações, simplificando a implantação e reduzindo o tempo gasto no local.
Resolução de problemas e reparação remota: Acesse dispositivos no campo para resolver problemas rapidamente e minimizar interrupções de serviço, especialmente críticas em ambientes de fabricação, saúde ou transporte.
Análise e otimização de uso: Colete dados em tempo real de dispositivos para analisar padrões de uso e tomar decisões informadas que melhorem a eficiência do sistema e a experiência do cliente.
Aplicação da segurança e verificações de conformidade: Os administradores podem inspecionar e gerenciar remotamente as configurações de segurança para garantir a conformidade com políticas e regulamentações do setor.
Principais Benefícios do Acesso Remoto a Dispositivos IoT
O acesso remoto a dispositivos IoT oferece inúmeras vantagens que melhoram a eficiência, a produtividade e a segurança:
Monitoramento e Controlo em Tempo Real: Permite a monitorização contínua e o controlo imediato dos dispositivos IoT, permitindo respostas rápidas a quaisquer problemas ou ajustes necessários.
Redução de Custos: Reduz a necessidade de visitas no local, reduzindo os custos de viagem e minimizando o tempo de inatividade ao resolver problemas remotamente.
Segurança Melhorada: Facilita atualizações atempadas e correções de segurança, assegurando que os dispositivos IoT estão protegidos contra vulnerabilidades.
Aumenta a Eficiência Operacional: Permite às empresas gerir e otimizar o desempenho dos dispositivos IoT a partir de qualquer lugar, melhorando a eficiência operacional global.
Escalabilidade: Suporta a gestão de grandes redes de dispositivos IoT em vários locais, facilitando a escala das operações conforme necessário.
Indústrias que Utilizam Dispositivos Remotos IoT
Logística e Transporte
Os motoristas de camiões estão usando dispositivos portáteis, como leitores RFID e tablets para gerenciar suas rotas. Ao mesmo tempo, as empresas confiam em computadores montados em veículos (ELD) para rastrear os condutores e a carga valiosa que transportam. Os dados agregados de todos os dispositivos fornecem informações em tempo real. Isto inicia processos em sistemas backend para gestão de inventário e encomenda da cadeia de suprimento. Além disso, muitas empresas usam IoT para gerenciar remotamente itens de inventário, evitar sub/sobrecarga, monitorizar os níveis de fornecimento, rastrear o estado dos bens e localizar bens em todos os momentos.
Varejo e Hotelaria
Os funcionários na loja usam dispositivos portáteis para verificar a disponibilidade, preços e outras informações sobre produtos para realizar assistência ao cliente em tempo real. Sistemas POS ligados a sistemas backend para gestão automatizada de inventário e encomenda. Muitos restaurantes e parques temáticos utilizam dispositivos Android como seu POS, transformando qualquer local em um ponto de venda conveniente. Cada vez mais varejistas utilizam ecrãs digitais para marketing na loja. Os quiosques em hotéis e parques temáticos servem para auxiliar os clientes, disponibilizando informação digital sobre locais de eventos, direções, disponibilidade de bilhetes e muito mais.
OEM e Manufatura
No pós-venda, as empresas podem ver o desempenho dos produtos em campo. Tanto os produtos B2B como B2C têm a funcionalidade IoT incorporada neles. Os produtos mais populares com funcionalidade IoT em 2022 incluem câmaras de segurança inteligentes e sistemas de segurança, alarmes inteligentes de incêndio, frigoríficos inteligentes, smartwatches, fechaduras inteligentes, bicicletas inteligentes, sensores médicos, sensores fitness, etc. É claro, os dispositivos com IoT também são comuns no atual chão de fábrica. Muitos destes dispositivos emitem alertas quando os sensores da máquina sinalizam uma alteração no desempenho operacional.
Desafios e Preocupações de Segurança na Gestão Remota de Dispositivos IoT
A gestão remota de dispositivos IoT apresenta vários desafios e preocupações de segurança que devem ser cuidadosamente considerados:
Ameaças à Cibersegurança: Os dispositivos IoT são frequentemente alvo de cibercriminosos devido a protocolos de segurança fracos. Garantir que todos os dispositivos estejam protegidos com métodos de criptografia e autenticação forte é crucial.
Complexidade da Gestão de Dispositivos: Com o número crescente de dispositivos IoT, a sua gestão remota pode tornar-se complexa. Isso inclui acompanhar as configurações, atualizações e solução de problemas do dispositivo.
Privacidade de Dados: A proteção dos dados sensíveis recolhidos e transmitidos pelos dispositivos IoT é essencial para evitar violações e acessos não autorizados.
Fiabilidade da Rede: O acesso remoto depende de conexões de rede estáveis e fiáveis. Qualquer interrupção pode levar à perda de controle ou dados, impactando as operações.
Questões de Conformidade: Garantir que a gestão de dispositivos IoT está em conformidade com as normas e regulamentos do sector é fundamental para evitar repercussões legais e financeiras.
Abordar esses desafios com medidas robustas de segurança IoT, ferramentas de gestão abrangentes e infraestrutura de rede confiável é vital para a gestão remota bem-sucedida de dispositivos IoT.
Como Aceder e Suportar Remotamente os Dispositivos IoT
Aceder e suportar dispositivos IoT remotamente envolve vários passos chave para garantir uma gestão e manutenção eficazes:
Instalar Software de Acesso Remoto: Comece por configurar um software de acesso remoto fiável como o Splashtop na rede que hospeda os seus dispositivos IoT. Este software fornece uma conexão segura para monitorizar e controlar dispositivos de qualquer localização.
Configure as Definições de Segurança: Certifica-te de que todos os dispositivos IoT e software de acesso remoto estão configurados com medidas de segurança robustas, como encriptação e autenticação multi-fatores, para proteger contra o acesso não autorizado.
Monitore e Gerencie os Dispositivos: Utiliza a plataforma de acesso remoto para monitorizar continuamente o estado dos teus dispositivos IoT, resolver problemas em tempo real e implementar atualizações ou correções conforme necessário.
Fornece Suporte Remoto: Se um dispositivo IoT encontrar um problema, pode aceder-lhe remotamente para diagnosticar o problema, aplicar correções ou orientar o pessoal local através dos procedimentos necessários, minimizando o tempo de inatividade e mantendo a eficiência operacional.
Seguindo estes passos, as empresas podem gerir eficazmente os seus dispositivos IoT, garantindo um desempenho e uma segurança ótimos em todos os sistemas ligados.
Melhores Práticas para Gestão Remota Segura de Dispositivos IoT
Gerir dispositivos IoT remotamente requer práticas de segurança fortes para prevenir acessos não autorizados e proteger dados sensíveis. Aqui estão as principais melhores práticas:
Use Conexões Encriptadas: Utilize sempre soluções de acesso remoto que ofereçam encriptação de ponta a ponta para proteger os dados em trânsito entre o seu dispositivo e o endpoint IoT.
Ativar a Autenticação Multi-Fator (MFA): Adicione uma camada extra de segurança ao exigir que os utilizadores verifiquem a sua identidade com um segundo fator de autenticação antes de aceder aos dispositivos.
Aplicar Controlo de Acesso Baseado em Funções: Restringir o acesso com base nas funções dos utilizadores para que os indivíduos apenas tenham acesso aos dispositivos ou sistemas necessários para as suas responsabilidades.
Mantenha o Firmware e Software Atualizados: Atualize regularmente o firmware dos dispositivos IoT e as ferramentas de acesso remoto associadas para corrigir vulnerabilidades e melhorar a segurança.
Monitore a Atividade de Acesso Remoto: Use recursos de registo e monitorização de sessões para rastrear quem acedeu a quê, quando e de onde, ajudando a identificar comportamentos suspeitos.
Desativar Serviços e Portas Não Utilizados: Limita a exposição desligando serviços ou portas de rede desnecessários que poderiam ser explorados por atacantes.
Usar Soluções de Acesso Remoto Confiáveis: Selecione uma plataforma de acesso remoto segura e de nível empresarial como a Splashtop, que é construída para suportar a gestão remota de IoT com segurança e fiabilidade robustas.
O Custo do Tempo de Inatividade de Dispositivos IoT: Por que o Acesso Remoto é Importante
As empresas precisam de uma solução fiável e segura de acesso remoto e suporte para garantir o tempo de atividade e a usabilidade de todos os seus dispositivos IoT. Há muito dinheiro em jogo para os deixar em risco.
Considere o setor de varejo como um exemplo. Quer seja uma empresa que vende roupa, café ou bilhetes para eventos, o sistema POS é fundamental para a experiência voltada ao cliente. Quando o POS deixa de funcionar corretamente, tudo sofre, e o negócio não tem formas de ganhar receitas. Ao mesmo tempo, a insatisfação dos clientes dispara. De acordo com o The Standish Group, uma interrupção de POS custa $282.000 por hora (em média) em locais de varejo. Mesmo para pequenos e médios varejistas, uma interrupção do POS pode significar perdas de $21,000 por hora, de acordo com pesquisas recentes da Redcentric.
Para os fabricantes, a empresa de analistas Aberdeen coloca o custo do tempo de interrupção não planeado em até $260,000 por hora. Para determinar o quanto isso pode custar à sua empresa (se trabalha com fabricação), multiplique o número de horas de inatividade pelo número de trabalhadores impactados pelo seu salário médio horário e, em seguida, acrescente o valor de potenciais encomendas canceladas. Com ou sem encomendas canceladas, o tempo de interrupção torna-se caro rapidamente.
Quanto às empresas de transporte e logística, a pandemia veio sublinhar a quantidade de receita que está em jogo ao longo de toda a cadeia de abastecimento quando as operações não funcionam devidamente. Isto corresponde a centenas de bilhões de dólares em receita perdida quando se considera todas as partes interessadas, desde consumidores e varejistas, até empresas de logística e seus parceiros de fabricação.
Suporta Eficazmente os Dispositivos com Acesso Remoto IoT
As organizações que não conseguem suportar eficazmente dispositivos IoT podem enfrentar alguns momentos difíceis sob a forma de problemas operacionais, funcionários improdutivos e clientes infelizes.
É aqui que uma solução moderna de acesso remoto para dispositivos IoT como Splashtop Enterprise pode ser inestimável para o negócio. Splashtop fornece uma plataforma unificada única para suportar dispositivos IoT em vários sistemas operativos. A partir de uma única consola, os administradores de TI podem fazer atualizações de sistema, treinar utilizadores finais e resolver problemas em tempo real.
Porque tudo acontece através da tecnologia de acesso remoto, o pessoal de Help desk de TI pode ter acesso a qualquer dispositivo IoT. Isto é feito independentemente do local onde o dispositivo ou o pessoal do help desk estão localizados. Isto não só reduz o custo do fornecimento de apoio presencial como também aumenta a eficiência, pois pode contratar as pessoas mais apropriadas/qualificadas independentemente da sua localização.
Uma vantagem especial para o IoT é a capacidade de acesso não assistido da Splashtop. Muitos dispositivos IoT operam 24 horas, 7 dias por semana e sem usuários sempre à sua volta. Usando o acesso não assistido, a sua equipe de TI pode entrar remotamente em dispositivos IoT e executar atualizações de software e manutenção para evitar quaisquer falhas ou erros potenciais de dispositivos. Quando os usuários estão presentes, a Splashtop ajuda você a dar suporte a eles com a função 'suporte assistido'. Assim, a sua equipe de help desk de TI simplesmente acessa o dispositivo IoT e compartilha uma tela para resolver quaisquer problemas em tempo real.