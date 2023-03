Como Aceder e Suportar Remotamente Dispositivos IoT

Muitas empresas confiam em dispositivos IoT para operações diárias. Saiba como indústrias como Varejo, Transporte e Produção acedem e suportam dispositivos IoT remotamente.

O tamanho de mercado global de IoT foi de 309 bilhões de dólares em 2020, e projeta-se que cresça 25% todos os anos, atingindo mais de $1,8 triliões até 2028, de acordo com o relatório Fortune Business Insights, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028. Em outras palavras, o número massivo de dispositivos IoT que as empresas gerenciam e dão suporte atualmente só vai aumentar.

As empresas de uma grande variedade de indústrias estão a confiar fortemente em dispositivos IoT para gerir os seus negócios. Em muitos casos, os dispositivos IoT são usados ou operados de forma independente em locais remotos longe da equipa de suporte de TI de uma empresa. Considere apenas três indústrias — Logística de Transportes, Varejo e Hotelaria, e OEM e Manufatura — e como estão a utilizar dispositivos remotos de IoT para agilizar as operações e serviços para clientes mais rápido.

Indústrias que Utilizam Dispositivos Remotos IoT

Logística e Transporte

Os motoristas de camiões estão usando dispositivos portáteis, como leitores RFID e tablets para gerenciar suas rotas. Ao mesmo tempo, as empresas confiam em computadores montados em veículos (ELD) para rastrear os condutores e a carga valiosa que transportam. Os dados agregados de todos os dispositivos fornecem informações em tempo real. Isto inicia processos em sistemas backend para gestão de inventário e encomenda da cadeia de suprimento. Além disso, muitas empresas usam IoT para gerenciar remotamente itens de inventário, evitar sub/sobrecarga, monitorizar os níveis de fornecimento, rastrear o estado dos bens e localizar bens em todos os momentos.

Varejo e Hotelaria

Os funcionários na loja usam dispositivos portáteis para verificar a disponibilidade, preços e outras informações sobre produtos para realizar assistência ao cliente em tempo real. Sistemas POS ligados a sistemas backend para gestão automatizada de inventário e encomenda. Muitos restaurantes e parques temáticos utilizam dispositivos Android como seu POS, transformando qualquer local em um ponto de venda conveniente. Cada vez mais varejistas utilizam ecrãs digitais para marketing na loja. Os quiosques em hotéis e parques temáticos servem para auxiliar os clientes, disponibilizando informação digital sobre locais de eventos, direções, disponibilidade de bilhetes e muito mais.

OEM e Manufatura

No pós-venda, as empresas podem ver o desempenho dos produtos em campo. Tanto os produtos B2B como B2C têm a funcionalidade IoT incorporada neles. Os produtos mais populares com funcionalidade IoT em 2022 incluem câmaras de segurança inteligentes e sistemas de segurança, alarmes inteligentes de incêndio, frigoríficos inteligentes, smartwatches, fechaduras inteligentes, bicicletas inteligentes, sensores médicos, sensores fitness, etc. É claro, os dispositivos com IoT também são comuns no atual chão de fábrica. Muitos destes dispositivos emitem alertas quando os sensores da máquina sinalizam uma alteração no desempenho operacional.

É Tudo Sobre o Tempo de Atividade

As empresas precisam de uma solução fiável e segura de acesso remoto e suporte para garantir o tempo de atividade e a usabilidade de todos os seus dispositivos IoT. Há muito dinheiro em jogo para os deixar em risco.

Considere o setor de varejo como um exemplo. Quer seja uma empresa que vende roupa, café ou bilhetes para eventos, o sistema POS é fundamental para a experiência voltada ao cliente. Quando o POS deixa de funcionar corretamente, tudo sofre, e o negócio não tem formas de ganhar receitas. Ao mesmo tempo, a insatisfação dos clientes dispara. De acordo com o The Standish Group, uma interrupção de POS custa $282.000 por hora (em média) em locais de varejo. Mesmo para pequenos e médios varejistas, uma interrupção do POS pode significar perdas de $21,000 por hora, de acordo com pesquisas recentes da Redcentric.

Para os fabricantes, a empresa de analistas Aberdeen coloca o custo do tempo de interrupção não planeado em até $260,000 por hora. Para determinar o quanto isso pode custar à sua empresa (se trabalha com fabricação), multiplique o número de horas de inatividade pelo número de trabalhadores impactados pelo seu salário médio horário e, em seguida, acrescente o valor de potenciais encomendas canceladas. Com ou sem encomendas canceladas, o tempo de interrupção torna-se caro rapidamente.

Quanto às empresas de transporte e logística, a pandemia veio sublinhar a quantidade de receita que está em jogo ao longo de toda a cadeia de abastecimento quando as operações não funcionam devidamente. Isto corresponde a centenas de bilhões de dólares em receita perdida quando se considera todas as partes interessadas, desde consumidores e varejistas, até empresas de logística e seus parceiros de fabricação.

Como Suportar Eficientemente Dispositivos IoT a Partir de Qualquer Lugar

As organizações que não conseguem suportar eficazmente dispositivos IoT podem enfrentar alguns momentos difíceis sob a forma de problemas operacionais, funcionários improdutivos e clientes infelizes.

É aqui que uma moderna solução de acesso remoto e suporte, como o Splashtop Enterprise , pode revelar-se inestimável para a empresa. A Splashtop fornece uma plataforma unificada única para suportar dispositivos IoT em vários sistemas operativos. A partir de uma única consola, os administradores de TI podem fazer atualizações do sistema, treinar utilizadores finais e solucionar problemas em tempo real.

Porque tudo acontece através da tecnologia de acesso remoto, o pessoal de Help desk de TI pode ter acesso a qualquer dispositivo IoT. Isto é feito independentemente do local onde o dispositivo ou o pessoal do help desk estão localizados. Isto não só reduz o custo do fornecimento de apoio presencial como também aumenta a eficiência, pois pode contratar as pessoas mais apropriadas/qualificadas independentemente da sua localização.

Uma vantagem especial para o IoT é a capacidade de acesso não assistido da Splashtop. Muitos dispositivos IoT operam 24 horas, 7 dias por semana e sem usuários sempre à sua volta. Usando o acesso não assistido, a sua equipe de TI pode entrar remotamente em dispositivos IoT e executar atualizações de software e manutenção para evitar quaisquer falhas ou erros potenciais de dispositivos. Quando os usuários estão presentes, a Splashtop ajuda você a dar suporte a eles com a função 'suporte assistido'. Assim, a sua equipe de help desk de TI simplesmente acessa o dispositivo IoT e compartilha uma tela para resolver quaisquer problemas em tempo real.

Não importa o seu setor, você pode utilizar a Splashtop para garantir o tempo de atividade dos dispositivos IoT da sua empresa. Agende hoje uma demonstração do Splashtop Enterprise.

