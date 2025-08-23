Não é segredo que a experiência do utilizador (UX) de um produto é importante. No entanto, a experiência do colaborador (EX) é igualmente importante para a eficiência, produtividade e satisfação dos colaboradores. Num mundo de trabalho remoto e híbrido, onde o BYOD é comum, também temos a Experiência Digital do Colaborador (DEX) a considerar.
Então, o que é a Experiência Digital do Colaborador (DEX)? Como pode melhorar o envolvimento e a produtividade dos colaboradores, e como a Splashtop pode ajudar a oferecer uma excelente DEX? Vamos explorar.
O que é a Experiência Digital do Colaborador (DEX)?
A Experiência Digital do Empregado é como os empregados interagem com as suas ferramentas digitais, incluindo tecnologia, software e processos, e a qualidade dessas interações.
Software com falhas, dispositivos lentos, problemas de conexão e outras questões técnicas podem levar a uma má DEX. Isso diminui a produtividade, pois os empregados perdem tempo a lidar com problemas técnicos, e leva a uma menor satisfação devido à frustração geral. Assim, as organizações e equipas de TI que se preocupam com uma DEX positiva querem minimizar as frustrações digitais e problemas técnicos para que os seus utilizadores finais possam trabalhar sem interrupções.
Por que é importante a Experiência Digital do Funcionário?
A Experiência Digital do Empregado pode fazer ou quebrar a produtividade dos seus colaboradores. Uma experiência pobre pode causar uma queda acentuada na eficiência, à medida que a tecnologia lenta e com falhas arrasta a produtividade para um ritmo lento.
Isto também não é uma ocorrência incomum, já que uma pesquisa da Gartner mostrou que 47% dos funcionários afirmam que “o alto atrito digital dificulta a sua capacidade de fazer o seu trabalho.” Da mesma forma, uma pesquisa da Unisys Corp mostra que 49% dos funcionários perdem entre uma a cinco horas de produtividade por semana lidando com problemas de produtividade – isso é uma quantidade significativa de tempo perdido em toda a empresa a cada semana.
Por outro lado, uma DEX positiva pode ter um efeito benéfico em toda a empresa. Isto não é apenas medido em perdas evitadas, mas também em melhorias gerais. De acordo com a Forrester, uma boa DEX leva a um alto envolvimento e retenção dos colaboradores. Tão alto, de facto, que 93% dos colaboradores inquiridos com um alto índice de experiência do colaborador pretendem permanecer na sua empresa.
O resultado é claro: proporcionar uma Experiência Digital do Funcionário positiva leva a funcionários mais felizes e eficazes, o que leva a um melhor desempenho e produtividade em toda a empresa.
Aplicações do Mundo Real da Experiência Digital do Funcionário
Isto não é apenas teórico – as organizações usam ferramentas e plataformas digitais para proporcionar uma Experiência Digital do Colaborador positiva todos os dias. Afinal, ninguém procura uma solução lenta e cheia de bugs para os seus negócios. Mas mesmo funcionalidades simples podem melhorar a DEX e ter um impacto positivo para uma empresa.
Por exemplo, os sistemas de single sign-on (SSO) facilitam o login dos colaboradores em várias plataformas num único dispositivo. Esta é uma funcionalidade simples que simplifica a forma como os colaboradores utilizam as suas ferramentas digitais. Ainda assim, ao fazê-lo, elimina um incómodo recorrente e ajuda os colaboradores a acederem às ferramentas de que precisam de forma mais rápida e eficiente.
Da mesma forma, as ferramentas de autoatendimento podem melhorar a Experiência Digital do Empregado, capacitando os colaboradores a resolverem os problemas que encontram. Isto torna os colaboradores mais eficientes, pois podem rapidamente resolver os seus problemas técnicos, e poupa tempo que seria gasto à espera de suporte de TI.
Principais Benefícios de Otimizar a Experiência Digital do Empregado (DEX)
Embora tenhamos estabelecido a definição da experiência digital do empregado e a sua importância, precisamos examinar os seus benefícios. Felizmente, há várias vantagens em otimizar o DEX, incluindo:
1. Maior Retenção
Um dos efeitos mais notáveis de uma boa DEX é o impacto que tem na satisfação dos funcionários. Como ilustrado anteriormente, isso leva a taxas de retenção mais altas, para que possa manter os melhores talentos e manter os funcionários felizes.
2. Colaboração Melhorada
A tecnologia é uma parte fundamental da colaboração no ambiente de trabalho atual, especialmente a colaboração remota para colaboradores em movimento. Uma má experiência digital torna mais difícil para os colaboradores conectarem-se e trabalharem juntos em projetos, mas uma boa DEX capacita as equipas a colaborarem de qualquer lugar com facilidade.
3. Produtividade Melhorada
Os funcionários podem realizar mais quando as suas ferramentas funcionam corretamente. Uma boa DEX requer ferramentas digitais fáceis de usar e eficientes que ajudem os funcionários a alcançar os seus objetivos e concluir tarefas de forma eficaz; quando combinadas com uma maior satisfação dos funcionários, isso leva a melhorias significativas na eficiência e produtividade.
4. Redução de Incidentes & Tempo de Inatividade
Uma boa DEX não ajuda apenas os empregados – também facilita a vida das equipas de TI que os apoiam. Uma melhor Experiência Digital do Empregado significa usar ferramentas que podem detectar problemas para reduzir incidentes e tempo de inatividade, dando aos empregados mais tempo para trabalhar e reduzindo a carga sobre as equipas de TI que suportam esses dispositivos.
5. Melhor Trabalho Remoto
O trabalho remoto depende da tecnologia. Sem um bom software que permita acesso remoto e suporte, os empregados terão dificuldade em aceder aos seus projetos e ferramentas, para não mencionar receber suporte técnico quando algo corre mal. Uma boa DEX inclui as ferramentas e tecnologia para trabalhar eficientemente de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, capacitando forças de trabalho remotas e BYOD.
Repensando a Gestão de Endpoints: Como a DEX está a Redefinir o Local de Trabalho Digital
À medida que as empresas adotam o trabalho remoto e híbrido, os seus ambientes de endpoint cresceram em locais distribuídos. As soluções de gestão de endpoints ajudam a gerir e suportar esses dispositivos remotos, mas esse é apenas o primeiro passo.
A gestão remota de endpoints também precisa de considerar a Experiência Digital do Empregado. Isto significa não apenas suportar endpoints remotos, mas usar uma abordagem integrada e centrada no utilizador para proporcionar uma experiência amigável em qualquer lugar.
Por exemplo, Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é projetado para ajudar as equipas de TI e organizações a gerir e suportar terminais remotamente de forma fácil, incluindo alertas proativos, correções inteligentes para remediação imediata e gestão automatizada de patches, tudo isso criando uma DEX perfeita e conveniente.
Principais Desafios na Entrega de uma Experiência Digital do Funcionário Sem Costura
Embora criar um DEX positivo seja importante, pode ser mais fácil falar do que fazer. Existem vários desafios que as empresas podem enfrentar ao tentar melhorar o seu DEX, incluindo:
Desafios técnicos: Focar na DEX pode muitas vezes exigir a implementação e gestão de novas ferramentas digitais, que podem, ironicamente, ser complexas, frustrantes e demoradas.
Questões de integração e interoperabilidade: Integrar novo software projetado para melhorar a experiência do colaborador pode levar a problemas de compatibilidade com software existente ou legado.
Resistência dos colaboradores: Os colaboradores podem resistir à mudança, mesmo que seja para melhor. Formação e definição de objetivos e expectativas claras podem ajudar a tornar o processo suave e indolor.
Falta de recursos: Melhorar o DEX requer o apoio da liderança, bem como recursos para investir em iniciativas de DEX.
Em muitos destes casos, é importante manter os colaboradores, equipas de TI e liderança informados e cientes dos benefícios de uma boa DEX, incluindo maior eficiência, facilidade de trabalho e envolvimento dos colaboradores. Embora muitas vezes haja obstáculos técnicos pelo caminho, eles podem ser superados com a preparação adequada, e os resultados valerão bem o esforço.
Melhores Práticas para Melhorar a Experiência Digital do Colaborador
Então, como pode uma empresa melhorar a sua Experiência Digital do Empregado? Existem alguns passos chave e melhores práticas que pode seguir para criar uma experiência digital fantástica para todos os seus colaboradores:
Acesso remoto sem interrupções: Usar software de acesso e suporte remoto como o Splashtop pode proporcionar uma experiência sem interrupções para funcionários remotos e híbridos, melhorando o DEX dos trabalhadores em movimento.
Ferramentas fáceis de usar: Uma das maneiras mais fáceis de melhorar a DEX é garantir que todos usem software intuitivo e fácil de usar que funcione com dificuldade mínima.
Suporte de TI robusto: Ter uma equipa de TI flexível e eficaz pode fazer uma grande diferença na melhoria da DEX, especialmente quando os colaboradores estão a trabalhar remotamente. Ter as ferramentas necessárias para ajudar as equipas de TI a apoiar os utilizadores finais de qualquer lugar e em qualquer dispositivo e para suportar e resolver problemas automaticamente nos endpoints pode fazer uma grande diferença para uma ótima DEX.
Feedback contínuo: A melhor maneira de garantir que está a criar uma experiência positiva para os empregados é aceitar feedback e fazer mudanças de acordo. Ouça os seus empregados e encontre maneiras de resolver os problemas que eles encontram.
Resolução proativa de problemas: O melhor momento para resolver um problema é antes que ele se torne um problema. Adotar uma abordagem proativa para o suporte ajuda a manter a DEX positiva, como pode ser feito com as informações de vulnerabilidade baseadas em CVE do Splashtop AEM, ao resolver potenciais problemas antes que possam interromper o trabalho.
Ofereça uma Experiência Digital Sem Costura para a Sua Força de Trabalho com Splashtop
Se quiser criar uma fantástica Experiência Digital do Colaborador em toda a sua organização, precisa do software certo para o trabalho. A Splashtop ajuda a criar uma ótima DEX ao facilitar o trabalho de qualquer lugar, apoiar utilizadores de qualquer dispositivo e gerir todos os seus endpoints com facilidade.
A Splashtop apoia um ambiente móvel ao fornecer aos colaboradores e equipas de TI o poder de trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Os colaboradores podem usar o software de acesso remoto da Splashtop para aceder aos seus dispositivos de trabalho, programas e ferramentas especializadas a partir do seu dispositivo favorito, não importa onde estejam. Com as ferramentas de suporte remoto da Splashtop, os agentes de TI podem aceder remotamente e apoiar os utilizadores finais em qualquer dispositivo, a partir de qualquer dispositivo, quer estejam a trabalhar no escritório ou no conforto de casa.
Além disso, o Splashtop AEM pode melhorar ainda mais a experiência do colaborador, mesmo em endpoints distribuídos. O Splashtop AEM simplifica as operações de TI e protege os dispositivos com ferramentas de automação, alertas proativos e mais. Isto inclui:
Atualização automática para OS, aplicações de terceiros e personalizadas, mantendo os dispositivos atualizados sem trabalho manual.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com priorização inteligente para proteger endpoints à distância.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Transforme a sua Experiência Digital do Colaborador. Comece agora com uma versão de teste gratuita da Splashtop!
Está pronto para proporcionar uma experiência DEX incrível aos seus colaboradores, não importa de onde estejam a trabalhar? Splashtop ajuda a suportar uma força de trabalho conectada com a capacidade de trabalhar de qualquer lugar, suporte de TI flexível e eficiente, e suporte automatizado em todos os seus endpoints, melhorando a produtividade e a satisfação dos colaboradores mesmo em ambientes de trabalho digitais.
Pode experimentar a Splashtop em primeira mão com um teste gratuito – comece hoje e veja o que a Splashtop pode fazer por si!