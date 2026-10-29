A implementação de aplicações deveria ser um processo simples: executa-se o instalador e fica concluído. No entanto, muitas vezes não é esse o caso. Qualquer aplicação Windows que não seja um único MSI normalmente tem de ser implementada como uma aplicação Win32, e o Intune só aceita aplicações Win32 como ficheiros .intunewin ficheiros. Para criar esses ficheiros, os administradores utilizam a Intune Win32 Content Prep Tool (IntuneWinAppUtil.exe).
Embora a ferramenta seja relativamente simples, pequenos erros, como um erro de digitação no ficheiro de configuração, podem fazer com que as instalações falhem. Além disso, sempre que sai uma nova versão da aplicação, é preciso recomeçar o processo do zero.
Este guia abrange a sintaxe completa dos comandos, todos os parâmetros, como criar pacotes de aplicações MSI, EXE e PSADT, o que configurar no Intune posteriormente e como manter os pacotes atualizados. Se este tema é novo, comece pela nossa visão geral sobre o que é o packaging de aplicações.
O que faz a Intune Win32 Content Prep Tool
A Intune Win32 Content Prep Tool é uma ferramenta gratuita de linha de comandos da Microsoft que converte os ficheiros de instalação de uma aplicação para .intunewin formato e deteta alguns dos atributos de que o Intune precisa para determinar o respetivo estado de instalação. Este formato é necessário para o Intune instalar aplicações Win32, pelo que convertê-las é frequentemente necessário.
Para ficheiros de configuração MSI, a ferramenta também lê as informações de que o Intune precisa a partir do MSI.
A ferramenta comprime tudo na pasta de configuração, incluindo as subpastas, num único ficheiro .intunewin ficheiro. Esse ficheiro contém os ficheiros de configuração encriptados e as informações necessárias para os desencriptar, por isso guarde-o com o mesmo cuidado que os instaladores originais. No entanto, a ferramenta apenas cria o pacote; não escreve comandos de instalação nem regras de deteção, nem carrega nada.
O que é necessário antes de começar
Ao utilizar a Intune Win32 Content Prep Tool, convém preparar tudo para garantir um processo simples e eficiente. Certifique-se de que tem o seguinte antes de começar a preparar as aplicações:
Uma máquina Windows com .NET Framework 4.7.2; uma estação de trabalho de empacotamento limpa ajudará a evitar incluir ficheiros não relacionados no pacote.
A própria Content Prep Tool, que pode transferir a partir do repositório GitHub da Microsoft como um ficheiro .zip. A versão atual é a 1.8.7, e o .zip contém a ferramenta, a licença, um ficheiro readme e as notas da versão.
Um instalador que suporte instalação silenciosa, uma vez que as aplicações Win32 implementadas através do Intune têm de ser instaladas sem interação do utilizador. Os nossos guias sobre instalações silenciosas MSI e instalações silenciosas EXE explicam os parâmetros de cada uma.
Uma aplicação com menos de 30 GB. O Intune limita as aplicações Win32 a 30 GB cada, por isso as aplicações maiores não podem ser implementadas desta forma.
Dispositivos de destino suportados. Os dispositivos nos quais faz a implementação têm de executar Windows Enterprise, Pro ou Education, estar registados ou associados ao Microsoft Entra ID e estar inscritos no Intune.
Como criar um ficheiro .intunewin com a Content Prep Tool
Quando tiver tudo pronto, pode usar a ferramenta Content Prep Tool para criar ficheiros .intunewin ficheiros. Pode fazê-lo em alguns passos:
Transfira e extraia a ferramenta de GitHub para a sua própria pasta (por exemplo: C:\Tools\ContentPrep).
Crie uma pasta de origem que contenha apenas o instalador e os respetivos ficheiros de suporte, como transformações MST, ficheiros de configuração ou scripts (como C:\Packages\AppName). A ferramenta empacota todos os ficheiros e subpastas desta pasta, por isso tanto a ferramenta como quaisquer ficheiros não relacionados devem ficar fora dela.
Escolha uma pasta de saída fora da pasta de origem (como C:\Output). Se estiver dentro da pasta de origem, a execução seguinte irá empacotar o .intunewin antigo para o novo.
Execute a ferramenta. Pode executar o IntuneWinAppUtil.exe sem parâmetros, caso em que será solicitado cada pasta, ou executá-lo numa única linha. Tenha em atenção que os caminhos com espaços requerem aspas:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
Verifique a pasta de saída para o novo .intunewin ficheiro. Certifique-se de manter uma pasta de saída separada para cada versão da aplicação, para que as versões não se substituam entre si, especialmente com -q.
Se for necessário referenciar um ficheiro de suporte pelo comando de instalação, pode colocá-lo numa subpasta da pasta de origem e utilizar um caminho relativo, como licenses\license.txt.
Parâmetros da linha de comandos do IntuneWinAppUtil
Ao utilizar a Content Prep Tool, pode definir parâmetros, como executar em modo silencioso ou para onde vão os conteúdos. Compreender estes parâmetros da linha de comandos dá-lhe mais controlo sobre a instalação e ajuda a garantir uma implementação sem problemas.
Os parâmetros da linha de comandos são:
Parâmetro
O que faz
-h
Mostra ajuda de utilização
-v
Mostra a versão da ferramenta (1.8.2 e posterior)
-c <setup_folder>
Pasta cujo conteúdo completo é incluído no .intunewin
-s <ficheiro_de_instalação><setup_file>
O ficheiro de configuração, como setup.exe ou setup.msi
-o <output_folder>
Onde o .intunewin é escrito; criado se estiver em falta no modo silencioso
-a <catalog_folder>
Ficheiros de catálogo incluídos no pacote para o modo S do Windows 10
-q
Modo silencioso: sem avisos, substitui a saída existente
Tudo em -q, mais sem saída da consola
Tenha em atenção que, se utilizar ambos -q e -qq, este último terá prioridade.
Além disso, a versão 1.8.2 adicionou suporte para redirecionar a saída para um ficheiro de registo, o que é útil quando o empacotamento é executado num script. Por exemplo:
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o . -q > test.log
Como empacotar aplicações MSI, EXE e PSADT para o Intune
Se quiser empacotar uma aplicação para Intune, o ficheiro de configuração dependerá do tipo de instalador. Como resultado, os instaladores MSI, EXE e PSADT têm algumas diferenças importantes. Tenha estes pontos principais em mente ao empacotar as suas aplicações:
Instaladores MSI
Quando passa um .msi como ficheiro de configuração, a ferramenta irá ler do MSI as informações de que o Intune precisa. Isto faz dos pacotes MSI os mais fáceis de configurar. Se utilizar uma transformação (.mst), certifique-se de que a coloca na mesma pasta de origem para que seja incluída no pacote. O nosso guia de instalação silenciosa do msiexec abrange os parâmetros e propriedades a utilizar no comando de instalação.
Embora os MSI sejam suficientemente fáceis de implementar sem os empacotar como Win32, por vezes isso continua a ser necessário. O tipo MSI de linha de negócio do Intune só permite um argumento de linha de comandos, por isso qualquer coisa mais complexa requer Win32.
Instaladores EXE
Se precisar de passar um ficheiro .exe como ficheiro de configuração, terá de definir manualmente no Intune os comandos de instalação e desinstalação, juntamente com as regras de deteção, uma vez que a ferramenta só lê os detalhes da aplicação a partir de ficheiros MSI. Os parâmetros silenciosos dependem da framework que criou o instalador, como Inno Setup, NSIS ou InstallShield. O nosso guia para instalações silenciosas de EXE explica como encontrá-los.
Pacotes PSADT
Se utilizar um pacote do PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT), convém executar a ferramenta em toda a pasta de implementação. A partir daí, utilize o Invoke-AppDeployToolkit.exe como ficheiro de configuração, para que toda a pasta do toolkit (incluindo Files, Config e o módulo) seja incluída no .intunewin.
Por exemplo, pode ter o seguinte aspeto:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
O que configurar no Intune depois de criar o ficheiro .intunewin
Após o ficheiro .intunewin ser criado, continuará a ser necessário configurar o Intune para definir regras de deteção, regras de requisitos, e assim por diante. Aceda a Apps → All Apps → Create → Windows app (Win32) e carregue o ficheiro .intunewin ficheiro e, em seguida, faça as configurações necessárias. Use a versão mais recente da Content Prep Tool, uma vez que o Intune mostra um aviso quando um pacote foi criado com uma versão mais antiga.
Pode encontrar um guia mais detalhado em Microsoft Learn. Se implementar aplicações a partir do repositório WinGet, consulte como implementar aplicações WinGet com Intune.
Comandos de instalação e desinstalação
Os comandos de instalação e desinstalação indicam ao Intune como executar o instalador. O comando de instalação pode ser uma linha de comandos, como ApplicationName.exe /quiet, ou um script PowerShell carregado até 50 KB. Chamar powershell.exe em qualquer um dos campos de comando inicia o PowerShell de 32 bits, por isso use
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe quando precisar de 64 bits. O comando de desinstalação não expande variáveis de ambiente, por isso, se precisar delas, inclua um script wrapper no pacote.
Quando o instalador terminar, o respetivo código de saída indica ao Intune se foi concluído com êxito (0), se precisa de nova tentativa (1618) ou de reinício para concluir (3010 ou 1641). Pode rever e editar a forma como o Intune trata cada código de retorno quando cria a aplicação. Um código de nova tentativa aciona até três tentativas, com intervalos de cinco minutos.
Regras de requisito
As regras de requisito determinam se um dispositivo deve receber a aplicação. Cada aplicação precisa de uma arquitetura do sistema operativo e de uma versão mínima do SO, e pode opcionalmente definir espaço em disco, memória, processadores lógicos e velocidade da CPU. Também pode adicionar regras que verificam ficheiros, valores de registo ou o resultado de um script do PowerShell.
Regras de deteção
Com as regras de deteção, define os parâmetros de como o Intune decide que a aplicação está instalada. Tem de definir pelo menos uma regra de deteção, e todas as regras têm de ser cumpridas para que o Intune detete a aplicação como instalada.
Existem quatro tipos de regras de deteção:
Código do produto MSI (a Content Prep Tool armazena o código no pacote, e o Intune preenche-o quando cria esta regra)
Ficheiro ou pasta
Registo
Script PowerShell personalizado (o script tem de terminar com 0 e escrever em STDOUT para verificar a instalação; qualquer saída em STDERR significará que não é contabilizado como instalado)
Erros comuns que fazem falhar as instalações de aplicações Win32
Instalar aplicações Win32 no Intune pode apresentar alguns desafios, mesmo que siga cada passo. Se surgirem problemas inesperados, como a falha na instalação de uma aplicação Win32 sem explicação, pode seguir estes passos de resolução de problemas para identificar e corrigir erros no processo.
Os erros comuns incluem:
A incluir mais do que a aplicação: Quando empacota o ficheiro, a ferramenta comprime tudo o que está na pasta de origem. Isto pode incluir acidentalmente uma cópia da ferramenta, pacotes antigos ou ficheiros não relacionados no .intunewin, aumentando o tamanho do pacote.
Escrever a saída na pasta de origem: Se a pasta de saída estiver dentro da pasta de origem, a compilação seguinte empacota o .intunewin anterior dentro do novo.
Um instalador que não é silencioso: O Intune foi concebido para suportar instalações silenciosas e não suporta instalações interativas. Soluções alternativas como o ServiceUI não são suportadas, por isso podem, na melhor das hipóteses, não ser fiáveis. Certifique-se de testar o comando de instalação a partir de uma linha de comandos elevada antes de criar o pacote.
Uma regra de deteção que não corresponde ao que o instalador escreve: Por vezes, a instalação pode ser concluída com êxito enquanto o Intune a assinala como em falta. É aqui que entram as regras de deteção, uma vez que podem ser ajustadas para detetar as especificidades da aplicação.
Instalações no contexto do utilizador que requerem direitos de administrador: Se uma aplicação Win32 direcionada ao utilizador precisar de permissões que o utilizador padrão não tem, irá falhar. É importante garantir que a instalação é executada com as permissões necessárias para ser bem-sucedida.
Instaladores grandes a atingir o tempo limite: Instalações excecionalmente grandes podem demorar demasiado tempo e exceder o tempo limite. O tempo de instalação predefinido é de 60 minutos, mas pode ser configurado até 24 horas, pelo que poderá ser necessário ajustar o limite de tempo para aplicações maiores.
Uma cópia desatualizada da ferramenta: Se estiver a usar uma ferramenta desatualizada para empacotar as suas aplicações, o Intune irá assinalá-la. Mantenha a Content Prep Tool atualizada, uma vez que as versões mais recentes corrigem erros, como uma versão anterior falhar em ficheiros com mais de 4 GB.
Se precisar de mais ajuda, pode sempre consultar a página da MicrosoftResolver problemas de aplicações Win32 para um diagnóstico ao nível do registo.
Como atualizar uma aplicação Win32 quando é lançada uma nova versão
Quando é lançada uma nova versão de uma aplicação, convém atualizar rapidamente os seus endpoints. No entanto, cada ficheiro .intunewin está associado a uma versão do instalador, por isso não existe um botão simples de “atualizar”: cada nova versão significa criar e configurar um novo pacote.
Recrie o pacote para a nova versão
Quando quiser atualizar uma aplicação Win32, terá de recriar o pacote para a nova versão. Pode fazê-lo em alguns passos simples:
Substitua o instalador na pasta de origem ou crie uma nova pasta para cada nova versão.
Execute a Content Prep Tool para criar um novo ficheiro .intunewin utilizando a pasta de origem.
Crie a nova app Win32 no Intune e atualize tudo o que for específico da versão, como o comando de instalação, a regra de deteção e as regras de requisito.
Teste a nova versão num grupo-piloto de dispositivos antes de a implementar num grupo maior.
Sempre que uma aplicação for atualizada, terá de repetir este processo em cada nova versão. No caso de aplicações com atualizações mensais, isto pode tornar-se um processo longo e repetitivo.
Como funciona a substituição de aplicações no Intune
A substituição associa a nova aplicação à que ela substitui, para que o Intune saiba atualizar ou remover a versão anterior, em vez de manter ambas.
Para atualizar uma aplicação no local, pode desativar “Desinstalar versão anterior.” Ativar esta opção envia um comando de desinstalação para a aplicação antiga, para que seja substituída pela mais recente. Tenha em atenção que, se o novo instalador atualizar a versão antiga por si só, não é necessário desinstalar.
Uma relação de substituição pode incluir até 10 aplicações, sendo contabilizada cada aplicação associada na cadeia. Pode consultar os passos de configuração para a substituição de aplicações na página da MicrosoftAdd Win32 app supersedence.
Como automatizar o empacotamento de aplicações Win32 para o Intune
O empacotamento de aplicações Win32 para Intune pode consumir muito tempo, especialmente se tiver várias aplicações com atualizações recorrentes. Felizmente, o empacotamento de aplicações com IA pode retirar grande parte desse trabalho da sua equipa. É aqui que entra o Splashtop Agentic Packr, uma ferramenta de empacotamento e implementação de aplicações com tecnologia de IA.
Splashtop Agentic Packr pode empacotar, validar e implementar aplicações através do Microsoft Intune, SCCM e muito mais, sem o trabalho manual normalmente necessário. Como foi criado com base em PSADT, as equipas de TI podem abrir, rever e ajustar qualquer pacote, e analisam os resultados dos testes antes de publicar seja o que for.
O Splashtop Agentic Packr abrange todas as principais etapas da preparação e empacotamento de conteúdos, incluindo:
Criar o pacote: O Splashtop Agentic Packr analisa o instalador e cria um pacote PSADT e um pacote Intune. Isto pode ser criado a partir de um ID do WinGet ou Chocolatey, do seu catálogo verificado ou do seu próprio instalador, dependendo das necessidades da sua organização.
Regras de deteção: A IA escreve regras de deteção para cada aplicação para verificar se foi instalada corretamente.
Testes: Cada pacote é testado numa máquina virtual limpa e sujeito a uma verificação de segurança antes de ser publicado. As equipas de TI recebem um relatório de controlo de qualidade e registos para rever cada aplicação e atualização antes de ser lançada.
Publicação: Pode ligar um inquilino Intune com ligação Express para publicar aplicações diretamente, ao mesmo tempo que recebe o estado da implementação por dispositivo.
Novas versões: Quando uma nova versão da aplicação fica disponível, o Splashtop Agentic Packr deteta-a e cria automaticamente pacotes atualizados, eliminando a necessidade de criar manualmente novos pacotes para cada versão.
Pare de recriar ficheiros .intunewin manualmente
Embora a Win32 Content Prep Tool funcione bem para criar pacotes, isso é apenas o começo. As equipas de TI continuam a ter de passar horas a trabalhar em regras de deteção, testes e na criação de novos pacotes para cada atualização.
O Splashtop Agentic Packr retira esse trabalho da carga da sua equipa. Cria pacotes, escreve regras de deteção, executa testes e mantém as aplicações atualizadas, para que as aplicações Win32 testadas sejam publicadas no Intune e se mantenham atualizadas, enquanto a equipa de TI se foca em trabalho mais complexo.
Veja como o Splashtop Agentic Packr pode ajudar a sua equipa a empacotar e implementar aplicações mais rapidamente.