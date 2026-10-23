As instalações silenciosas ajudam a implementar aplicações e atualizações em vários dispositivos sem interromper os utilizadores nem exigir que cada colaborador as aprove e instale manualmente. No entanto, as equipas de TI podem deparar-se com dificuldades ao tentar executar uma instalação silenciosa a partir de um instalador EXE.
Os instaladores MSI partilham um conjunto de opções silenciosas através de
msiexec, o que torna os comandos de instalação silenciosa mais fáceis de implementar, mas os instaladores EXE não têm essa consistência. A opção varia consoante a ferramenta que criou o instalador, por isso, embora o comando
/S possa funcionar num EXE, pode não fazer nada no seguinte. As opções neste guia funcionam da mesma forma no Windows 10 e no Windows 11.
Com isso em mente, vamos explorar os comandos de instalação silenciosa para EXE, alguns parâmetros comuns, como identificar a estrutura do instalador e como lidar com instalações silenciosas e com os obstáculos que podem enfrentar.
Opções comuns para instalar silenciosamente ficheiros EXE
O parâmetro de instalação silenciosa de que precisa dependerá da framework que criou o EXE. Embora existam várias versões, é possível identificar logo à partida a framework do instalador e o comando de instalação silenciosa.
Os parâmetros de instalação silenciosa mais comuns incluem:
Estrutura do instalador
Comando de instalação silenciosa
Notas
InstallShield (MSI básico)
InstallShield (InstallScript)
Requer um ficheiro de resposta gravado (
Inno Setup
NSIS (Nullsoft)
Sensível a maiúsculas e minúsculas:
pacote WiX Burn
Execute o pacote com
Advanced Installer EXE
Mesmo depois de encontrar o parâmetro de instalação silenciosa, teste-o antes de tentar implementar em vários dispositivos. Um parâmetro incorreto pode deixar uma instalação bloqueada num pedido que ninguém consegue ver, por isso vale a pena testar numa única máquina.
Passo 1: Identificar qual a ferramenta que criou o instalador
Antes de mais nada, convém identificar a framework que o instalador utiliza. Um instalador EXE é normalmente um invólucro criado com uma ferramenta de empacotamento, como InstallShield, NSIS ou Advanced Installer. Cada ferramenta tem os seus próprios parâmetros, por isso identificá-la ajuda a reduzir as opções a uma ou duas.
Pode identificar a ferramenta de algumas formas:
Execute o instalador com
/?ou
/help: Uma janela de ajuda é muitas vezes a forma mais fácil de identificar a ferramenta, uma vez que muitos instaladores listam as respetivas opções ou indicam o nome da ferramenta. A documentação do WinGet da Microsoft recomenda executar um instalador com
-?para descobrir os respetivos parâmetros de instalação silenciosa.
Veja o assistente de configuração: O assistente de configuração consegue muitas vezes indicar o nome da ferramenta de empacotamento. Pode iniciá-lo normalmente e, em seguida, verificar a barra de título, a marca ou o texto Acerca de para ver se isso está indicado aí. Cancele antes de instalar, pois há mais alguns passos que convém seguir primeiro.
Verifique o manifesto WinGet da aplicação. Se a aplicação estiver no repositório da comunidade do Windows Package Manager, pode verificar os respetivos registos de manifesto. Isto inclui frequentemente um tipo de instalador, como Inno, Nullsoft, WiX, Burn ou MSI.
Se nenhum destes métodos funcionar, pode consultar a documentação de implementação do fornecedor para obter mais informações.
Passo 2: Encontrar os parâmetros de instalação silenciosa para o EXE
Em seguida, terá de descobrir quais são os parâmetros de instalação silenciosa. Há algumas formas de abordar isto, incluindo:
Consulte a documentação de implementação do fornecedor
Os fornecedores incluem frequentemente opções de instalação silenciosa, especialmente se suportarem implementação empresarial. Consultar a documentação pode levá-lo diretamente ao parâmetro de instalação silenciosa, por isso deve ser o primeiro local a verificar. A documentação indica frequentemente qual é o parâmetro e também pode incluir opções personalizadas adicionadas pelo fornecedor, como chaves de licença ou seleção de funcionalidades.
Leia o resultado da ajuda do instalador
Se a documentação não for clara, pode consultar a saída de ajuda do instalador. Para o fazer, execute o EXE com
/? ou
/help a partir da linha de comandos e, se surgir uma janela de utilização, esta deverá listar as opções suportadas. Se não tiver uma saída de ajuda, terá de cancelar a instalação e tentar outro método.
Procure o manifesto WinGet da aplicação
Se uma aplicação estiver no repositório da comunidade do WinGet, é obrigatório que suporte instalação silenciosa. Pode pesquisar o repositório
winget-pkgs no GitHub para encontrar o tipo de instalador e os parâmetros de instalação silenciosa registados para essa aplicação.
Experimente o Universal Silent Switch Finder como último recurso
Se tudo o resto falhar, o Universal Silent Switch Finder é um utilitário antigo gratuito que analisa um EXE e sugere um parâmetro para o respetivo tipo de instalador. No entanto, tem limitações: o seu site original já não está disponível e não consegue encontrar parâmetros para instaladores personalizados que não utilizem uma estrutura conhecida. Assim sendo, se precisar de o utilizar, certifique-se de que o transfere de uma fonte fidedigna e testa o comando sugerido.
Parâmetros de instalação silenciosa por estrutura de instalador
Agora, vejamos alguns dos parâmetros de instalação silenciosa com que se pode deparar. Saber que tipo de framework de instalação está a usar pode facilitar a identificação dos parâmetros de instalação de que precisa, por isso esta lista pode ajudar a encontrar esses parâmetros mais facilmente:
Instalação silenciosa do InstallShield
O método de instalação silenciosa do InstallShield pode depender do tipo de projeto que criou o
setup.exe. Isto inclui:
Projetos MSI básicos: Estes executam
setup.exe /s /v"/qn"sem utilizar um ficheiro de resposta. Não é permitido qualquer espaço entre
/ve o respetivo valor, por isso
/v"/qn"funciona, mas
/v "/qn"não. Também pode passar propriedades MSI dentro das aspas de
/v, por exemplo:
setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=D:\Destination".
Projetos InstallScript e InstallScript MSI: Estes precisam de um ficheiro de resposta. Execute
setup.exe /ruma vez para registar as suas respostas num ficheiro
setup.isse, em seguida, execute
setup.exe /spara as reproduzir silenciosamente. Nestes casos, convém usar
/f1para definir o caminho do ficheiro de resposta e
/f2para definir o caminho do registo, sendo ambos caminhos absolutos.
Inno Setup
Para o Inno, pode utilizar o comando
/SILENT para ocultar o assistente, mas ainda mostrar uma janela de progresso, ou
/VERYSILENT para ocultar tudo. Também pode suprimir caixas de mensagem com
/SUPPRESSMSGBOXES ou impedir reinícios automáticos com
/NORESTART.
Por exemplo, uma instalação silenciosa com Inno pode ser assim:
setup.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /LOG="C:\Logs\app.log".
Tenha em conta que algumas caixas de mensagem não podem ser suprimidas e que
/DIR= precisa de um caminho completo para funcionar.
NSIS (Nullsoft)
Com o Nullsoft, pode usar o comando
/S para executar uma instalação silenciosa. Tenha em atenção que as opções do NSIS são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, por isso o S tem de ser maiúsculo. Pode definir a pasta de instalação usando
/D= como a última opção sem aspas (mesmo que o caminho contenha espaços).
Por exemplo, pode executar
setup.exe /S /D=C:\Program Files\App.
Os autores dos instaladores podem substituir estas predefinições, por isso, se a documentação de um fornecedor indicar comandos diferentes, convém usar esses.
Pacotes WiX Burn
Os pacotes Burn são EXEs que encadeiam vários pacotes, normalmente MSIs. Certifique-se de executar o pacote com
/? para confirmar as respetivas opções, uma vez que estas podem ser personalizadas.
Um pacote WiX Burn pode ter este aspeto:
setup.exe /quiet /norestart /log C:\Logs\app.log.
EXEs do Advanced Installer
Os EXEs do Advanced Installer podem usar
/exenoui para ocultar a interface do invólucro, seguido de opções do
msiexec para aplicar o comando ao MSI interno. Isto pode ter um aspeto semelhante a:
setup.exe /exenoui /qn /norestart.
Como instalar um EXE silenciosamente a partir da linha de comandos e do PowerShell
A linha de comandos e o PowerShell são duas das formas mais comuns de instalar um EXE. Se quiser executar uma instalação silenciosa, pode fazê-lo seguindo alguns passos simples:
A partir da Linha de Comandos
Para instalar silenciosamente um EXE a partir da linha de comandos, execute a Linha de Comandos como administrador quando a instalação se aplicar a todos os utilizadores. A partir daí, mude para a pasta do instalador e execute o EXE com os respetivos parâmetros. Certifique-se de colocar o caminho entre aspas sempre que este contiver espaços.
Tenha em atenção que alguns ficheiros
setup.exe passam o processo para um segundo processo e regressam ao prompt antes de a instalação terminar. Nestes casos, convém usar
start /wait para que o prompt aguarde até a instalação terminar. As instalações InstallShield Basic MSI também aceitam
/w.
A partir do PowerShell
Se estiver a usar o PowerShell, pode usar
Start-Process com
-ArgumentList,
-Wait e
-PassThru, e depois ler o código de saída a partir do objeto de processo devolvido. A Microsoft recomenda passar todos os argumentos como uma única cadeia
ArgumentList, incluindo quaisquer caracteres de aspas necessários.
Por exemplo, um comando PowerShell pode ser algo como:
$p = Start-Process -FilePath "C:\Installers\setup.exe" -ArgumentList "/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART" -Wait -PassThru
$p.ExitCode
Trate dos reinícios e dos códigos de saída antes da implementação
Muitas atualizações ou instalações exigem um reinício para serem concluídas com sucesso. No entanto, as instalações silenciosas podem complicar isto. Se uma instalação silenciosa reiniciar o computador de um utilizador a meio do dia de trabalho, isso pode causar interrupções. Ao mesmo tempo, se a instalação indicar sucesso quando o dispositivo ainda precisa de ser reiniciado, isso também pode causar problemas e deixar atualizações pendentes marcadas como concluídas.
Isto leva-nos aos códigos de saída. Um código de saída é o número que um instalador devolve quando termina, que os scripts e as ferramentas de implementação leem para identificar se a instalação foi bem-sucedida, falhou ou precisa de um reinício. Estes códigos são normalizados para instalações baseadas em MSI
(0 para sucesso e
3010 para sucesso com reinício necessário), mas podem variar consoante as estruturas EXE.
Há alguns pontos importantes a ter em conta ao lidar com reinícios e códigos de saída:
O Inno Setup pode reiniciar sem aviso: Se for necessário reiniciar e
/NORESTARTnão for utilizado, o comando
/SILENTcontinuará a mostrar um aviso "Reiniciar agora?", enquanto
/VERYSILENTreinicia a máquina sem perguntar. Convém combinar
/VERYSILENTcom
/NORESTARTpara garantir que a instalação é feita sem interrupções, embora os utilizadores continuem a ter de reiniciar se a instalação o exigir.
O Inno Setup devolve 0 mesmo quando é necessário reiniciar: Por vezes, uma instalação é indicada como concluída mesmo que ainda exija um reinício. Pode adicionar
/RESTARTEXITCODE=3010ao comando para que a sua ferramenta de implementação consiga detetar quando há um reinício pendente.
As instalações InstallShield Basic MSI e Advanced Installer transmitem opções do
msiexecatravés de: Adicionar
/norestartdentro da parte do comando relativa ao
msiexecpode impedir reinícios, para que o dispositivo não reinicie inesperadamente enquanto o utilizador está a trabalhar.
Teste o código de saída numa máquina. Certifique-se de testar o comando antes de implementar a atualização. Execute o comando a partir do PowerShell, leia o código de saída e confirme o que devolve para sucesso e para reinício pendente antes de configurar a sua ferramenta de implementação.
No Intune, os códigos de saída correspondem aos tipos de código de retorno, e o que cada código faz depende da definição de reinício do dispositivo da aplicação. Com “Determinar o comportamento com base nos códigos de retorno”, um código de reinício forçado reinicia o dispositivo imediatamente, enquanto um código de reinício suave informa o utilizador de que é necessário reiniciar. Assim, convém garantir que o código devolvido pelo instalador corresponde ao que o Intune espera.
Resolver problemas comuns de instalação silenciosa de EXE
Pode encontrar alguns problemas ou dificuldades ao tentar uma instalação silenciosa. Os problemas mais comuns na instalação silenciosa de ficheiros EXE incluem:
O instalador ignora o parâmetro de instalação silenciosa
Se o instalador ignorar o parâmetro silencioso, isso pode significar que o parâmetro pertence a uma framework diferente ou que a capitalização está incorreta. Confirme cuidadosamente a documentação do fornecedor, valide a framework e certifique-se de que tudo está escrito corretamente. Por exemplo, o NSIS aceita apenas
/S em maiúsculas, por isso, se se esqueceu de usar maiúsculas, isso fará diferença.
A instalação bloqueia e nunca termina
Por vezes, se a instalação não terminar, isso significa que está à espera de uma entrada que ninguém consegue ver. Por exemplo, se uma instalação do Intune ultrapassar o tempo limite (60 minutos por predefinição), é assinalada como falhada. As causas comuns incluem algumas caixas de mensagem do Inno Setup que
/SUPPRESSMSGBOXES não consegue ocultar, e pré-requisitos do InstallShield que
/s não torna silenciosos.
A instalação falha quando um caminho contém espaços
Este é outro caso em que um erro de escrita no comando pode fazer toda a diferença. As frameworks têm frequentemente regras de aspas diferentes, e usar o tipo errado de aspas ou espaços pode fazer com que uma instalação falhe. Por exemplo, o
/D= do NSIS tem de ficar no fim e não pode usar aspas, mesmo quando o caminho tem espaços, enquanto o InstallShield precisa de aspas com escape dentro do valor
/v.
Não há registo para mostrar o que correu mal
E se algo correr mal e não houver nenhuma indicação clara do motivo? Se não ativou o registo antes de testar, poderá não conseguir determinar a causa. Certifique-se de que ativa o registo antes de testar e liga os registos a uma pasta existente. Isto usa o comando
/LOG="path" para o Inno Setup,
/debuglog"path" para o
setup.exe do InstallShield, e
/log para os bundles WiX Burn.
O EXE não tem opção de instalação silenciosa
Alguns EXEs não oferecem de todo uma opção de instalação silenciosa. Quando isto acontece, verifique se o fornecedor disponibiliza uma versão MSI do instalador que suporte os parâmetros silenciosos padrão. Se não disponibilizar, poderá ser necessário reempacotar o EXE, o que exige algum trabalho especializado.
Implementar uma instalação silenciosa de EXE com Microsoft Intune
Se estiver a usar Microsoft Intune, há algumas definições de aplicações Win32 que convém configurar corretamente ao implementar uma instalação EXE silenciosa. O Intune implementa EXEs como aplicações Win32, com o instalador e os ficheiros de suporte empacotados num ficheiro
.intunewin ficheiro. Em seguida, o ficheiro é carregado com um comando de instalação, um comando de desinstalação e regras de deteção. Como o Intune não suporta instalações interativas, o comando de instalação tem de ser totalmente silencioso.
Estes comandos incluem:
Comando de instalação: o nome do EXE seguido dos respetivos parâmetros de instalação silenciosa, conforme testado. Tenha em atenção que o Intune também pode aceitar um script PowerShell em vez de uma linha de comandos.
Comando de desinstalação: quando e como desinstalar a aplicação. Tenha em conta que as variáveis de ambiente não são expandidas aqui, por isso convém usar um script wrapper se a desinstalação precisar delas.
PowerShell nos campos de comando: se um comando chamar
powershell.exe, O Intune inicia a versão de 32 bits do PowerShell, que o Windows redireciona para pastas de sistema de 32 bits. Para executar a versão de 64 bits do PowerShell, utilize
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe.
Comportamento de instalação: ao definir o comportamento da instalação, deverá escolher Sistema para instalações que necessitem de direitos de administrador. Se uma instalação no contexto do utilizador exigir privilégios de administrador que o utilizador não tem, irá falhar.
Tempo limite: O Intune espera 60 minutos por predefinição antes de assinalar a instalação como falhada, mas isto pode ser ajustado até um máximo de um dia.
Códigos de retorno: O Intune adiciona códigos predefinidos quando cria a aplicação. Pode adicionar códigos personalizados devolvidos pelo instalador, como o valor
/RESTARTEXITCODEdefinido para o Inno Setup. Um código de repetição faz com que o Intune tente três vezes, com um intervalo de cinco minutos entre cada tentativa.
Regras de deteção: é necessária pelo menos uma regra para que o Intune possa confirmar que a aplicação está instalada. Certifique-se de que utiliza uma regra de ficheiro, registo ou script, uma vez que os EXEs não têm um código de produto MSI.
Porque é que as instalações silenciosas de EXE se tornam difíceis num catálogo de aplicações
Nesta fase, pode parecer que as instalações silenciosas de EXE são mais complexas do que deveriam ser. Cada EXE precisa de ter a sua framework identificada, os parâmetros confirmados, o comportamento de reinício e do código de saída testado, as regras de deteção escritas, entre outros aspetos. Depois, quando sai uma nova atualização, o processo recomeça.
Repita isto para cada aplicação, e a pesquisa e os testes podem tornar-se uma carga de trabalho considerável.
As ferramentas de empacotamento com tecnologia de IA podem assumir grande parte desse trabalho, mesmo em ambientes de grande dimensão.
O Splashtop Agentic Packr é uma ferramenta de empacotamento de aplicações com tecnologia de IA que automatiza o processo desde o instalador até ao Intune. O agente de IA lê o instalador, cria o pacote e testa-o antes de qualquer coisa chegar aos utilizadores, e os administradores podem rever primeiro os resultados.
Com o Splashtop Agentic Packr, pode:
Analisar instaladores e criar pacotes: o Splashtop Agentic Packr analisa automaticamente os instaladores e cria um pacote PSADT com a lógica de instalação, para que os administradores não precisem de escrever scripts de instalação para cada nova aplicação. Como os pacotes são criados com base em PSADT, os administradores podem abri-los, revê-los e ajustá-los conforme necessário.
Teste antes da implementação: Cada pacote é testado numa máquina virtual limpa e sujeito a uma verificação de segurança para garantir que funciona como previsto. Os administradores recebem um boletim de QA e registos para rever antes da publicação, pelo que têm a palavra final.
Defina regras de deteção e o empacotamento do Intune: O Splashtop Agentic Packr escreve regras de deteção, cria o pacote do Intune e publica-o no Intune.
Detetar novas versões: Quando são lançadas novas versões da aplicação, o Agentic Packr deteta-as e cria automaticamente pacotes atualizados, poupando ainda mais tempo às equipas de TI.
Além disso, pode utilizar o Splashtop Agentic Packr com o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) para melhorar ainda mais a implementação. O Splashtop Agentic Packr pode criar e testar os pacotes, que o Splashtop AEM pode depois implementar automaticamente em dispositivos de toda a organização.
Dedique menos tempo aos parâmetros e mais tempo às implementações
Cada estrutura EXE tem as suas próprias opções, comportamento de reinício e muito mais. Identificar cada uma e acertar na sua utilização pode tornar as instalações silenciosas difíceis, mas também é necessário para garantir que cada uma é segura para implementar.
O Splashtop Agentic Packr transforma instaladores em pacotes testados, prontos para Intune, sem scripting manual, para que as equipas de TI gastem menos tempo a pesquisar e testar cada nova aplicação e atualização.
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