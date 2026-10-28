Quando quiser implementar aplicações WinGet com Intune, isso deve ser um processo simples. Afinal, o WinGet já conhece o URL do instalador, a versão e os parâmetros silenciosos de milhares de aplicações Windows, por isso deverá ser possível apontar o Intune para o catálogo e implementar, certo?
Bem, há um senão. O Intune não tem nenhum tipo de aplicação que permita implementar diretamente a partir do repositório comunitário do WinGet, apenas aplicações da Microsoft Store. Para complicar ainda mais, a ferramenta de linha de comandos do WinGet não é suportada quando um script é executado como SYSTEM, o contexto que o Intune utiliza quando o comportamento de instalação de uma aplicação está definido como System.
Tendo isto em mente, como pode implementar o WinGet com o Intune? Identificámos quatro métodos que podem facilitar a implementação, por isso vamos analisar quais são, quanto custa cada um, como configurá-los e como resolver quaisquer problemas que possam surgir.
O Intune consegue implementar aplicações WinGet de forma nativa?
Em parte. O tipo de aplicação Microsoft Store (novo) do Intune utiliza o Windows Package Manager para localizar e instalar aplicações da Microsoft Store. Não consegue aceder ao repositório da comunidade do WinGet, o catálogo público que a maioria dos guias do WinGet utiliza, e nenhum tipo de aplicação do Intune faz implementações a partir dele. Para implementar aplicações do repositório da comunidade, é necessário um wrapper de script ou um pacote Win32.
Essa diferença deve-se à forma como o WinGet está organizado. Obtém aplicações de duas fontes principais: a Microsoft Store (msstore) e o repositório da comunidade WinGet no GitHub. A integração da Store do Intune, que substituiu a descontinuada Microsoft Store for Business, liga-se apenas à primeira.
Também poderá ver o Enterprise App Catalog da Microsoft mencionado em discussões sobre o Intune WinGet. É uma biblioteca separada de aplicações Win32 que a Microsoft prepara e aloja, e a Microsoft afirma que não utiliza o WinGet. Também requer uma subscrição para além do Intune Plan 1 ou Plan 2.
Quatro formas de usar o WinGet com o Intune
Se quiser implementar aplicações WinGet com Intune, ainda há formas de o fazer. Estas são as quatro formas mais comuns de usar WinGet com Intune, incluindo para que servem melhor e as suas limitações:
Método
Origem da aplicação
Licenciamento adicional
Limitação principal
Ideal para
1. Aplicação Microsoft Store (nova)
Microsoft Store (msstore)
Nenhum além do Intune
Apenas aplicações listadas na Store; as aplicações Win32 Store ainda estão em pré-visualização
Aplicações que o fornecedor publica na Microsoft Store
2. Aplicação Win32 que encapsula um script WinGet
Repositório da comunidade WinGet
Nenhum além do Intune
Escreve e mantém scripts de instalação, deteção e desinstalação; o WinGet tem de ser encontrado e executado em SYSTEM
Uma pequena lista de aplicações da comunidade e uma equipa à vontade com PowerShell
3. Remediações a executar atualizações do WinGet
Repositório da comunidade WinGet
Windows Enterprise E3/E5 ou Education A3/A5
Mantém as aplicações instaladas atualizadas; não trata da instalação inicial
Higiene de atualizações em dispositivos que já têm as aplicações
4. Pacote Win32 nativo criado a partir do instalador
Instalador encontrado através do manifesto do WinGet ou do fornecedor
Nenhum além do Intune
Empacotamento, regras de deteção e testes para cada aplicação e versão
Implementações controladas e testadas em escala
Veja como cada método funciona, passo a passo.
Método 1: Implementar aplicações Microsoft Store com o tipo de aplicação Microsoft Store (novo)
A primeira forma (e, sem dúvida, a mais fácil) de implementar aplicações é através da aplicação Microsoft Store. Pode fazê-lo em alguns passos rápidos:
No centro de administração do Intune, vá a Apps → All Apps → Create e, em seguida, escolha Microsoft Store app (new) em Store app.
Selecione “Pesquisar na aplicação Microsoft Store” e procure a aplicação pretendida por nome, editor ou ID da aplicação da Store. Os resultados mostrarão se cada aplicação é Win32 ou UWP.
Reveja as informações da aplicação pré-preenchidas, defina o comportamento de instalação como System ou User (tenha em conta que algumas aplicações suportam apenas uma destas opções) e configure as opções do Company Portal (como aplicação em destaque e categoria).
Atribua a aplicação como Obrigatória, Disponível para dispositivos inscritos ou Desinstalar, e defina as notificações ao utilizador final, o período de tolerância para reinício e o prazo de instalação.
Rever e criar. O Intune mantém a aplicação atualizada à medida que surgem novas versões.
Dito isto, há algumas limitações e pré-requisitos a ter em conta. Estes fatores podem complicar o processo e podem significar que será necessário experimentar um método diferente:
Os dispositivos precisam da Intune Management Extension, de pelo menos dois núcleos de processador e de acesso à rede à Store e ao conteúdo do publicador.
As aplicações Win32 na Store ainda estão em pré-visualização e nem todas as aplicações Win32 podem ser pesquisadas. Da mesma forma, as aplicações pagas e os instaladores ARM64 não são suportados.
As aplicações Win32 da Store só se mantêm atualizadas enquanto permanecerem atribuídas no Intune.
Os dispositivos registados no Entra têm de usar o comportamento de instalação do Sistema (por isso, Utilizador não é uma opção).
Método 2: Envolver um comando WinGet numa aplicação Win32
Se a aplicação Microsoft Store não funcionar para as suas necessidades, pode implementar o WinGet via Intune ao encapsular um comando WinGet numa aplicação Win32. Nestes casos, uma aplicação Win32 é mais fiável do que um script de plataforma simples porque inclui deteção de estado, códigos de retorno e um comando de desinstalação, algo que as implementações com scripts de uma linha não têm.
Porque é que o WinGet falha quando o Intune é executado como SYSTEM
Quando o comportamento de instalação de uma aplicação Win32 está definido como System, o Intune executa o comando de instalação como SYSTEM, e é aí que o WinGet falha. A WinGet CLI não é suportada no contexto SYSTEM porque é fornecida dentro do App Installer, uma aplicação empacotada (MSIX) registada por utilizador. Como resultado, chamar o WinGet pelo nome num script SYSTEM normalmente falha porque o SYSTEM não o consegue localizar.
Existem algumas soluções alternativas. Os scripts da comunidade normalmente resolvem este problema ao localizar o winget.exe em
C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_*_x64__8wekyb3d8bbwe, mas este não é um método suportado pela Microsoft. A opção suportada pela Microsoft é o módulo PowerShell Microsoft.WinGet.Client, que funciona no contexto do sistema para aplicações instaladas em toda a máquina.
Escrever o script de instalação
Para escrever o script de instalação, convém encontrar primeiro o ID do pacote e, depois, instalá-lo por esse ID exato a partir do repositório da comunidade. Pode procurar o ID com winget search <app name> ou, sem usar a linha de comandos, no winstall, o navegador gratuito do catálogo WinGet da Splashtop. Depois de ter o ID, o comando de instalação é mais ou menos assim:
winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --accept-package-agreements --accept-source-agreements
Para instalações SYSTEM, convém incluir
--scope machine. Tenha em conta que a Microsoft avisa que os instaladores EXE não gerem o âmbito de forma consistente.
No Microsoft Intune, o comando de instalação pode ser um script PowerShell até 50 KB. Usar powershell.exe no campo de comando inicia a versão de 32 bits, enquanto usar o caminho Sysnative permite utilizar o PowerShell de 64 bits.
Adicionar um script de deteção
Não se esqueça de adicionar um script para detetar e confirmar quando a aplicação estiver corretamente instalada. O Intune conta a aplicação como instalada apenas quando o script termina com o código 0 e escreve saída em STDOUT; qualquer saída em STDERR é interpretada como não instalada. Normalmente, o script verifica a pasta de instalação da aplicação, a versão do ficheiro ou a chave de registo de desinstalação. Se verificar com
winget list, isso vai dar ao mesmo problema de SYSTEM, por isso é melhor usar verificações de ficheiro ou de registo.
Empacote os scripts e carregue a aplicação Win32
Por fim, empacote os scripts com a Microsoft Win32 Content Prep Tool para produzir o ficheiro .intunewin ficheiro. Em seguida, pode adicionar esse ficheiro em Apps → All apps → Add → Windows app (Win32), definir o comportamento de instalação como System e adicionar o comando de desinstalação, o script de deteção e os requisitos. Utilize caminhos completos no comando de desinstalação, uma vez que o Intune não expande variáveis de ambiente nesse local.
Tenha em mente que cada aplicação precisa do seu próprio conjunto de scripts e atualizações, e que o WinGet tem de estar presente e a funcionar em cada dispositivo onde estiver instalado. Como tal, este método pode ter uma carga de manutenção mais elevada do que os outros.
Método 3: manter as aplicações WinGet atualizadas com Intune Remediations
Com as Remediations do Intune, é possível associar um script de deteção a um script de remediação. No caso do WinGet, o script de deteção verifica se uma aplicação instalada tem uma nova versão disponível; em caso afirmativo, o script de remediação executa winget upgrade para esse ID de pacote. Isto funciona como um método de atualização que se associa aos Métodos 2 e 4, mas não trata da instalação inicial.
O licenciamento vem primeiro. As Intune Remediations requerem Windows Enterprise E3 ou E5 (incluído no Microsoft 365 F3, E3 ou E5) ou Windows Education A3 ou A5, e os dispositivos têm de ser geridos pelo Intune ou cogeridos e executar Windows Enterprise, Professional ou Education.
Para manter as aplicações atualizadas com Intune Remediations, basta seguir alguns passos simples:
No centro de administração do Intune, aceda a Devices → Manage devices → Scripts and remediations.
Crie um pacote de script com um script de deteção que verifique o ID do pacote para uma atualização disponível.
Adicione um script de remediação que execute a atualização para esse ID com
--silente ambas as opções
--accept.
Atribua-a a um grupo de dispositivos e defina um agendamento para verificar atualizações.
Certifique-se de que define como alvo os IDs de pacote específicos que pretende atualizar. Embora possa usar
winget upgrade --all, isso atualizará todas as aplicações que o WinGet reconhece, incluindo as que a equipa de TI não aprovou nem testou. Tenha também em conta que o WinGet instala a versão mais recente a partir do repositório, pelo que poderá disponibilizar atualizações antes de a equipa de TI ter oportunidade de as testar. Se o script de remediação for executado como SYSTEM, encontra a mesma limitação do WinGet abordada no Método 2.
Método 4: Empacotar o instalador como uma aplicação Win32 nativa
Também é possível reempacotar o instalador como uma aplicação Win32 nativa. Neste caso, o WinGet serve como fonte de informações da aplicação, em vez da própria aplicação. Ao utilizar o manifesto do WinGet para encontrar o instalador e os respetivos parâmetros silenciosos, pode implementar o instalador como uma aplicação Win32 padrão.
Isto significa que os dispositivos podem implementar a aplicação sem um cliente WinGet funcional, o problema do contexto SYSTEM não se aplica e há acesso a todas as funcionalidades Win32 do Intune.
Pode empacotar o instalador como uma aplicação Win32 em alguns passos:
Encontre o ID do pacote com
winget search(ou procure-o no winstall) e reveja o respetivo manifesto quanto ao tipo de instalador, URL de transferência e opções silenciosas. (O WinGet exige que todos os instaladores listados suportem instalação silenciosa.)
Transfira o instalador com o WinGet ou a partir do fornecedor.
Confirme o comando de instalação silenciosa para esse tipo de instalador. Os nossos guias sobre instalações silenciosas MSI e instalações silenciosas EXE abrangem os parâmetros para cada tipo de instalador.
Envolva o instalador com a Microsoft Win32 Content Prep Tool para criar o ficheiro .intunewin ficheiro.
Adicione-a como uma Windows app (Win32), incluindo comandos de instalação e desinstalação, uma regra de deteção (por código de produto MSI, ficheiro ou registo), requisitos e códigos de retorno.
Teste quão bem a aplicação instala, deteta uma instalação concluída e desinstala num dispositivo de teste limpo antes de a implementar em mais dispositivos.
Sempre que for lançada uma nova versão, será necessário repetir a compilação e usar supersedência para substituir a aplicação antiga.
Esta opção oferece o maior nível de personalização e controlo para as equipas de IT, embora isso também signifique ter de repetir o processo para cada aplicação e atualização. Como resultado, as equipas com grandes catálogos de aplicaç�ões podem ter dificuldade em acompanhar a carga de trabalho.
Então, qual método é o mais eficaz? Podemos analisá-los em detalhe e ver quando a contrapartida compensa e quando outros métodos são melhores.
WinGet vs aplicação Win32 no Intune: que abordagem é a mais adequada
A escolha principal é saber se os dispositivos executam o WinGet no momento da instalação ou recebem uma aplicação Win32 que foi empacotada previamente. Eis a comparação entre as duas opções:
Fator
WinGet no momento da instalação (Métodos 2 e 3)
Aplicação Win32 empacotada (Método 4)
Cliente WinGet no dispositivo
Obrigatório e tem de funcionar em SYSTEM
Não necessário
De onde vem o instalador
Transferido em cada dispositivo a partir do URL no manifesto
Carregado uma vez no Intune como um ficheiro .intunewin ficheiro
Versão que instala
O que quer que o repositório liste, exceto se for fixado com
A compilação exata que empacotou e testou
Deteção
Um script que escreve e mantém
Regras incorporadas de MSI, ficheiro ou registo, ou um script
Atualizações
Remediations ou um novo script por aplicação
Novo pacote mais substituição
Esforço inicial
Baixo por aplicação
Mais elevado por aplicação
Ao comparar as opções, vemos alguns detalhes importantes. Para um pequeno conjunto de utilitários de baixo risco, os scripts WinGet podem ser rápidos e exigir menos esforço inicial. Para aplicações empresariais, dispositivos regulados ou catálogos grandes, uma aplicação Win32 empacotada é mais fiável, porque oferece versões previsíveis e testes antes da distribuição.
Se a aplicação estiver listada na Microsoft Store, o Método 1 costuma ser a opção mais simples.
Problemas comuns ao implementar aplicações WinGet com o Intune
Mesmo com o método certo, implementar aplicações WinGet com o Intune tem os seus desafios. As equipas de TI podem encontrar problemas comuns ao implementar aplicações, mas conseguem identificá-los e resolvê-los.
Os problemas comuns incluem:
1. O WinGet não é reconhecido num script do Intune
Se o script indicar que o winget não é reconhecido, é muito provável que o script esteja a ser executado como SYSTEM, onde a CLI do WinGet não é suportada porque o App Installer é registado por utilizador. Isto pode ser resolvido ao identificar winget.exe pelo respetivo caminho completo ou ao utilizar o módulo PowerShell Microsoft.WinGet.Client, conforme mencionado no Método 2.
2. A aplicação é instalada para o utilizador errado ou no local errado
Se a aplicação for instalada no local errado ou para o utilizador errado, isso é uma questão de âmbito de instalação. Com SYSTEM, o âmbito de utilizador corresponde ao perfil do próprio SYSTEM, enquanto os instaladores EXE tratam o âmbito de utilizador vs. máquina de forma inconsistente. Para corrigir isto, use
--scope machine para instalações SYSTEM (certifique-se de que o testa primeiro antes de implementar a aplicação de forma mais ampla).
3. A transferência falha com um erro 403 Forbidden
Se a transferência devolver um erro 403 Forbidden, o fornecedor do software poderá estar a bloquear o user agent do WinGet nos seus servidores de transferência. Se o instalador for transferido sem problemas num navegador, essa é provavelmente a causa. Quando isso acontecer, pode transferir o instalador diretamente e implementá-lo como uma aplicação Win32 empacotada, como referido no Método 4.
4. Uma aplicação da Store não aparece na pesquisa do Intune
Se uma aplicação da Store não aparecer quando a pesquisar, isso pode dever-se a uma de três razões: 1. Não está disponível na sua região, 2. É uma aplicação paga, o que significa que não é suportada, ou 3. A sua plataforma não é suportada. Independentemente da causa, comece por confirmar a listagem da aplicação e, se não estiver acessível, utilize o Método 2 ou 4 para a instalar.
5. Uma aplicação UWP Store indica "não detetada após a instalação" (0x87D1041C)
Se receber este alerta, significa que uma aplicação UWP está atribuída com comportamento de instalação do Sistema a um dispositivo que já a tem. Neste caso, não se preocupe; a aplicação continua instalada corretamente. A Microsoft também recomenda não misturar contextos de utilizador e de sistema para a mesma aplicação.
6. Descubra porque falhou uma instalação do WinGet
Se uma instalação do WinGet falhou e não for claro o motivo, é possível investigar para determinar e resolver a causa. Adicionar
--verbose-logs ao comando dá acesso a registos completos, e pode executar
winget error <code> para traduzir um código de saída numa descrição. Tenha em atenção que isto abrange códigos WinGet, MSIX e MSI, mas muitos instaladores EXE podem usar códigos não normalizados. O nosso guia de instalação silenciosa de EXE explica como os encontrar.
Como o Splashtop Agentic Packr transforma aplicações WinGet em pacotes Intune testados
Implementar aplicações WinGet com o Intune pode ser complicado, mas não tem de o ser. Com a automatização certa, as equipas podem empacotar instaladores de forma rápida e eficiente sem ocupar recursos de TI.
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1. WinGet como origem, sem cliente WinGet nos dispositivos
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2. Regras de deteção escritas e testadas antes de qualquer implementação
Quando o agente com tecnologia de IA lê o instalador, escreve regras de deteção e testa a compilação numa máquina virtual limpa. Estes testes verificam se a instalação, a deteção e a desinstalação funcionam, executam uma análise de malware e produzem um relatório de avaliação de qualidade e registos que os administradores de TI podem rever antes de a aplicação chegar ao Intune e ser implementada nos dispositivos.
3. Publicação e novas versões sem recriações manuais
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4. Controlo sobre o que os utilizadores veem
O Splashtop Agentic Packr dá ao IT controlo sobre a forma como as instalações e atualizações aparecem aos utilizadores. As equipas podem personalizar notificações para utilizadores finais, adiamentos, pedidos de reinício e períodos de tolerância, para que as instalações e atualizações obrigatórias tenham menos probabilidade de interromper os utilizadores a meio de uma tarefa.
Implemente aplicações WinGet no Intune sem manter scripts
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