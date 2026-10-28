Instalar uma única aplicação pode parecer um processo simples, mas instalar a mesma aplicação em centenas de dispositivos é muito mais complicado. Cada aplicação tem de estar preparada para ser instalada da mesma forma em todos os dispositivos, sem pedidos de confirmação nem interrupções para os utilizadores.
É aqui que entra o empacotamento de aplicações, no qual se prepara um instalador de software para o poder implementar nos dispositivos de uma organização. As organizações implementam frequentemente aplicações com ferramentas como Microsoft Intune e SCCM, mas cada aplicação tem de ser empacotada antes de essas ferramentas a poderem distribuir, por isso é importante saber o que o empacotamento envolve e como funciona.
Com isso em mente, vamos explorar o empacotamento de aplicações: o que entra num pacote, como funciona e os desafios que pode enfrentar.
O que é o empacotamento de aplicações?
O empacotamento de aplicações é o processo de preparar um instalador de software para que possa ser implementado em vários dispositivos sem exigir interação do utilizador. Um pacote inclui o instalador, bem como os comandos para o instalar em modo silencioso e desinstalá-lo, se necessário, quaisquer definições ou personalizações, e uma forma de confirmar que a instalação foi bem-sucedida.
Com o devido empacotamento de aplicações, todos os dispositivos ligados recebem a mesma versão e configuração da aplicação, sem ser necessário ter um utilizador ao teclado para configurar e aprovar manualmente tudo em cada dispositivo. Isto garante uma experiência consistente em toda a empresa, ao mesmo tempo que poupa tempo e melhora a eficiência. Por exemplo, a equipa de TI pode empacotar um leitor de PDF para que seja instalado silenciosamente em todos os portáteis, com as atualizações automáticas desativadas e as definições predefinidas da empresa aplicadas.
O que entra num pacote de aplicação
O empacotamento de aplicações contém alguns elementos que ajudam a garantir uma implementação consistente entre dispositivos. Isto inclui:
1. O instalador
Este é o ficheiro de instalação do fornecedor, normalmente em formato de instalador MSI ou EXE. Embora os instaladores MSI sigam um conjunto padrão de opções de linha de comandos, os instaladores EXE podem variar consoante o fornecedor, pelo que podem exigir mais pesquisa para serem corretamente empacotados. Para ver os comandos exatos, consulte os nossos guias de instalações silenciosas MSI e instalações silenciosas EXE.
2. Comandos de instalação e desinstalação silenciosas
Uma capacidade fundamental de um pacote de aplicação é instalar e desinstalar aplicações sem pedir confirmação aos utilizadores nem interromper o trabalho. Os comandos de instalação e desinstalação silenciosas são opções de linha de comandos que executam o instalador sem pedir confirmação e o removem de forma limpa, para que o pacote possa correr sem supervisão.
3. Lógica de instalação e personalizações
As empresas têm frequentemente regras e definições específicas para as suas aplicações. A lógica de instalação e os scripts de personalização podem executar a instalação e aplicar as definições, como adicionar chaves de licença ou ativar ou desativar as atualizações automáticas. As equipas de TI utilizam frequentemente wrappers como o PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) para controlar o que os utilizadores veem, como pedidos ou lembretes para reiniciar após a instalação.
4. Uma regra de deteção
Não convém instalar a mesma aplicação repetidamente. Uma regra de deteção verifica se uma aplicação já está instalada, por exemplo, verificando versões de ficheiros, chaves de registo ou o código de produto MSI. Sem uma boa regra de deteção, os utilizadores podem deparar-se com reinstalações desnecessárias ou falhas falsas.
5. O formato de implementação
Nem todas as aplicações são implementadas da mesma forma. Por exemplo, as aplicações Microsoft Intune Win32 têm de ser preparadas com a Microsoft Win32 Content Prep Tool, que converte os ficheiros de instalação para o formato .intunewin que o Intune aceita. O SCCM utiliza o seu próprio modelo de aplicação, e o Windows também tem o formato de pacote MSIX mais recente. Utilizar o formato correto é necessário para que as instalações sejam bem-sucedidas.
Como criar um pacote de uma aplicação
Empacotar uma aplicação não é tão simples como pegar em alguns ficheiros e colocá-los numa pasta. Os pacotes têm requisitos e regras específicos que têm de incluir, por isso é necessário seguir estes passos:
Reunir os requisitos: Primeiro, será necessário saber o que o seu pacote requer. Verifique de que versão da aplicação precisa, quem precisa dela, quaisquer chaves de licença, as definições necessárias e quaisquer outros pré-requisitos.
Obtenha o instalador e analise-o: Em seguida, transfira o instalador do fornecedor e inspecione-o. Convém identificar o respetivo tipo e, em seguida, encontrar os parâmetros de instalação e desinstalação silenciosas (na documentação do fornecedor ou através de testes).
Defina a lógica de instalação: Uma lógica de instalação adequada ajuda a garantir que tudo é implementado corretamente. Escreva o script de instalação e desinstalação, aplique personalizações e defina como os utilizadores são notificados e se podem adiar, para que todas as diretrizes fiquem definidas.
Crie a regra de deteção: A deteção é importante para verificar instalações e evitar novas tentativas desnecessárias. Defina uma regra para a forma como a ferramenta de implementação irá confirmar que a aplicação está instalada, por exemplo, através da versão do ficheiro, de uma chave de registo ou do código de produto MSI.
Teste antes da implementação: Os testes são vitais para garantir que tudo funciona como pretendido e detetar problemas antes de afetarem os utilizadores. Instale, verifique e desinstale o pacote numa máquina de teste limpa para garantir que pode ser adicionado e removido corretamente. Os testes de compatibilidade de aplicações também são importantes para garantir que não entram em conflito com as aplicações que já utiliza.
Prepare-o para a sua ferramenta de implementação: Se estiver tudo em ordem, pode então preparar o pacote para implementação. Converta o pacote para o formato da ferramenta de implementação, como um ficheiro .intunewin para Intune e introduza os detalhes da aplicação.
Piloto e depois implementação alargada: Finalmente, chegou o momento de implementar o pacote. Comece com um pequeno grupo de dispositivos para verificar os resultados e identificar problemas, depois expanda para grupos maiores se tudo estiver em ordem.
Quando surge uma nova atualização, terá de repetir os passos 2 a 7 para a implementar em todos os dispositivos.
Empacotamento de aplicações vs reempacotamento vs implementação
Também precisamos de compreender a diferença entre empacotamento e reempacotamento, e em que ambos diferem da implementação de aplicações. Embora possam parecer sinónimos à primeira vista, existem algumas diferenças importantes que fazem a diferença nas implementações de aplicações.
Empacotamento
O empacotamento de aplicações prepara o instalador do fornecedor para ser executado de forma silenciosa em todos os dispositivos e de acordo com as suas definições. Isto normalmente envolve a utilização de um script para garantir que a implementação é feita de acordo com as regras da organização, mas o instalador do fornecedor continua a ser o responsável pela instalação propriamente dita.
Reempacotamento
Com o reempacotamento, a organização capta as alterações que um instalador faz numa máquina de teste, como ficheiros e entradas de registo, e recria-as num novo instalador. Isto é utilizado quando um instalador não pode ser executado silenciosamente nem personalizado de qualquer outra forma. No entanto, muitas equipas preferem usar o instalador original e envolvê-lo num script em vez de o reempacotar, uma vez que isso é mais fácil de manter ao longo das atualizações.
Implantação
A implementação ocorre depois de a aplicação ter sido empacotada. Isto utiliza uma ferramenta como o Intune ou o SCCM para distribuir a aplicação por todos os dispositivos ligados. O processo de implementação também inclui escolher que dispositivos recebem a aplicação, a ordem pela qual a recebem e quando as atualizações são distribuídas, bem como acompanhar a instalação para garantir que tudo é concluído com sucesso. Em suma, o empacotamento prepara a aplicação, enquanto a implementação a entrega aos dispositivos que dela precisam.
Porque é difícil acompanhar o packaging de aplicações
Embora o empacotamento de aplicações seja vital, também pode ser um desafio acompanhá-lo. Quando as empresas implementam várias aplicações e atualizações em grandes ambientes de endpoints, é fácil ficar para trás, o que pode deixar correções críticas presas numa fila e criar riscos de cibersegurança. Na verdade, há várias razões pelas quais o empacotamento de aplicações pode criar encargos e atrasos contínuos, incluindo:
As atualizações reiniciam o trabalho: Sempre que sai uma nova versão de uma aplicação, é necessário um novo pacote, um novo teste e uma regra de deteção atualizada. Assim, a carga de trabalho aumenta com o número de aplicações, e não apenas com os novos pedidos.
Os instaladores não são consistentes: os instaladores EXE de diferentes fornecedores podem usar opções diferentes, e alguns até mudam de comportamento entre versões. Esta inconsistência pode causar atrasos, uma vez que investigar cada caso pode demorar tempo.
Os testes exigem tempo e máquinas limpas: Testar aplicações pode demorar tempo, mas é necessário. Ignorar os testes pode levar a falhas de instalação, ciclos de reinstalação e pedidos ao help desk, o que pode custar ainda mais tempo e causar mais atrasos.
O conhecimento está concentrado em poucas pessoas: As organizações muitas vezes têm apenas uma ou duas pessoas a gerir o empacotamento de aplicações. Quando uma só pessoa trata de todas as etapas e correções do empacotamento, isso pode atrasar significativamente o processo quando está ocupada.
Como a AI está a mudar o empacotamento de aplicações
A IA está a começar a transformar o packaging de aplicações. O que antes era um processo manual e demorado pode agora ser feito rapidamente com agentes alimentados por IA. A IA pode tratar de muitas etapas manuais, como ler o instalador, escrever a lógica de instalação e as regras de deteção, e testar o pacote, poupando tempo e mantendo a aprovação final nas mãos de pessoas. Para ver como isto funciona, leia o nosso guia sobre packaging de aplicações com IA.
Isto leva-nos ao Splashtop Agentic Packr, uma ferramenta com tecnologia de IA que ajuda as equipas de TI a empacotar, validar, proteger e implementar aplicações Windows através do Microsoft Intune, com pacotes para implementação com SCCM. Com ele, as equipas de TI podem preparar rapidamente as aplicações para implementação, libertando ao mesmo tempo tempo para outras tarefas urgentes.
O Splashtop Agentic Packr percorre todo o processo de empacotamento de aplicações, incluindo a leitura do instalador, a criação de um pacote PSADT com regras de deteção, o teste do pacote numa VM limpa, a execução de uma análise de segurança e a sua preparação para implementação. No entanto, os administradores continuam a tomar as decisões finais, recebendo um quadro de pontuação de QA e registos para analisar os resultados antes de o pacote ser publicado.
Empacote aplicações Windows mais rapidamente com o Splashtop Agentic Packr
Quando implementa aplicações em vários dispositivos, precisa de um processo de instalação consistente e fiável. Mas, como cada aplicação e atualização requer empacotamento, isto pode consumir muito tempo e atrasar as atualizações.
O empacotamento de aplicações com agentes pode melhorar o processo ao automatizar o empacotamento, os testes e muito mais. Com o Splashtop Agentic Packr, as equipas podem automatizar o empacotamento, a implementação, os testes e as atualizações de aplicações, sem sacrificar a visibilidade e o controlo.
O resultado? Pacotes mais consistentes, testes fiáveis e menos tempo gasto a pesquisar parâmetros e a escrever scripts.
Quer saber mais sobre o Splashtop Agentic Packr? Veja como pode tornar o empacotamento de aplicações rápido e eficiente com automação alimentada por IA: