Quando se tem uma aplicação para implementar em vários dispositivos, o processo não é tão simples como clicar em “instalar” e dar o assunto por encerrado. Antes de uma aplicação chegar a um dispositivo, alguém tem de encontrar os seus parâmetros de instalação, escrever a lógica de instalação e desinstalação, criar uma regra de deteção e testar a aplicação. Só então a poderá carregar.
Além disso, isto também não é uma tarefa pontual. Acontece com cada nova aplicação e repete-se em cada atualização, por isso, com a enorme quantidade de aplicações que as empresas utilizam, o trabalho acumula-se rapidamente. O packaging de aplicações com IA surgiu como uma forma de acompanhar esse ritmo, o que é importante porque muitas atualizações incluem correções de segurança que não podem ser ignoradas.
No entanto, o termo pode ser vago. É usado para tudo, desde pedir a um chatbot um parâmetro até ter sistemas com tecnologia de IA a gerir todo o fluxo de trabalho.
Com isso em mente, vamos explorar o packaging de aplicações com IA, como funcionam os fluxos de trabalho agênticos, onde os humanos devem manter o controlo e o que procurar nas ferramentas de packaging de aplicações com IA.
O que é o packaging de aplicações com IA?
O empacotamento de aplicações com IA utiliza IA para transformar um instalador num pacote pronto para implementação. Isto inclui identificar o tipo de instalador e os comandos silenciosos, gerar a lógica de instalação e desinstalação, testar os resultados e preparar o pacote para as ferramentas de implementação.
Normalmente, o packaging de aplicações com IA divide-se em três níveis de automatização:
1. Embalagem assistida por IA
O packaging assistido por IA é o nível mais básico do packaging de aplicações com IA. Aqui, um administrador pede ajuda a uma ferramenta de assistente de IA para uma parte do trabalho, como redigir um script de implementação, em vez de transferir todo o processo. Com o packaging assistido por IA, o administrador continua a executar cada passo, verifica o resultado, testa a aplicação para garantir que está a funcionar como previsto, e assim por diante. A ferramenta de IA apoia o fluxo de trabalho, mas não o altera nem o controla.
2. Automação de empacotamento por script
O nível seguinte adiciona mais automatização ao processo de packaging. Com a automatização de packaging por scripts, define regras, modelos ou receitas para cada aplicação e depois executa-os automaticamente. Isto ajuda a implementar a mesma aplicação em vários dispositivos com um processo consistente e repetível, mas continua a ser necessário ajustá-lo manualmente para novas aplicações ou instaladores cujo comportamento mude.
3. Packaging de aplicações agentic
O empacotamento agentic de aplicações significa que um agente de IA trata do pacote ao longo de todo o fluxo de trabalho, incluindo ler o instalador, decidir como o empacotar, criar o pacote, testá-lo e comunicar os resultados. Em vez de depender de um script ou de uma receita, o agente de IA determina os passos para cada novo instalador.
Este é o nível de packaging de aplicações com IA em que nos vamos focar.
Porque é que a velocidade de packaging afeta a velocidade de aplicação de patches
O packaging de aplicações situa-se entre o lançamento de uma atualização por um fornecedor e a chegada dessa atualização aos seus dispositivos. As atualizações de aplicações de terceiros não podem chegar aos dispositivos até serem reempacotadas e testadas, por isso, quando a fila de packaging acumula, as atualizações de segurança vitais podem ficar em espera durante mais tempo do que é seguro.
Além disso, o conhecimento sobre packaging está muitas vezes concentrado em apenas uma ou duas pessoas. Se estiverem ocupadas com outro trabalho, fora do escritório ou indisponíveis por qualquer outro motivo, tudo sofre atrasos.
Estes atrasos podem dar origem a sérios riscos de segurança. De acordo com o Verizon 2026 Data Breach Investigations Report, os atacantes exploraram uma vulnerabilidade para obter acesso em quase um terço das violações. Das vulnerabilidades da lista Known Exploited Vulnerabilities da CISA encontradas nos ambientes das organizações, apenas cerca de um quarto foi totalmente corrigido, e o tempo mediano até à correção total foi de 43 dias.
Há uma necessidade clara de patching mais eficiente, e um packaging rápido e repetível pode encurtar o tempo entre o lançamento do patch e a implementação.
Como funciona um fluxo de trabalho de empacotamento de aplicações baseado em agentes
Dito isto, a questão mantém-se: como funciona exatamente o packaging agentic de aplicações? O packaging de aplicações com IA tem um fluxo de trabalho simples, que começa quando uma aplicação é selecionada e vai até à sua implementação:
Obter a aplicação: Primeiro, o agente de IA obtém o instalador e recolhe detalhes, como o nome, a versão e o editor, a partir de um catálogo público ou começa com um instalador personalizado ou interno.
Analisar o instalador: Em seguida, o agente identifica o tipo de instalador (MSI, EXE, etc.) e determina os comandos de instalação e desinstalação silenciosas. Normalmente, os administradores fazem este passo manualmente, mas um bom agente de IA consegue identificá-lo rapidamente.
Criar o pacote: Com a informação em mãos, o agente gera a lógica de instalação e desinstalação numa framework padrão, como o PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT). Isto também inclui regras de deteção para indicar à ferramenta de implementação se a aplicação está instalada, para que possa verificar a instalação correta.
Teste numa máquina limpa: O agente de IA instala, deteta e desinstala o pacote numa máquina virtual limpa e recolhe os registos, para que os problemas apareçam antes de uma implementação mais ampla.
Analisar e reportar: Depois de testar a aplicação ou atualização, o agente executa uma análise de segurança ao pacote e resume os resultados para revisão.
Preparar para implementação: Por fim, o agente de IA empacota a aplicação para implementação. Isto pode ser feito através de uma ferramenta de implementação, como uma aplicação Win32 para Microsoft Intune, ou como um pacote que pode ser executado manualmente ou implementado através do SCCM.
Mantenha-o atualizado: Depois de a aplicação ser implementada, continua a ser necessário mantê-la atualizada. O agente monitoriza novas versões e recria o pacote quando uma é lançada, para que as atualizações sejam implementadas prontamente sem esperar que alguém repare que estão disponíveis.
Onde a TI mantém o controlo
No entanto, apesar de todas as vantagens da automatização com IA, continua a ser necessário um toque humano. A TI deve manter o controlo, incluindo a revisão dos resultados e a decisão sobre o que é lançado. O agente de IA pode tratar do trabalho repetitivo, mas a decisão final cabe sempre às pessoas.
Isto inclui:
Resultados dos testes antes da publicação: Os administradores devem poder ver todos os resultados dos testes antes de qualquer coisa entrar em produção. Isto inclui se a instalação, a deteção e a desinstalação foram bem-sucedidas, juntamente com os registos de teste, para que possam ser verificados e validados.
Resultados da análise de segurança: Cada pacote deve incluir os resultados da análise de segurança, especialmente para aplicações obtidas de fontes públicas, para ajudar a confirmar que são seguras.
Resultado legível e editável: Os administradores podem abrir, rever e ajustar pacotes criados numa framework aberta, como PSADT. Por outro lado, um resultado que não pode ser inspecionado é mais difícil de confiar.
Acesso baseado em funções: Os administradores devem ter controlo total sobre quem pode criar pacotes, quem pode publicar e quem só pode ver atualizações, resultados de testes e outras informações.
Um registo de auditoria: as equipas de TI e os administradores devem poder rever registos de cada tarefa de empacotamento e ação para apoiar a resolução de problemas e a preparação para auditorias.
Controlo da implementação e do utilizador final: Manter o controlo sobre a implementação e sobre o que os utilizadores podem ajustar é igualmente importante. Comece por implementar junto de um pequeno grupo e defina como os utilizadores são notificados, se podem adiar a atualização e como os reinícios são geridos.
O que procurar numa ferramenta de empacotamento de aplicações com IA
Para além dos controlos de revisão abordados acima, a ferramenta certa de packaging de aplicações com IA tem de se adequar à forma como a sua equipa trabalha, incluindo o equilíbrio certo entre automação e aprovação manual, os dispositivos para os quais faz implementações, entre outros aspetos.
Considere o seguinte ao analisar ferramentas de packaging de aplicações com IA:
Que aplicações consegue criar em pacote? Uma boa ferramenta agentic de packaging de aplicações deve ser capaz de gerir todas as aplicações que utiliza, incluindo aplicações de catálogo padrão e os seus próprios instaladores personalizados ou internos. As aplicações personalizadas são frequentemente as mais difíceis de criar manualmente em pacote, por isso é essencial que a ferramenta as consiga gerir.
Onde pode ser implementada? A ferramenta deve ser capaz de funcionar nos dispositivos e no software de implementação que utiliza. Verifique o suporte para ver com que ferramentas funciona, como Intune, SCCM ou dispositivos geridos por nenhuma delas.
Como gere as atualizações? O empacotamento de aplicações com agentes deve gerir tanto as implementações iniciais como as atualizações. Verifique se a ferramenta deteta novas versões e recria os pacotes automaticamente, ou se alguém tem de iniciar cada atualização.
O agente faz o trabalho todo? Nem todos os agentes são concebidos para gerir o fluxo de trabalho do início ao fim. Verifique se analisa, cria e testa por si só, ou se apenas elabora scripts para um administrador concluir.
Adapta-se à sua configuração de identidade e acesso? A facilidade e a conveniência do empacotamento agentic de aplicações não devem comprometer a segurança. Certifique-se de que consegue utilizar início de sessão e aprovisionamento de utilizadores através do seu fornecedor de identidade existente, para que as contas permaneçam seguras e autenticadas.
Em quanto tempo pode experimentá-lo? Testar uma ferramenta é uma boa forma de garantir que irá ao encontro das suas necessidades. Verifique se o fornecedor oferece um teste para que possa experimentá-lo em aplicações reais antes de se comprometer.
Como o Splashtop Agentic Packr trata o empacotamento de aplicações agentic
O packaging de aplicações agentic pode ajudar as organizações a disponibilizar aplicações e atualizações aos dispositivos mais rapidamente, desde que a ferramenta por trás do processo se adeque ao fluxo de trabalho e aos controlos acima. Isto leva-nos ao Splashtop Agentic Packr, uma ferramenta de packaging e implementação de aplicações com tecnologia de IA para equipas de TI modernas.
O Splashtop Agentic Packr cria pacotes, testa e implementa aplicações através do Microsoft Intune, SCCM e muito mais, reduzindo o esforço manual enquanto reforça a governação. Automatiza e executa seis etapas principais:
Obter metadados
Analisar o instalador
Criar um pacote PSADT
Testar numa máquina virtual limpa
Criar o pacote do Intune
Publicar no Intune.
Com o Splashtop Agentic Packr, o agente lê instaladores e escreve regras de deteção, poupando os administradores de terem de escrever scripts manualmente para cada aplicação. Pode empacotar aplicações de terceiros verificadas a partir de um catálogo WinGet, juntamente com outras aplicações por Chocolatey ou ID de pacote WinGet, ou a partir de um instalador personalizado. Os administradores podem publicar em endpoints geridos com uma ligação Intune de um clique e acompanhar o estado da implementação por dispositivo, ou agrupar aplicações para implementar com SCCM ou manualmente em qualquer máquina Windows.
Os administradores mantêm sempre o controlo. Cada pacote é testado numa máquina virtual limpa e sujeito a uma verificação de segurança, e os administradores analisam um quadro de pontuação de QA e os registos antes de qualquer publicação. Como os pacotes são criados com base em PSADT, também podem ser abertos, revistos e ajustados conforme necessário.
Quando o Splashtop Agentic Packr deteta uma nova versão de uma aplicação, cria automaticamente um novo pacote. Os administradores também podem personalizar definições, incluindo notificações, adiamentos, pedidos de reinício, períodos de tolerância e muito mais. O controlo de acesso baseado em funções integrado, o início de sessão com Microsoft Entra ID e o aprovisionamento de utilizadores, bem como os eventos de auditoria, ajudam a manter o acesso e a atividade sob controlo.
Passe menos tempo a empacotar aplicações com o Splashtop Agentic Packr
Embora todas as aplicações e atualizações exijam empacotamento, isso não deve atrasar a implementação de patches. O empacotamento agentic de aplicações acelera o processo ao permitir que um agente de IA o trate, enquanto os administradores mantêm o controlo e a decisão final sobre todos os lançamentos.
Como resultado, os pacotes podem ser testados exaustivamente antes de chegarem aos utilizadores, os dispositivos são atualizados mais rapidamente e os administradores recuperam tempo para outro trabalho urgente. Com uma ferramenta de packaging de aplicações com IA como o Splashtop Agentic Packr, pode criar pacotes, testar e implementar todas as aplicações e atualizações com menos trabalho manual.
Quer saber mais sobre o Splashtop Agentic Packr? Veja hoje o que pode fazer por si.