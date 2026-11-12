Muitas empresas dependem do SCCM (Microsoft Configuration Manager) para distribuir aplicações pelos seus dispositivos Windows, quer estejam no local ou remotos. No entanto, a implementação de aplicações no SCCM só é tão fiável quanto o pacote e as regras por trás dela.
Se um silent switch estiver incorreto, a regra de deteção não corresponder à aplicação ou um código de retorno não estiver mapeado, uma instalação bem-sucedida pode ser comunicada como falha (ou vice-versa). Isto é ainda mais importante agora que a Microsoft lançou o Configuration Manager versão 2609, a primeira versão num calendário de lançamento anual. As equipas que continuam a usar SCCM precisam de uma distribuição de aplicações que funcione de forma fiável com as funcionalidades que já têm.
Com isto em mente, vamos explorar o empacotamento de aplicações no SCCM, como preparar e implementar aplicações, e como os métodos de deteção e os códigos de retorno determinam o que o SCCM comunica.
O que é o empacotamento de aplicações no SCCM?
O empacotamento de aplicações é o trabalho feito para preparar uma aplicação antes de o SCCM intervir. Isto inclui definir comandos de instalação e desinstalação, ativar a instalação silenciosa, adicionar configurações e determinar como verificar a instalação. Para uma visão geral mais abrangente, consulte o que é o empacotamento de aplicaç�ões.
O SCCM implementa então a aplicação preparada. Armazena-a como uma aplicação com um ou mais tipos de implementação, copia o conteúdo para pontos de distribuição e informa os clientes sobre quando e como a instalar utilizando os ficheiros e regras fornecidos.
Tenha em mente que o SCCM só consegue impor aquilo que lhe for fornecido. Assim, é importante preparar corretamente a aplicação com as regras e definições de que precisa, uma vez que grande parte da fiabilidade da instalação é decidida antes de o assistente Criar Aplicação abrir.
Aplicações vs pacotes e programas no SCCM
Com toda esta terminologia a ser usada, pode tornar-se um pouco confuso: o que queremos dizer exatamente quando nos referimos a aplicações, pacotes e programas? Podemos resumir as diferenças da seguinte forma:
Atributo
Aplicação
Pacote e programa
Sabe se a aplicação está instalada
Sim, através de um método de deteção
Nenhum método de deteção
Vários métodos de instalação
Sim, um ou mais tipos de implementação escolhidos pelos requisitos
Uma linha de comandos por programa
Dependências e substituição
Suportado
Executar primeiro outro programa
Ideal para
Software que instala, atualiza e mantém em conformidade
Ferramentas de administração, scripts pontuais, scripts recorrentes
Tendo em conta estas diferenças, a Microsoft sugere pacotes e programas para ferramentas que não instalam uma aplicação, scripts pontuais e scripts recorrentes. Para software que instala e mantém atualizado, as aplicações são a opção mais adequada. Se tiver pacotes mais antigos, o Package Conversion Manager pode convertê-los em aplicações.
Como empacotar uma aplicação para SCCM
Ao empacotar uma aplicação para SCCM, há alguns passos essenciais a seguir. Incluir todos os comandos, wrappers e regras necessários para uma instalação correta ajudará a garantir uma implementação sem problemas, mas falhar um passo pode causar problemas de instalação ou de relatórios.
Identifique o tipo de instalador: Pode ser um MSI, um EXE de configuração ou um EXE que encapsula um MSI; seja qual for, isso afetará tudo o que se segue. O nosso guia de instaladores MSI vs EXE explica como distingui-los.
Encontre os comandos de instalação e desinstalação silenciosas: A forma de encontrar estes comandos varia consoante o tipo de instalador. Todos os MSI usam os mesmos parâmetros, enquanto os parâmetros dos EXE dependem da ferramenta que criou o instalador. Consulte o nosso guia de instalação silenciosa do msiexec e o guia de instalação silenciosa de EXE.
Decida se deve empacotá-la: Pode usar um wrapper do PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) para adicionar avisos de fecho de aplicações, adiamentos e registo consistente quando o instalador precisar disso. O nosso guia do PSADT explica como o toolkit funciona.
Crie uma pasta de origem limpa: Quando cria uma aplicação baseada em MSI, o SCCM importa todos os ficheiros dessa pasta e envia-os para pontos de distribuição, por isso certifique-se de que a pasta só contém o que a instalação precisa. A Microsoft testa o SCCM com até 20.000 ficheiros por aplicação.
Registe o que comprova que a aplicação está instalada: Vai precisar de algo que indique que a aplicação está instalada, como o código do produto MSI, um ficheiro com versão ou um valor de registo. Isto passa a ser o método de deteção para verificar a instalação nos endpoints.
Teste o comando como SYSTEM numa máquina limpa: Testar a instalação e a desinstalação antes de a implementar nos dispositivos é essencial para detetar quaisquer problemas antes que se tornem um problema. Tenha em conta que uma aplicação que seja instalada com a linha de comandos indicada no contexto do sistema será geralmente instalada através do SCCM.
Implementação de aplicações SCCM passo a passo
Empacotar uma aplicação para o SCCM é o primeiro passo, mas depois é preciso implementá-la. A implementação da aplicação também exige alguns passos, mas torna-se um processo simples depois de ganhar prática:
Criar a aplicação: Pode fazê-lo acedendo à Biblioteca de Software, depois a Gestão de Aplicações → Aplicações, e selecionando Criar Aplicação. Para um MSI, pode deixar o SCCM ler o ficheiro. Por outro lado, para um EXE de configuração ou um wrapper PSADT, terá de escolher Instalador de Script e introduzir os detalhes manualmente.
Defina o conteúdo do tipo de implementação: Nesta etapa, irá introduzir os comandos de instalação e desinstalação, e um comando de reparação, caso a aplicação suporte essa opção. Certifique-se de que aponta a localização do conteúdo para a sua pasta de origem limpa.
Adicione o método de deteção: Os métodos de deteção podem incluir deteção baseada em regras ou deteção por script para procurar determinados indicadores de que uma aplicação foi instalada com sucesso. O método de deteção específico que deve usar varia consoante a aplicação.
Defina a experiência do utilizador: Isto inclui uma variedade de definições, incluindo se a instalação é para o sistema ou para o utilizador, o requisito de início de sessão, a visibilidade do programa (vai querer usar Hidden para instalações silenciosas) e o tempo máximo de execução.
Adicione requisitos e dependências: Os requisitos determinam quais os dispositivos que recebem cada tipo de implementação, enquanto as cadeias de depend�ências suportam até cinco níveis.
Distribuir o conteúdo: Envie tudo para pontos de distribuição ou para um grupo de pontos de distribuição, para que possa chegar aos dispositivos pretendidos.
Implementar numa coleção: Escolha Install e depois Available (para que os utilizadores possam instalar a partir do Software Center) ou Required (em que a instalação é feita automaticamente até ao prazo definido). Não se esqueça de definir a hora de disponibilização e o prazo final para garantir que a implementação ocorre dentro do período previsto.
Teste antes da implementação completa: Antes de implementar a aplicação, execute implementações simuladas num grupo piloto para testar a deteção, os requisitos e as dependências sem instalar. Se tudo estiver em ordem, pode usar implementações faseadas para a lançar por etapas com base em critérios de sucesso.
Acompanhe as implementações: Monitorize a implementação em Monitoring → Deployments e verifique os resultados para garantir que tudo funciona como previsto antes de implementar num grupo mais alargado de dispositivos.
Tenha em conta que o SCCM define automaticamente uma implementação de desinstalação como Obrigatória, e não é possível alterá-la. Para dispositivos que estavam desligados no prazo limite, pode opcionalmente atrasar a aplicação com um período de tolerância de 1 a 120 horas, que define nas definições do cliente e depois ativa para cada implementação.
Como funcionam os métodos de deteção do SCCM
A deteção é a forma como o SCCM confirma se uma aplicação está instalada. O cliente SCCM verifica se existe algum sinal de que a aplicação está presente antes de instalar seja o que for, para não reinstalar uma aplicação que já lá está, e volta a verificar depois para confirmar que a instalação funcionou. Os métodos de deteção assumem uma de duas formas:
Deteção baseada em regras
Com a deteção baseada em regras, o cliente SCCM verifica o sistema de ficheiros (um ficheiro ou pasta), o registo (uma chave ou valor) ou um código de produto do Windows Installer. Se a regra for cumprida, o SCCM considera a aplicação instalada.
Pode combinar várias cláusulas com “And” ou “Or” e agrupá-las para uma lógica mais complexa. Independentemente da opção utilizada, faça com que a regra procure algo que mude em cada versão, como o código do produto ou a versão do ficheiro, para que uma instalação mais antiga não seja indicada como atual.
Deteção por script
A deteção por script permite escrever a verificação em PowerShell, VBScript ou JScript (até 32 KB). O SCCM lê tanto o código de saída do script como o respetivo output: a aplicação só conta como instalada quando o script termina com 0 e escreve algo em STDOUT. Um código de saída 0 sem qualquer output significa não instalado, e qualquer código de saída diferente de zero deixa o estado desconhecido. Na prática, escreva output apenas quando a aplicação for encontrada e termine sempre com 0.
Código de saída
STDOUT
STDERR
Estado da deteção
0
Tem saída
Qualquer
Instalado
0
Vazio
Vazio
Não instalado
0
Vazio
Tem saída
Desconhecido
Diferente de zero
Qualquer
Qualquer
Desconhecido
Quando a deteção é executada
O SCCM verifica a deteção antes de instalar a aplicação e volta a verificá-la logo a seguir. Se a aplicação não for encontrada após a instalação, o SCCM comunica o erro 0x87D00324, mesmo que o software esteja no dispositivo. A secção de resolução de problemas abaixo explica como corrigi-lo.
Códigos de retorno do SCCM e comportamento de reinício
Quando um instalador termina, devolve um código de saída, e o SCCM usa a lista de códigos de retorno do tipo de implementação para decidir se a instalação foi bem-sucedida, se precisa de reinício ou se deve ser tentada novamente. Conhecer estes códigos também ajuda as equipas de TI a interpretar os resultados e a resolver problemas.
Os códigos podem significar:
Sucesso (sem reinício): A aplicação foi instalada com sucesso e não é necessário reiniciar.
Falha (sem reinício): Falha na instalação da aplicação.
Reinício forçado: A aplicação foi instalada, mas o dispositivo precisa de ser reiniciado para concluir. Nada mais será instalado até depois do reinício.
Reinício suave: A aplicação foi instalada e o dispositivo precisa de ser reiniciado. Entretanto, outras instalações podem continuar.
Nova tentativa rápida: Está outra instalação em curso, por isso a instalação tem de esperar que ela termine. O cliente tentará novamente a cada duas horas, até 10 vezes
O SCCM adiciona estes códigos de retorno predefinidos quando cria um tipo de implementação:
Código
Windows Installer (MSI)
Instalador de scripts
0
Sucesso
Sucesso
1707
Sucesso
Não adicionado
3010
Reinício suave
Reinício suave
1641
Reinício forçado
Reinício forçado
1618
Nova tentativa rápida
Nova tentativa rápida
Qualquer outro código diferente de zero conta como falha, a menos que o adicione. Por exemplo, se um instalador devolver 1 em vez de 0 quando a instalação é bem-sucedida, adicione 1 como Sucesso (sem reinício) para que o SCCM o interprete corretamente.
As instalações encapsuladas também precisam de ter os seus códigos mapeados. Quando um utilizador adia uma instalação PSADT, o toolkit devolve o seu código de adiamento, 1602 por predefinição. Altere-o para 1618, ou adicione 1602 como código de Nova tentativa rápida, para que o SCCM tente novamente em vez de registar uma falha. O nosso guia PSADT aborda os adiamentos com mais detalhe.
Não se esqueça: a definição do comportamento pós-instalação do tipo de implementação determina se o SCCM reinicia o dispositivo, se o instalador o reinicia ou se não ocorre qualquer reinício.
Como resolver problemas numa implementação de aplicação SCCM falhada
Se a implementação da sua aplicação SCCM falhar, não há motivo para entrar em pânico. Pode resolver rapidamente problemas comuns com alguma resolução de problemas para os identificar e mitigar.
"A aplicação não foi detetada após a conclusão da instalação" (0x87D00324)
Este erro significa que a instalação foi executada, mas o método de deteção não encontrou a aplicação. Neste caso, verifique o AppDiscovery.log e o CIAgent.log e, em seguida, compare a regra de deteção com o que o instalador realmente escreveu.
"A aplicação continuou a ser detetada após a conclusão da desinstalação" (0x87D00325)
Este erro significa que a desinstalação foi concluída, mas a deteção continua a encontrar a aplicação. Verifique o AppEnforce.log para confirmar qual o comando de desinstalação executado e, em seguida, verifique o AppDiscovery.log para ver o que a deteção continua a encontrar, comparando depois com a regra de deteção.
A instalação falha apenas através do SCCM
Se a instalação estiver a falhar através do SCCM, tente executar o comando exato como SYSTEM numa máquina de teste para ver se funciona aí. Verifique também os parâmetros silenciosos, uma vez que o instalador pode estar à espera de entrada do utilizador quando não está ninguém presente para a fornecer.
A implementação nunca é iniciada em alguns dispositivos
Se o tempo de execução máximo permitido do tipo de implementação for superior à janela de manutenção do dispositivo, a implementação não será iniciada. Para resolver isto, reduza o tempo de execução ou prolongue a janela de manutenção.
Onde está a implementação de aplicações SCCM em 2026
Isto leva-nos ao estado atual do SCCM. A versão 2609 está disponível para todos os clientes desde 26 de outubro de 2026 e aplica-se a sites com a versão 2503 ou posterior. É também a primeira versão num novo calendário: a Microsoft lança agora uma atualização SCCM por ano, com foco na segurança e estabilidade, e afirmou que a nova inovação acontece no Intune.
Muitas equipas também executam SCCM e Intune em conjunto através de cogestão. Quando a carga de trabalho das aplicações do cliente passa para o Intune, as aplicações implementadas a partir do Intune aparecem no Company Portal, enquanto as aplicações implementadas a partir do SCCM permanecem no Software Center.
O trabalho de empacotamento que faz para o SCCM continua a compensar se mover aplicações para o Intune. Uma instalação silenciosa limpa, lógica de deteção fiável e códigos de retorno mapeados são os mesmos elementos de que uma aplicação Win32 no Intune precisa, embora tenha de os configurar novamente no Intune, onde as coisas funcionam de forma um pouco diferente (por exemplo, todas as regras de deteção manuais têm de corresponder). O nosso guia da Intune Win32 Content Prep Tool aborda esse aspeto.
Como o Splashtop Agentic Packr acelera o empacotamento de aplicações SCCM
Empacotar aplicações corretamente é essencial, mas também pode ser uma tarefa manual repetitiva e morosa. Felizmente, não tem de ser assim se tiver uma ferramenta como o Splashtop Agentic Packr.
Agentic Packr é uma ferramenta com IA que automatiza o empacotamento de aplicações. Lê o instalador, determina os silent install switches, escreve as regras de deteção e de requisitos e cria o pacote, sem exigir scripting manual nem conhecimentos especializados de empacotamento. Os pacotes são criados com base em PSADT, pelo que os administradores podem abri-los, revê-los e ajustá-los conforme necessário. Todos os pacotes são validados, analisados e testados numa máquina virtual limpa, com um relatório de pontuação de QA e um registo de execução que os administradores de IT podem rever e aprovar antes de implementar aplicações.
Assim que o Splashtop Agentic Packr empacota a aplicação, pode agrupar as ações de instalação, atualização e desinstalação para implementar com o SCCM ou executar manualmente em qualquer máquina Windows. Além disso, sempre que for lançada uma nova versão da aplicação, o Agentic Packr pode detetá-la e criar automaticamente um pacote atualizado, para que as equipas de TI não tenham de voltar a empacotar manualmente cada nova versão.
Empacote aplicações uma vez e implemente-as com confiança no SCCM
A implementação de aplicações SCCM começa com um pacote testado, deteção precisa e c�ódigos de retorno claramente mapeados. Com isso em vigor, as aplicações e atualizações chegam aos dispositivos que precisam delas, e o SCCM comunica o que realmente aconteceu.
O Splashtop Agentic Packr assume grande parte desse trabalho de preparação, desde encontrar parâmetros de instalação silenciosa até escrever regras de deteção e testar cada compilação, para que as equipas de TI possam dedicar menos tempo ao empacotamento e mais tempo à gestão da própria implementação.
Quer ver como o Splashtop Agentic Packr ajuda a empacotar aplicações de forma eficiente e segura? Saiba tudo sobre isso hoje mesmo.