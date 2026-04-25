Demonstração do Splashtop Enterprise: Possibilidades de acesso remoto e TI para usuários finais

O Splashtop Enterprise é uma solução completa de acesso e suporte remoto com licenciamento flexível para técnicos e usuários finais.
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SAIBA MAIS SOBRE O SPLASHTOP ENTERPRISE
Com o Splashtop Enterprise você possui:
Acesso remoto de alto desempenho para funcionários trabalharem em casa
Agendamento de acesso remoto
Permissões e gestão de acesso baseadas em grupo
Autenticação única (SSO) visando uma autenticação centralizada
Suporte “helpdesk” a computadores e dispositivos móveis com acesso remoto sob demanda
Suporte remoto não supervisionado para computadores
Recursos de gerenciamento remoto de computadores, como o gerenciamento de atualizações do Windows
Acesso não supervisionado a dispositivos Android
O Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos permite que as instituições educacionais programem e gerenciem o acesso remoto aos computadores de laboratório e permite que a TI ofereça suporte remoto a dispositivos de alunos e professores.
Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise for Remote Labs