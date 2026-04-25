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Demonstração do Splashtop Enterprise: Possibilidades de acesso remoto e TI para usuários finais

Splashtop Team
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O Splashtop Enterprise é uma solução completa de acesso e suporte remoto com licenciamento flexível para técnicos e usuários finais.

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Com o Splashtop Enterprise você possui:

  • Acesso remoto de alto desempenho para funcionários trabalharem em casa

  • Agendamento de acesso remoto

  • Permissões e gestão de acesso baseadas em grupo

  • Autenticação única (SSO) visando uma autenticação centralizada

  • Suporte “helpdesk” a computadores e dispositivos móveis com acesso remoto sob demanda

  • Suporte remoto não supervisionado para computadores

  • Recursos de gerenciamento remoto de computadores, como o gerenciamento de atualizações do Windows

  • Acesso não supervisionado a dispositivos Android

O Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos permite que as instituições educacionais programem e gerenciem o acesso remoto aos computadores de laboratório e permite que a TI ofereça suporte remoto a dispositivos de alunos e professores.

Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise for Remote Labs

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