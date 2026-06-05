How to Simplify Secure Access for Third-Parties and Temporary Users

Susan Li tem mais de 20 anos de experiência de produto e liderança em cibersegurança e redes. Como vice-presidente de gerenciamento de produtos da Splashtop, ela lidera estratégias e roteiros de produtos para o Splashtop Secure Workspace. Antes de ingressar na Splashtop, ela ocupou cargos seniores em vários fornecedores de produtos e serviços empresariais, incluindo Anomali, ArcSight/Hewlett Packard Enterprise, Ciena e AT&T. Susan é uma apaixonada pela cibersegurança e dedicada a reforçar a cibersegurança para as pequenas e médias empresas. Ela tem um Mestrado em Engenharia Industrial pela Dalhousie University, no Canadá. Uma defensora de mulheres, Susan mentora ativamente e campeã a próxima geração de líderes femininas de cibersegurança.