Os sistemas de infraestrutura crítica, desde centrais elétricas e instalações de água até manufatura, transporte e serviços públicos, dependem da conectividade remota para monitorização, manutenção e suporte de fornecedores. No entanto, cada nova conexão remota introduz uma potencial exposição.
À medida que estes ambientes de tecnologia operacional (OT) e tecnologia da informação (IT) se tornam mais conectados, as organizações enfrentam um duplo desafio: manter o tempo de atividade e a eficiência que o acesso remoto permite, enquanto garantem que cada conexão é autenticada, autorizada e auditável.
A questão não é se a infraestrutura crítica deve permitir o acesso remoto, mas sim como habilitá-lo de forma segura, com verificação de identidade, controlos de menor privilégio, e visibilidade completa sobre quem está a aceder, quando, e por quanto tempo.
Este artigo explora o que significa acesso remoto seguro em infraestrutura crítica, os riscos únicos que ele apresenta, e como uma abordagem de confiança zero, baseada em identidade, ajuda a proteger operações sem sacrificar a produtividade.
O que está em jogo quando a infraestrutura crítica é comprometida
A infraestrutura crítica suporta serviços essenciais de que milhões de pessoas dependem todos os dias. Redes elétricas, estações de tratamento de água, sistemas de transporte e instalações de manufatura contam com tecnologia operacional que deve permanecer disponível e segura. Quando esses sistemas são expostos através de acesso remoto fraco ou descontrolado, as consequências podem ser graves.
1. Perturbações em Grande Escala
Um único sistema comprometido pode criar efeitos de ondulação por regiões inteiras. Um ataque a uma rede elétrica pode levar a cortes generalizados. Uma interrupção num aeroporto pode parar voos e logística. Um incidente cibernético direcionado a um sistema de água pode pôr em risco a saúde pública. Estes não são interrupções isoladas de negócios; são colapsos operacionais de grande escala que afetam comunidades e economias.
2. Consequências Económicas
Períodos de inatividade prolongados em infraestruturas críticas podem rapidamente traduzir-se em perdas financeiras. Os custos de recuperação, restauração do sistema e produtividade perdida podem atingir bilhões. Para organizações que gerem serviços públicos ou essenciais, esses custos são ampliados pelo impacto nos clientes e indústrias dependentes.
3. Riscos para a Segurança Pública
Quando a infraestrutura crítica fica offline, a segurança das pessoas pode estar em risco. Interrupções no transporte podem levar a acidentes. Falhas de energia podem afetar hospitais e sistemas de resposta a emergências. Um abastecimento de água contaminado pode causar danos a longo prazo. A ligação entre cibersegurança e segurança física é direta e inevitável.
4. Ameaças à Segurança Nacional
Adversários costumam atacar infraestruturas críticas para criar instabilidade ou obter vantagem estratégica. Um ataque bem-sucedido pode comprometer dados operacionais sensíveis, interromper comunicações e enfraquecer a confiança nos serviços essenciais. Proteger as vias de acesso remoto é uma parte fundamental da segurança nacional.
5. Continuidade Operacional
A infraestrutura crítica não pode permitir tempo de inatividade. A disponibilidade contínua é essencial para a confiança e segurança pública. Para manter essa continuidade, as organizações devem garantir que cada conexão remota aos seus sistemas seja verificada, monitorada e segura.
Principais Barreiras para o Acesso Remoto Seguro em Infraestruturas Críticas
Implementar acesso remoto seguro para infraestrutura crítica não é tão simples como habilitar conectividade remota. Esses ambientes são complexos, muitas vezes construídos ao longo de décadas de sistemas legados e requisitos operacionais rigorosos. As equipas de OT precisam garantir que a manutenção, monitorização e suporte de fornecedores possam continuar sem expor os seus sistemas a riscos desnecessários.
Abaixo estão as barreiras mais comuns que as organizações enfrentam ao adotar acesso remoto seguro para infraestruturas críticas:
1. Sistemas Legacy e Compatibilidade
Muitas redes de infraestruturas críticas dependem de sistemas legados que não foram projetados com conectividade remota em mente. Atualizá-los é complicado porque qualquer alteração nos sistemas de produção pode interromper operações essenciais. Como resultado, esses sistemas podem não suportar protocolos modernos de acesso remoto ou controlos de segurança, o que cria vulnerabilidades que devem ser mitigadas com uma verificação de identidade forte e segmentação de rede.
2. Separação entre OT e IT
Os ambientes OT priorizam disponibilidade e segurança. Ambientes de TI focam na integridade e confidencialidade dos dados. Conectar os dois de forma segura requer um planeamento cuidadoso. As soluções de acesso remoto devem respeitar essa divisão, proporcionando acesso mediado por políticas que não exponham os sistemas de controlo à rede corporativa mais ampla.
3. Sites e Ativos Distribuídos
As infraestruturas críticas frequentemente abrangem múltiplas instalações e sites remotos. Esses ambientes distribuídos criam uma grande superfície de ataque para que os cibercriminosos explorem. O acesso remoto deve permitir que utilizadores autorizados acessem sistemas em muitos locais, enquanto mantêm o controlo centralizado, monitorização em tempo real e uma política de segurança consistente.
4. Acesso de Terceiros e Fornecedores
Fornecedores externos, contratantes e prestadores de serviços frequentemente precisam de acesso de terceiros para manter ou solucionar problemas nos sistemas. Cada nova conexão aumenta o risco se não for devidamente controlada. As organizações precisam ter a capacidade de conceder acesso baseado em função e limitado no tempo que exige autenticação multifatorial, verificações de postura do dispositivo e auditoria completa das sessões para garantir responsabilidade.
5. Ameaças Cibernéticas em Evolução
As infraestruturas críticas tornaram-se um alvo principal para ameaças avançadas e persistentes. Os atacantes são bem financiados e frequentemente usam métodos sofisticados para infiltrar redes através de pontos de acesso fracos ou desgeridos. Defender-se contra esses ataques requer a adoção de uma abordagem de confiança zero, onde cada ligação é continuamente verificada, monitorizada e registada.
Proteger o acesso remoto para infraestrutura crítica depende de mais do que apenas conectividade. Requer um modelo de acesso unificado que combine verificação de identidade, acesso de menor privilégio, e supervisão contínua para manter os sistemas essenciais seguros e operacionais.
Como Melhorar o Acesso Seguro para Sistemas de Infraestrutura Crítica com Splashtop Secure Workspace
Os ambientes de tecnologia operacional requerem controlos de segurança rígidos, tempo de atividade confiável e total visibilidade em cada conexão remota. Splashtop Secure Workspace oferece uma abordagem de acesso remoto baseado em identidade e confiança zero, que ajuda as equipes de infraestruturas críticas a manter a segurança, conformidade e continuidade.
Veja como o Splashtop Secure Workspace apoia o acesso remoto seguro para infraestrutura crítica:
Controlo de Acesso Baseado em Identidade: Cada utilizador e dispositivo deve autenticar-se através de single sign-on (SSO) e autenticação multifator (MFA). O acesso é concedido apenas a utilizadores aprovados com identidades verificadas, ajudando a prevenir entradas não autorizadas e abuso de credenciais.
Acesso de Menor Privilégio e Just-in-Time: Os administradores podem criar políticas de acesso granulares que concedem permissões específicas para tarefas e limitadas no tempo. Estas permissões expiram automaticamente, garantindo que os usuários e contratantes tenham acesso apenas quando necessário.
Conexões Corretas e Encriptadas: As sessões remotas são geridas através de gateways seguros, o que significa que os sistemas de controlo nunca são expostos diretamente à internet. Todas as conexões são encriptadas, reduzindo o risco em ambientes OT e IT.
Monitorização e Gravação de Sessões: A supervisão de sessões em tempo real permite aos administradores ver sessões ativas, gravar a atividade dos utilizadores, e receber alertas sobre comportamentos incomuns. As sessões gravadas podem ser usadas para auditoria, formação, e relatórios de conformidade.
Registos de Auditoria Abarcativos: Registos detalhados capturam cada tentativa de acesso, evento de conexão e ação realizada dentro de uma sessão. Isso garante plena responsabilidade e apoia a conformidade com estruturas de segurança como ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e IEC 62443.
Gestão de Acesso de Terceiros: Fornecedores e contratantes podem obter acesso seguro e temporário a sistemas específicos sem credenciais permanentes. Fluxos de trabalho de aprovação, restrições de IP e verificações de postura de dispositivos garantem que apenas usuários autorizados em dispositivos confiáveis sejam permitidos.
Rápida Implementação e Mínimo Tempo de Inatividade: O Splashtop Secure Workspace pode ser implementado rapidamente, sem alterações complexas na infraestrutura. As organizações podem começar a assegurar o acesso a sites e ativos em minutos, mantendo a continuidade operacional.
Ao combinar verificação de identidade, acesso de menor privilégio, e visibilidade completa, Splashtop Secure Workspace ajuda os operadores de infraestrutura crítica a proteger pontos de acesso remoto, reduzir o risco cibernético, e garantir operações contínuas e seguras.
Quando Armexa, uma empresa de tecnologia operacional, precisava de acesso remoto para a sua infraestrutura distribuída e sistemas críticos, escolheu Splashtop. Ao usar Splashtop para acesso remoto eficiente e seguro aos sistemas de OT, a Armexa melhorou a sua segurança, simplificou o acesso e apoiou os seus esforços de conformidade de TI para assegurar uma continuidade operacional eficiente.
Reforce a Segurança de Acesso à Infraestrutura Crítica com o Splashtop Secure Workspace
Garantir o acesso remoto para infraestruturas críticas é um desafio complexo. Requer proteger os sistemas operacionais de ameaças externas enquanto garante que colaboradores, contratantes e fornecedores possam realizar seu trabalho de forma eficiente e segura. O Splashtop Secure Workspace oferece às organizações uma única plataforma para alcançar ambos.
Com o Splashtop Secure Workspace, você pode:
Habilitar acesso baseado em identidade e menor privilégio através de sistemas OT e IT.
Conceda acesso Just-in-Time e baseado em aprovação para ativos e sessões específicos.
Monitorizar toda a atividade remota com visibilidade em tempo real e trilhas de auditoria detalhadas.
Manter a conformidade alinhada com estruturas comuns da indústria e governamentais.
Reduzir o tempo de inatividade ao implementar rapidamente e facilmente uma camada de acesso seguro de confiança zero.
Splashtop Secure Workspace ajuda os operadores de infraestrutura crítica a permanecerem resilientes contra ameaças em evolução enquanto mantêm operações contínuas e seguras.
Experimente como o Splashtop Secure Workspace simplifica o acesso remoto seguro para infraestrutura crítica. Comece o seu teste gratuito hoje.