Splashtop Secure Workspace™

Experimente acesso sem VPN e confiança zero a recursos no trabalho, em casa ou na cloud , enquanto aprecia a conveniência de nossa opção sem cliente para acesso seguro de terceiros e contratados, completo com gravação de sessão para conformidade e tranquilidade. Tudo isto emparelhado com o nosso registo robusto de dispositivos e a aplicação de postura garantem segurança e controlo absolutos.