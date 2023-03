Como a EPAD IT migrou 250 computadores LogMeIn para o Splashtop

A EPAD Business IT, uma provedora de serviços TI e computadores, mudou do LogMeIn Central para o Splashtop Remote Support e migrou todos os seus 250 computadores gerenciados em apenas uma noite.

Não se preocupe com o tempo necessário para migrar todos os seus computadores gerenciados para uma nova plataforma de suporte remoto, aqui na Splashtop, essa migração é muito mais eficiente.

Na verdade, o processo de migração não é nada difícil. Foi isso que Eric Gravens, dono da EPAD Business IT, aprendeu quando migrou seus 250 computadores gerenciados do LogMeIn Central para o Splashtop Remote Support em apenas algumas horas .

"Eu já estava esperando uma dor de cabeça gigantesca", disse Gravens, "No entanto, foi incrível! Eu juro, foi INCRÍVEL! Demorou apenas uma noite para migrar quase todos os nossos computadores do LogMeIn Central para o [Splashtop Remote Support]. ”

Há muitas razões pelas quais alguém gostaria de mudar de Splashtop LogMeIn para Splashtop, como Gravens nos disse no seu estudo de caso. Splashtop é a melhor LogMeIn Central alternativae pode poupar-te muito tempo em comparação com os LogMeIn Central preços. Mas se o medo de um processo de migração difícil o impedir de puxar o gatilho, então leia para saber como a EPAD Business IT aproveitou o processo de migração simplificado de LogMeIn Central para o Suporte Remoto Splashtop.

Migrando do LogMeIn para a Splashtop usando o One2Many

Encontramos algumas maneiras de facilitar a migração de todos os seus computadores do LogMeIn para a Splashtop. Na verdade, descrevemos as etapas para mudar os seus computadores para a Splashtop.

Foi o que Gravens fez quando começou o processo de migração. Ele leu a página acima e decidiu usar o recurso One2Many do LogMeIn para implantar a Splashtop nos seus computadores gerenciados.

“Isso nos poupou muito tempo e trabalho, eu fui capaz de fazer a migração sozinho em apenas uma noite”, disse Gravens.

Este processo implica duas etapas simples. Primeiro, você cria o seu pacote de implantação no console web da Splashtop. O pacote de implantação instala o Splashtop Streamer em seus computadores gerenciados. Assim que o pacote de implantação for aberto no computador, ele irá baixar o Splashtop Streamer vinculado à sua conta, oferecendo a você o acesso remoto ilimitado a qualquer momento a esse computador.

Depois de criar o pacote de implantação, a segunda etapa é usar o recurso One2Many do LogMeIn para implantar o Splashtop Streamer em seus computadores.

Gravens descreveu como esse processo é simples:

“Antes do fim da minha assinatura LogMeIn, iniciamos uma avaliação do LogMeIn Premier ou Premium, não lembro ao certo qual era, ele tinha incluído o recurso One2Many”, disse Gravens.

“Criamos cada grupo no Splashtop e depois criamos o streamer de implantação para cada grupo. A Splashtop tem um artigo no seu site que explica como implantar esse streamer usando o One2Many. Dê uma lida lá.

Todo o processo de implementação do Splashtop demorou menos de 3 horas para todos os nossos PCs. Tivemos alguns clientes que se esqueceram de deixar os seus PCs ligados, por isso tivemos de cuidar deles no dia seguinte. Não há problema, a grande maioria foi feita nessa noite".

Outras maneiras de fazer a migração

Também podes migrar do LogMeIn para o Splashtop usando outras ferramentas de implementação , como a Diretiva de Grupo da Microsoft, SCCM ou uma ferramenta RMM. Através dessas ferramentas, podes instalar o Splashtop Streamer em todos os teus computadores geridos de uma só vez usando o MSI ou EXE.

Por quê mudar do LogMeIn para a Splashtop?

Splashtop tem melhor desempenho, tem as mesmas características de topo, e custa menos do que o LogMeIn. Podes poupar até 70% do teu custo mudando de LogMeIn para Splashtop, tal como Eric Gravens na EPAD Business IT.

Descubra porque é que o Splashtop é a melhor LogMeIn alternativa, e vai ajudar-te a poupar até 50% ou mais em comparação com os LogMeIn preços.

Quer saber mais sobre por que a EPAD Business IT fez essa mudança? Confira nosso estudo de caso EPAD Business IT para saber mais sobre os desafios que Gravens enfrentou com o LogMeIn (incluindo o aumento de mais de cem por cento em apenas um ano) e como ele encontrou uma solução superior na Splashtop.