Criando uma Sala de Redação Remota em meio a COVID-19

Mais de 30 milhões de profissionais usam o Splashtop. Com o acesso remoto ao Splashtop, qualquer pessoa pode aceder remotamente aos seus PCs e Macs a partir do seu smartphone, tablet ou outro computador — tal como se estivesse sentado em frente ao computador. Devido à COVID19, trabalhar em casa é agora" o novo normal. " No meio desta tendência crescente das WFH, notámos um aumento da procura de acesso remoto de um determinado segmento: a indústria dos media e do entretenimento.

Está na hora das estações de radiodifusão remotas?

Para entender melhor como os profissionais de mídia e entretenimento estão usando o Splashtop, conversamos com Patrick Evans KESQ News Channel 3 meteorologista e Host of Eye on the Desert. Patrick Evans usa o Splashtop Remote Desktop para acessar sua estação meteorológica e continuar executando remotamente.

Q: Como usas o desktop remoto do Splashtop?

Patrick: Eu me conecto ao nosso sistema Baron Weather na estação usando o Splashtop em um laptop IBM ThinkPad. Splashtop está funcionando muito bem. Entro no sistema meteorológico, preparo gráficos, sequencias para espetáculos, e opero o sistema meteorológico completamente remotamente.

P: A crise COVID-19 é a primeira vez que você trabalha remotamente com esta configuração? Caso contrário, quando e por que você o usou no passado?

Patrick: É a primeira vez que terminamos o tempo remotamente. Usei o Splashtop para transferências de arquivos com o meu outro trabalho numa estação de rádio local (CV 104.3 FM), onde eu faria upload de ficheiros áudio. Recomendei o Splashtop por causa da minha familiaridade com isso. Na KESQ, o nosso departamento de TI comprou-o para todos os utilizadores do tempo. Acredito que toda a nossa equipa do tempo está a usá-lo, bem como vários dos nossos repórteres estão a trabalhar remotamente .

P: Alguma citação que você gostaria de compartilhar sobre a obtenção de resiliência durante esta crise COVID19?

Patrick: Splashtop tem sido fundamental para permitir que o nosso departamento de tempo funcione remotamente enquanto ainda utiliza todos os recursos do nosso sistema meteorológico.

WFH: Um renovado sentido de liberdade?

Embora o uso do Patrick do Splashtop Remote seja fora do comum, não é assim tão impensável. Os equipamentos de rádio e de estúdio são conhecidos por serem bastante caros. Imagine trazer um dispositivo de 10K para casa e parti-lo ou ter de comprar várias máquinas para dar aos utilizadores a capacidade de trabalhar remotamente? Isso não só é arriscado mas também muito caro.

Bryan Hughes Meteorologista na WOWK, créditos: TVSpy

Com o Splashtop, os profissionais da indústria de mídia e entretenimento podem ser remotos de forma segura e fácil em seus estúdios ou estações de rádio, mantendo uma baixa latência e desfrutando de uma resolução 4K, por apenas um €4.58 mês. Embora isso seja ótimo, para muitos abraçando o novo movimento remoto, a melhor parte que vem com o uso do Splashtop é uma sensação renovada de liberdade. Então estúdios de trabalho de casa podem estar aqui para ficar.

Bryan Huges, da WOWK é outro meteorologista que foi totalmente remoto devido à COVID19. Bryan levou a sua instalação remota para outro nível: converter o seu barco numa redação remota usando o Splashtop para gerir os gráficos do Weather Lynx! Numa entrevista à TVSpy, Brian disse entusiasticamente que" é como um sonho tornado realidade. "