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Splashtop accolades for user satisfaction and performance in Winter 2021

Splashtop recebe honras como o melhor software de suporte remoto de 2021

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Aviso Legal: O Splashtop SOS foi renomeado para Splashtop Remote Support. Embora o nome do produto tenha mudado, os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos, continuando a fornecer suporte remoto rápido, seguro e confiável.

Os aplicativos de suporte remoto da Splashtop ganharam inúmeros prêmios e grandes avaliações de usuários e sites de análise de terceiros. Descubra porquê experimentando a Splashtop gratuitamente.

Seja você um MSP que deseja gerenciar, monitorar e oferecer suporte aos computadores do seu cliente remotamente, ou uma equipe de TI e help desk que deseja fornecer suporte remoto a qualquer dispositivo, a Splashtop possui uma solução personalizada para atender às suas necessidades.

É por isso que o Splashtop já ganhou vários elogios, prémios e honras como a melhor solução de software de suporte remoto de 2021.

As soluções de suporte remoto da Splashtop ganharam elogios de revisores independentes por sua confiabilidade, segurança, facilidade de uso, recursos e valor. Além disso, a própria Splashtop ganhou reconhecimento dos seus usuários como sendo o provedor de suporte remoto mais fácil de se fechar negócios e por fornecer o melhor suporte ao cliente.

Você não precisa acreditar em nós, somente ouça o que os outros tem a dizer sobre o software de suporte remoto da Splashtop e o que ele conquistou em 2021. Continue lendo para encontrar a solução Splashtop remote support perfeita para você.

Software Splashtop Remote Support – Prêmios e Reconhecimentos

A circular badge with a pink to purple gradient background. White text reads: digital Best Remote Support Software.

Digital.com — O Melhor Software de Suporte Remoto de 2021

A Digital.com existe para ajudar os donos de pequenas empresas a encontrar as ferramentas certas para levar seus negócios ao próximo nível. Após 40 horas de pesquisa comparando mais de 70 produtos, a Splashtop saiu por cima! A Splashtop foi listada como uma das melhores soluções de software de suporte remoto em 2021. Seus prós incluem a oferta de uma avaliação gratuita das soluções Splashtop (sem cartão de crédito ou nenhum tipo de compromisso), seus recursos principais e baixo custo. Leia o artigo completo aqui.

Prêmios G2 Winter 2021 para o Splashtop SOS

G2, um site de revisão peer-to-peer para software de negócios, premiado Splashtop SOS com 30(!) crachás para o Inverno de 2021. O G2 atribui distintivos com base numa análise de críticas autênticas e verificadas de clientes reais de uma determinada indústria.

O Splashtop SOS (ideal para equipe de TI e help desks oferecerem suporte remoto a qualquer dispositivo), ganhou os prêmios: Usuários Mais Propenso a Recomendar, Melhor ROI, Configuração Mais Fácil, Melhor Suporte, Melhores Resultados, Admin Mais Fácil e muito mais! Confira as análises do Splashtop SOS no G2.

Prêmios G2 Winter 2021 para o Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support (ideal para MSPs para suporte remoto com ferramentas de monitorização e gestão remota) ganhou 8 distintivos Winter 2021 da G2 com base em comentários de utilizadores. Splashtop Remote Support Distintivos ganhos para o Mais Fácil de Usar, Melhor ROI, Melhor Atende aos Requisitos, Melhor Suporte, e mais! Ver Splashtop Remote Support reviews on G2.

Experimente a Splashtop gratuitamente!

Experimente uma avaliação gratuita agora mesmo e descubra a razão de tantos usuários e analistas do setor recomendarem a Splashtop como a melhor solução de suporte remoto do mercado. Não é necessário cadastrar seu cartão de crédito ou assumir qualquer compromisso ao iniciar uma avaliação gratuita, sem contar que a inscrição leva apenas alguns minutos. Comece agora mesmo!

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