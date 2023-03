Arquitetos podem trabalhar em casa, e eles são — Com Splashtop

"Os arquitectos não podem trabalhar a partir de casa" reclama um artigo recente do jornal britânico Architect's Journal.

"As empresas não têm computadores portáteis suficientes; é difícil coordenar desenhos CAD a partir de casa - se tens mesmo CAD em casa porque as licenças são tão caras; precisas de ser capaz de imprimir coisas e esboçar ideias em colaboração; mesmo que os computadores portáteis de trabalho estejam disponíveis, não poderás usar o Revit," disse os arquitectos do UK Architect's Journal.

Isto resultou num debate bastante aceso no twitter em . Acreditamos que o que o artigo quer dizer não é que os arquitectos não podem trabalhar a partir de casa; mas sim que não podem sem a configuração ou ferramentas WFH certas.

Como os arquitetos podem acessar o Revit ou outro software de uso intensivo de CPU/recursos remotamente?

Como eles podem trabalhar em casa como se estivessem no escritório?

Como líder em soluções de acesso remoto, conhecemos as respostas a esta pergunta: Com as Soluções de Acesso Remoto Splashtop.

Mas não pegue apenas nas nossas palavras. Temos uma história para a apoiar.

Como uma empresa líder liderada por arquitetos capacitou 1350 funcionários para o WFH em 48 horas

BDP, uma prática internacional e interdisciplinar de arquitectos, designers, engenheiros e urbanistas, colocou todos os empregados a trabalhar remotamente em 48 horas com Splashtop Remote Access Solutions.

A empresa teve desafios semelhantes aos mencionados acima:

>Os funcionários teriam um computador pessoal a partir do qual poderiam se conectar em casa ou teriam apenas um laptop emitido pela empresa?

>Como o BDP poderia manter tudo estável, incluindo o uso de software como Revit?

Além desses desafios, houve um senso de urgência devido ao COVID19.

O BDP tinha uma base de funcionários de aproximadamente 1.350 em 16 locais em todo o mundo, que já tinham 650 utilizadores de portáteis, e que podiam todos ligar-se à rede do BDP usando o Microsoft Direct Access, permitindo o trabalho do dia-a-dia a partir de qualquer local. No entanto, embora este sistema tenha funcionado com sucesso para a maioria dos arquitectos de software utilizados, não funcionou para o Revit. Para além do Revit, o BDP tinha mais de 400 títulos de software separados que precisavam de ser instalados na máquina de cada utilizador para que pudessem trabalhar remotamente.

"Teria sido uma tarefa impossível instalar todos estes nativos, já que muitos não funcionavam de todo quando fora das LANs," disse Alistair Kell, director e chefe de tecnologia e processos de informação da BDP. Também teria sido bastante dispendioso comprar tantas licenças adicionais para 400 títulos de software.

E foi quando Splashtop entrou.

Splashtop: Uma solução de acesso remoto confiável, segura e fácil de usar que não quebra o banco.

O Splashtop Business Access permitiu que 1.350 arquitetos BDP acessassem remotamente suas máquinas de trabalho como se estivessem sentados na frente deles. Portanto, não havia mais necessidade de instalar nativamente qualquer software nos laptops, e o trabalho remoto poderia ser habilitado mais rapidamente.

A equipe de TI da BDP implantou o streamer Splashtop em todas as máquinas e tinha equipe em cada local combinando funcionários com IDs de máquina e apoiando o registro no

Splashtop, enquanto um grupo central alinhava os usuários aos PCs de trabalho.

Todo esse processo levou uma semana, e uma vez que o BDP anunciou que precisava ser totalmente remoto, levou apenas 48 horas para tornar a empresa remota.

O BDP está agora a usar o Splashtop Business Access em todos os locais desde Toronto até ao Reino Unido, MENA, Índia, e China. Podes ler a história completa do BDP aqui.

Agora, da próxima vez que você ouvir alguém perguntando se arquitetos podem trabalhar em casa, você sabe a resposta: Com o Splashtop e a configuração certa, eles podem.

Porque é que arquitectos e outros designers adoram Splashtop