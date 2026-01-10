Os Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) confiam na tecnologia de monitorização e gestão remota (RMM) para apoiar e gerir vários clientes. No entanto, as soluções tradicionais de RMM nem sempre conseguem atender às necessidades e desafios modernos.
Pelo contrário, os RMMs tradicionais podem adicionar complexidade, peso e excesso de licenças. O número de ferramentas que utilizam pode aumentar os custos gerais e a complexidade, enquanto ciclos de patch agendados e lentos dificultam o cumprimento dos seus requisitos de conformidade de TI e a remediação de vulnerabilidades.
Além disso, as forças de trabalho híbridas de hoje têm uma diversidade de sistemas operativos e dispositivos, especialmente em empresas com políticas de Bring Your Own Device (BYOD). As ferramentas antigas simplesmente não foram feitas para esta variedade de endpoints e não conseguem acompanhar.
Os MSPs precisam de um modelo operacional mais simples, de preferência com menos ferramentas e fornecedores distintos. Então, quais são as melhores plataformas RMM e alternativas para os prestadores de serviços geridos de hoje? Vamos explorar.
O que “Melhor RMM” Realmente Significa para MSPs Focados em Consolidação
Muitos fornecedores de RMM descreverão a sua solução como a "melhor RMM", mas o que isso realmente significa? Não há uma solução de "melhor" RMM que seja adequada para todos, mas há certos elementos que qualquer grande solução RMM deve incluir.
Para os MSPs que procuram consolidar a sua pilha de tecnologia, estas características são necessárias para qualquer "melhor" RMM:
1. Gestão de Patches em Tempo Real em Sistemas Operativos e Aplicações de Terceiros
A gestão de patches é uma das características de cibersegurança mais essenciais para qualquer solução de RMM. É igualmente crucial que a solução gerencie patches em tempo real, tanto em aplicações quanto em sistemas operativos, para suportar totalmente cada ponto final e suas aplicações. Isso ajuda a garantir proteção rápida e abrangente contra vulnerabilidades sempre que um novo patch estiver disponível.
2. Automação que Reduz o Trabalho Manual dos Técnicos
Muitas aspetos do trabalho dos técnicos de MSP envolvem tarefas manuais repetitivas. No entanto, com as ferramentas de automação certas, podes automatizar estas tarefas sem intervenção manual. A automação melhora a eficiência e a velocidade, reduzindo o tempo e o esforço em tarefas repetitivas e libertando tempo para trabalhos mais importantes.
3. Visibilidade Centralizada em Todos os Ambientes dos Clientes
Quando geres vários clientes e endpoints, pode ser desafiante alcançar visibilidade completa sobre eles. Uma boa plataforma de RMM deve proporcionar visibilidade centralizada, capacitando os MSPs a monitorizar e gerir cada endpoint e ambiente de cliente a partir de um único lugar, em vez de estar constantemente a alternar entre eles.
4. Fluxos de Trabalho Simplificados para Acesso e Suporte Remotos
Quando um MSP precisa aceder aos pontos de extremidade de um cliente para remote support, o processo deve ser rápido e sem falhas. O remote access simplificado é vital para a gestão, manutenção e suporte eficientes, por isso um sistema com acesso complexo e pouco fiável simplesmente não serve.
5. Implementação Leve e Baixa Sobrecarga de Manutenção
Os MSPs querem passar tempo focados nos seus clientes, não a manter e a lutar com a sua plataforma RMM. Uma plataforma leve com pouca necessidade de manutenção facilita a implementação e o uso eficiente do sistema RMM, sem exigir tempo ou esforço excessivo para mantê-lo a funcionar perfeitamente. Uma experiência fluída e eficiente é essencial.
6. Modelos de Preços Previsíveis Que Escalam com os Clientes
Os MSPs dependem das suas plataformas RMM, por isso devem ser acessíveis e escaláveis. Quando um MSP ganha um novo cliente, deve ser fácil escalar a sua plataforma RMM para incluir esse cliente e todos os seus endpoints. Ao mesmo tempo, o preço deve ser previsível e livre de taxas ocultas ou outros custos surpresa para garantir que o MSP possa sempre permitir-se isso.
Por que as Plataformas Tradicionais de RMM Não Atendem às Expectativas dos MSPs que Buscam Consolidação
Enquanto as plataformas tradicionais de RMM eram antigamente as melhores ferramentas para o trabalho, a tecnologia evoluiu e nem todas as plataformas acompanharam essa evolução. Como resultado, muitas plataformas simplesmente não conseguem atender às necessidades dos prestadores de serviços geridos de hoje.
Por exemplo, muitas plataformas RMM tradicionais ainda dependem de ciclos de check-in atrasados, em vez de monitorização em tempo real e gestão de patches. Esses atrasos podem deixar endpoints sem patches e vulneráveis, ou permitir que atacantes avancem sem ser impedidos, criando um risco significativo de segurança.
Além disso, estas plataformas normalmente têm grandes pacotes de funcionalidades desnecessárias. Estas podem levar a um inchaço tecnológico e funcionalidades inutilizadas, o que por sua vez aumenta a sobrecarga operacional e complica a integraç�ão, enquanto os MSPs pagam por funcionalidades de que não precisam. Uma solução simplificada e leve é muitas vezes a melhor.
O ambiente de negócios moderno também mudou, movendo-se para um mundo onde o trabalho remoto e híbrido são comuns, junto com políticas BYOD. Plataformas RMM antigas frequentemente enfrentam dificuldades para atualizar diferentes sistemas operativos e apps de terceiros, e requerem vários motores separados para acesso remoto, monitorização e suporte. Uma boa plataforma precisa de reunir tudo, para que os MSPs possam facilmente lidar com tudo a partir de um único lugar.
Uma Alternativa Moderna ao RMM para Consolidação de Ferramentas MSP
Felizmente, existem alternativas RMM que podem fornecer monitorização, gestão e mais de qualquer lugar. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é uma solução robusta e escalável que oferece controlo, automação e visibilidade sobre vários endpoints remotos, tornando-se uma escolha popular para MSPs que procuram consolidar as suas ferramentas.
O Que Torna o Splashtop AEM Diferente
Splashtop AEM consolida a gestão de endpoints, ferramentas de suporte remoto e acesso remoto num único solução, completa com gestão de atualizações automatizada, controlos de segurança, e monitorização de endpoints. As suas funcionalidades de atualização em tempo real e automação mantêm os endpoints seguros e atualizados enquanto reduzem o esforço manual necessário para gerir múltiplos dispositivos díspares.
O Splashtop AEM foi concebido para funcionar em sistemas operativos Windows e Mac, tornando-o ideal para ambientes híbridos, distribuídos e BYOD. Os MSPs que usam o Splashtop AEM podem facilmente gerir todos os endpoints dos seus clientes a partir de um único local, sem a necessidade de alternar entre ferramentas ou plataformas.
Como o Splashtop AEM Reduz o Excesso de Ferramentas MSP
Um dos benefícios do Splashtop AEM para fornecedores de serviços geridos é a capacidade de reduzir a proliferação e desordem de ferramentas (incluindo os seus custos associados). Como o Splashtop AEM oferece múltiplas funcionalidades de gestão de endpoints, como automação de patches e monitorização de endpoints, pode substituir ferramentas autónomas e ajudar a consolidar.
Isto também reduz a dependência de suítes RMM pesadas para automação básica. O Splashtop AEM inclui automação para remediação de vulnerabilidades, gestão de patches e manutenção de endpoints, ajudando os MSPs a reduzir o esforço manual e melhorar o tempo de remediação.
Ao usar uma arquitetura de agente único que combina gestão de endpoints e acesso remoto, o Splashtop AEM reduz a necessidade de múltiplos agentes e ferramentas desconectadas. Todos esses endpoints são visíveis a partir de um único local, facilitando o suporte a vários clientes e ajudando os MSPs a obter a remediação rápida e os workflows simples de que necessitam.
Resultados que os MSPs alcançam com o Splashtop AEM
Então, o que podem os MSPs esperar do Splashtop AEM? Existem vários benefícios nas funcionalidades e na consolidação que o Splashtop AEM proporciona, incluindo:
Resposta mais rápida a vulnerabilidades de dia zero, permitida pela aplicação de patches em tempo real e visibilidade de vulnerabilidades baseada em CVE.
Menor carga para os técnicos ao reduzir o número de aplicações e tarefas manuais que eles gerem.
Maior consistência em ambientes de clientes, ao consolidar todas as suas ferramentas numa única solução de gestão de endpoints.
Redução dos gastos com licenças ao eliminar ferramentas duplicadas.
RMM vs. Splashtop AEM: Qual Abordagem Oferece Melhor Consolidação para MSPs?
Quando um responsável de MSP quer consolidar as suas ferramentas, eles têm opções. Podem investir em suítes RMM que oferecem uma gama de soluções, ou escolher o Splashtop AEM, que combina tudo o que precisam num só pacote. No entanto, ao comparar o Splashtop AEM com soluções RMM tradicionais, existem algumas diferenças aparentes:
Soluções RMM Tradicionais
Splashtop AEM
Consolidação de Ferramentas
Frequentemente requerem múltiplos complementos ou integrações para acesso remoto, monitorização, alertas, atualizações e automação.
Uma plataforma unificada com acesso remoto incorporado, monitorização de endpoints, alertas baseados em eventos e automação, reduzindo assim o número de ferramentas que os MSPs precisam.
Experiência de Acesso Remoto
O acesso remoto é normalmente incluído e pode exigir licenciamento separado ou ferramentas de terceiros.
O acesso remoto de alto desempenho da Splashtop está integrado de forma nativa no Splashtop AEM.
Implementação e Configuração
A configuração e implementação podem ser complexas e envolver múltiplos agentes e módulos.
Um design leve de agente único simplifica a integração e reduz a carga de gestão.
Automação & Scripting
Poderoso, mas muitas vezes requer conhecimento em codificação ou fluxos de trabalho complexos.
Fluxos de trabalho de automação diretos, concebidos para facilidade de uso.
Estrutura de Custos
Os custos por endpoint podem aumentar, especialmente ao adicionar funcionalidades como acesso remoto e módulos de segurança.
Uma solução consolidada e económica com uma ampla gama de funcionalidades incluídas sem exigir empilhamento de ferramentas ou subscrições.
Eficiência Operacional
A proliferação de ferramentas leva a mais tempo de formação, mudança de contexto, e manutenção prolongada.
Operações simplificadas com menos interfaces e carga administrativa reduzida de um único fornecedor.
Escalabilidade
Escalar requer gestão de licenças entre vários fornecedores e ferramentas.
Facilmente escalável com uma plataforma cobrindo acesso remoto e gestão de endpoints.
Quando os MSPs Ultrapassam Suites RMM Tradicionais
Às vezes é difícil perceber quando um MSP superou a sua suíte RMM até olhar para trás e ver como a sua suíte RMM o está a atrasar. Se não tem a certeza se é hora de fazer a mudança, considere o seguinte:
Será que o excesso supera o valor? Se está a perder mais devido ao excesso do que a ganhar com as funcionalidades, é hora de mudar.
Quanto tempo demora a atualização de patches? Quando a atualização de patches é adiada, expõe clientes a riscos; se os teus ciclos de patches são demasiado longos, pode ser justificável adotar uma solução automatizada de gestão de patches.
O seu acesso remoto requer ferramentas separadas? O acesso remoto deve estar incluído na sua gestão remota e monitorização. Se precisar de uma ferramenta separada para se conectar com terminais de cliente, Splashtop AEM pode ajudar.
Sabe quanto está a pagar todos os meses? Quando o preço se torna imprevisível ou demasiado caro, pode impactar significativamente os orçamentos. Procura uma solução com preços acessíveis e previsíveis.
Claro, também ajuda a considerar as suas necessidades e prioridades empresariais. Por exemplo, se a automação em tempo real e a correção imediata forem essenciais, então é hora de uma solução leve como o Splashtop AEM. Da mesma forma, se precisa de uma solução rápida e simples em vez de uma repleta de funcionalidades excessivas, o Splashtop AEM pode satisfazer as suas necessidades.
Como os MSPs Podem Avaliar a Sua Pilha para Consolidação
Se é um prestador de serviços geridos a perguntar-se se a sua pilha tecnológica cresceu demasiado, é fácil de avaliar e ver. Seguir estes passos ajudará a determinar se é altura para a consolidação.
Ferramentas de inventário por função e redundância: Se tem demasiadas ferramentas redundantes ou não utilizadas, é um sinal de que é altura de consolidar.
Identifique as lacunas de SLA causadas por ciclos de patch lentos: Se os seus ciclos de patch forem demasiado lentos e deixarem dispositivos sem atualização por períodos prolongados, precisará de uma plataforma com gestão de patches automatizada.
Verificar o tempo gasto a gerir o RMM: as soluções RMM devem poupar tempo, não desperdiçá-lo; se estás a gastar demasiado tempo a gerir o teu conjunto, isso é um sinal de que precisas de algo mais simplificado.
Identificar software sobreposto: Se estiver a usar várias soluções, elas podem ter funcionalidades redundantes, como acesso remoto, patching, monitorização ou scripting. Nesse caso, a consolidação já está atrasada.
Execute um teste comparativo: Compare o seu conjunto de RMM com uma ferramenta de automação moderna para determinar qual atende melhor às suas necessidades.
Avaliar fornecedores: Identifique quais fornecedores melhoram o tempo de resolução, fornecem as ferramentas e funcionalidades necessárias, e compare-os com a sua stack tecnológica atual.
O Melhor Caminho a Seguir para MSPs que Procuram Consolidação de Ferramentas
Embora os RMMs tradicionais possam funcionar para MSPs que precisam de suítes legadas tudo-em-um, muitos agora estão a descobrir que alternativas mais leves, baseadas em _cloud_, oferecem melhor ROI e a velocidade, facilidade de uso e eficiência necessárias. O Splashtop AEM é uma dessas soluções, proporcionando o necessário gerenciamento remoto, patching automatizado, monitorização de endpoints e mais, sem a sobrecarga das ferramentas de RMM legadas.
O Splashtop AEM oferece às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, abordar questões proativamente e reduzir a sua carga de trabalho. Isso inclui:
Patching automatizado para sistema operativo, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE impulsionados por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gerenciamento de inventário de hardware e software em todos os endpoints.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Experimente o Splashtop AEM e Veja Quanto Pode Consolidar
Se está pronto para consolidar, pode deixar as suas plataformas RMM para trás e ver como o Splashtop AEM facilita a gestão remota. Examina a tua pilha tecnológica e identifica quais ferramentas realmente utilizas. Verá que o Splashtop AEM fornece tudo isso num único pacote, tornando o trabalho mais fácil e eficiente para técnicos e clientes.
Queres experimentar a Splashtop por ti próprio? Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita.