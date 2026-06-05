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Young girl wearing a protective face mask while attending school as a precaution against Covid-19

Volta às aulas seguras contra a COVID com Soluções de Acesso Remoto

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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Prepare-se para uma volta à escola incomum com as soluções de acesso remoto da Splashtop voltadas para a educação

Nos relatórios trimestrais de ganhos de Wall Street apresentados em abril, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que nós vimos dois anos de transformação digital em apenas dois meses. Em agosto deste ano, essa transformação acelerou dez vezes, especialmente na indústria acadêmica, área na qual mudanças geralmente ocorrem de maneira lenta. Quase da noite para o dia, líderes acadêmicos de TI foram convidados para atualizar suas tecnologias para ajudar professores e alunos a acessar remotamente recursos críticos presentes no campus sem sair de casa.

Tivemos os seguintes desafios:

  1. Acessar máquinas de laboratórios de computação e software high-end

  2. Ajudar estudantes e acadêmicos

  3. Adaptação à novas tecnologias e BYOD

  4. Urgência e custo

  5. Segurança e escalabilidade

Nós podemos ajudar. Como a empresa líder em soluções de acesso remoto voltadas para instituições de ensino, a Splashtop possui um histórico de ajudar instituições acadêmicas a prepararem-se para a aprendizagem remota. Alguns casos foram as escolas K-12, e faculdades e universidades como Stanford, Harvard Law, Laney College, Wayne State University, Cornell e muitas outras.

Como? Com as soluções de acesso remoto da Splashtop voltadas para a educação > Soluções de acesso remoto seguras e acessíveis, suporte remoto e colaboração para instituições educacionais modernas.

As soluções de acesso remoto da Splashtop para educação oferecem:

  1. Acesso remoto acessível e seguro aos laboratórios computação. Incluindo o acesso remoto a Windows e Macs, bem como software high-end, como CAD e Adobe Creative Cloud

  2. Acesso remoto escalável a computadores remotos para a equipe acadêmica

  3. Ferramentas de suporte remoto rápidas e eficientes para ajudar a equipe e os alunos

  4. Ferramentas de colaboração utilizando o BYOD ou Chromebooks acadêmicos para sessões interativas e produtivas em sala de aula

E, todas estas características vêm com segurança robusta, fácil onboarding, e taxas frequentemente 70% mais baixas do que outras soluções.

Além da tecnologia, as soluções remotas da Splashtop foram projetadas com uma missão e um propósito maior.

Como disse o CEO da Splashtop, Mark Lee, em um lançamento recente, nós vemos a Splashtop “como uma ferramenta importante na democratização da tecnologia da educação, e como uma maneira de nivelar o jogo para todos os alunos, pois quando o acesso à aprendizagem remota está disponível para gerenciamento, isso significa que todos possuem um acesso igualitário ao melhor hardware e software disponível.” A aprendizagem remota está aqui para ficar, a missão da Splashtop é torná-la acessível para todos.

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