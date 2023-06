Como o Acesso Remoto pode nivelar o Campo de Jogos de Ed Mais Alto

A educação está inegavelmente no meio das mudanças transformadoras, com os desafios da era pandémica a catapultarem o progresso e a transformação digital trazem mais oportunidades.

No ensino superior, uma abordagem híbrida do ensino e da aprendizagem tornou-se um ativo inegociável para estudantes, professores e funcionários. Hoje, mais do que nunca, as instituições educativas são chamadas a concentrar-se no desenvolvimento geral dos alunos, adotando modelos de aprendizagem mais flexíveis que melhoram o seu desempenho e implementando soluções tecnológicas que lhes vão ao encontro onde estão.

A pesquisa realizada pela Splashtop no início deste ano letivo mostrou que mais de 80% dos alunos do ensino superior acreditam que seu desempenho melhoraria significativamente com uma opção remota disponível para todas as turmas. Além disso, perto de 40% dos entrevistados afirmaram que considerariam mudar para uma instituição diferente se a sua atual não pudesse oferecer opções de aprendizagem flexíveis.

À medida que estudantes, professores e administradores procuram um equilíbrio mais eficiente entre a vida trabalho-escola, um número crescente de instituições estão prontas para continuar a oferecer experiências de aprendizagem combinada. Apesar de colocar novos desafios às TI, esta aceleração exigida na transformação digital pode ajudar as instituições a resolver de forma eficaz os problemas que têm estado no centro do debate há anos.

Se é inegável que a educação não pode mais ter uma abordagem do tamanho único, também é verdade que a tecnologia usada para atender aos alunos deve caber a todos. As ferramentas de acesso remoto podem democratizar a educação de formas que os estudantes não experienciaram antes, garantindo o mesmo nível de acessibilidade e desempenho a todos, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

A tecnologia de acesso remoto pode ajudar as instituições de ensino superior a remover as barreiras digitais e físicas, melhorar a experiência dos alunos e proporcionar acesso equitativo à forma como o ensino é ministrado.

Abordar a divisão digital para um acesso mais equitativo aos recursos

As disparidades entre as origens dos estudantes e o estatuto económico existem e os seus efeitos no desempenho são ainda mais tangíveis no ensino superior. Nem todos os estudantes podem aceder a um dispositivo pessoal, conexões de internet fiáveis ou estações de trabalho topo de gama com software de uso intensivo de recursos para concluir os projetos.

Tanto a pesquisa Splashtop quanto o último EDUCAUSE QuickPoll revelaram que a maioria dos alunos usa um laptop como dispositivo principal e um smartphone como dispositivo secundário. As disparidades financeiras, combinadas com os requisitos para usar software complexo e caro para fins de aprendizagem, significam que uma percentagem crescente de estudantes luta para demonstrar as mesmas realizações académicas que os seus pares mais ricos. Como a pesquisa da EDUCAUSA revelou recentemente, estas barreiras tecnológicas têm impactos tangíveis nos trabalhos da disciplina, que acrescentam a divisão digital e amplificam o stress dos alunos.

O impacto dessas barreiras é ainda mais evidente nos estudantes com deficiências que precisam de um acesso fiável à tecnologia de ajuda, independentemente do dispositivo que estejam a usar. Os ambientes de sala de aula podem ser desafiadores e stressantes para estudantes com dificuldades de aprendizagem e físicas. Permitir que os estudantes se conectem aos recursos no campus remotamente pode ser um enorme benefício, proporcionando mais flexibilidade para entender os materiais ao seu próprio ritmo e melhorar o seu desempenho.

A mudança para o ensino remoto também dá aos administradores mais poder e flexibilidade para se adaptarem e adaptar as ofertas de cursos. A tecnologia de acesso remoto garante que os alunos podem concluir o trabalho de laboratório e aceder igualmente às aulas, apesar de quaisquer barreiras físicas ou sociais.

Apoiar qualquer pessoa na era BYOD

Proporcionar a todos acesso equitativo a recursos, laboratórios e aulas é apenas o primeiro passo para proporcionar uma experiência que satisfaça as expectativas dos alunos e melhore o seu desempenho. À medida que um número crescente de estudantes, professores e funcionários usam os seus próprios dispositivos para aceder a recursos e serviços académicos, prestar apoio individual tornou-se tão crucial para melhorar a experiência de aprendizagem.

A pesquisa Splashtop descobriu que os alunos usam em média 2 dispositivos, variando de laptops, smartphones, desktops, tablets e Chromebooks. Os líderes da educação são chamados a entender e abordar os desafios de TI e segurança trazidos pela transformação digital e utilizam ferramentas de suporte remoto e software que podem ajudar a simplificar o processo de solução de problemas.

Os dados da EDUCAUSE mostraram o quão mais de 60% dos alunos tiveram pelo menos um impacto tangível no seu curso devido a questões técnicas. Sobre o mesmo assunto, a Splashtop Student Survey destacou como quase 91% dos alunos de ensino superior esperam receber suporte sob demanda ao enfrentar problemas técnicos com software e recursos de aprendizado.

A tecnologia de suporte remoto permite que as equipas de TI prestem assistência atempada e sob pedido a qualquer pessoa no momento em que a ajuda é necessária, independentemente da localização dos alunos ou dos dispositivos que estão a usar. A tecnologia de suporte remoto seguro e de alto desempenho permite que os departamentos de TI se conectem a qualquer dispositivo a partir de qualquer local, incluindo telemóveis, a partir de uma única consola web e fornecer suporte ad-hoc assistido e não assistido.

No último ano, centralizar a gestão de TI, bem como consolidar e simplificar os conjuntos de ferramentas usados pelas instituições de ensino tornou-se crucial. Com décadas de desinvestimento em TI, a aceleração da transformação digital e as instituições tornam-se extremamente vulneráveis a ameaças, a educação precisa adotar soluções que agilizem os fluxos de trabalho de TI e apoiem os requisitos de segurança e conformidade. As soluções avançadas de suporte e acesso remoto podem igualar a maneira como a educação é ministrada e experimentada por estudantes e tutores, e fornecer às TI segurança avançada e controlo centralizado.

O início de novos modelos de aprendizagem flexíveis muda para sempre o panorama da educação. Hoje, a tecnologia de acesso remoto revoluciona a forma como os estudantes consomem o seu material académico, colmatando a divisão digital e dando poder às instituições, estudantes e professores de formas sem precedentes. Como líderes tecnológicos, devemos continuar a construir e melhorar ferramentas e processos que apoiem os educadores e as TI a proporcionar experiências de aprendizagem combinada seguras e equitativas nas faculdades e universidades.

