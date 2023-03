A solução da Splashtop para laboratórios remotos é aprimorada para simplificar o gerenciamento do acesso remoto a laboratórios de computação em universidades e escolas

Recursos de computação no campus tornam-se amplamente disponíveis e os investimentos em laboratórios de computação são otimizados durante a pandemia da COVID-19

SAN JOSÉ, Califórnia, 11 de agosto de 2020 — A Splashtop Inc., líder em soluções de suporte remoto e acesso remoto, anunciou hoje uma atualização do seu produto Splashtop para Laboratórios Remotos destinado a ajudar os alunos a voltar às aulas, proporcionando maior flexibilidade e controle com os recursos dos laboratórios de computação educacional. Agora, estudantes, professores e funcionários podem usar qualquer dispositivo de computação com muito mais facilidade — incluindo Chromebooks e tablets acessíveis — para acessar computadores e softwares essenciais no campus, enquanto recursos de programação mais robustos irão permitir que as instituições de ensino maximizem seus investimentos em recursos de laboratório de computação.

"Como a pandemia da COVID-19 continua a limitar o acesso físico a muitas instalações educacionais, a necessidade de aprendizagem remota e opções de aprendizagem híbridas está a aumentar a procura de acesso remoto fácil e seguro aos laboratórios informáticos do campus", disse o CEO da Splashtop Mark Lee. "Com o nosso Splashtop for Remote Labs melhoramentos, universidades, faculdades comunitárias e escolas K-12 podem optimizar a utilização dos seus recursos de laboratório de computadores enquanto permitem que mais utilizadores acedam remotamente a computadores Mac e Windows baseados em laboratórios e software usando qualquer dispositivo informático pessoal".

Os laboratórios de computação dos dias de hoje servem para várias funções, incluindo:

Universidades e faculdades, em particular, usam laboratórios de computação para alojar estações de trabalho caras que rodam softwares especializados — por exemplo, ferramentas de design e modelagem 3D, como AutoCAD e Revit, ferramentas de criação e edição multimídia de alta resolução, como o Adobe Premiere Pro e o Illustrator.

Faculdades comunitárias e escolas secundárias também investem recursos em laboratórios de computação voltados para esses mesmos programas de engenharia e design. Eles também usam outros softwares em programas de certificação Career and Technical Education (CTE), que qualificam os alunos para empregos logo ao saírem da escola.

Nas escolas de ensino fundamental e médio, os laboratórios de computação desempenham um papel importante para ajudar a superar a divisão digital, fornecendo a todos os alunos o acesso a computadores Chromebook baratos ou tablets em estações de trabalho que rodam certos softwares, incluindo Microsoft Office, aplicativos CAD/CAM e Adobe Creative Suite.

Os novos recursos estão voltados para agendamento, permissões e segurança

O aprimoramento do produto Splashtop para Laboratórios Remotos permite que os administradores de TI:

Agendem o uso de computadores ou laboratórios específicos por indivíduos ou grupos de alunos, o que aumenta o acesso aos recursos do laboratório de informática e maximiza o seu uso.

Criem e gerenciem grupos de usuários e computadores ao invés de atribuir permissões de acesso em um computador individual.

Habilitem o uso de credenciais de autenticação única (SSO) para autenticar contas Splashtop, o que fortalece a sua segurança.

Usem uma ferramenta de implantação central para instalar e provisionar o software Splashtop em todos os computadores de um laboratório de uma só vez, ao invés de fazer isso individualmente.

Quando a College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) da Wayne State University foi fechada com a pandemia da COVID-19, os alunos perderam o acesso físico aos computadores do laboratório que rodavam softwares específicos dos seus cursos”, disse Chris Gilbert, analista técnico da CFPCA. “A solução Splashtop para Laboratórios Remotos, que instalamos como medida de emergência na primavera, permitiu que os alunos completassem o seu período de estudo. Estamos ansiosos para implementar os novos recursos da Splashtop no próximo ano letivo, para implantar e administrar o acesso ao software de laboratório de computação com mais facilidade até mesmo para mais alunos.”

Universidades, colégios e escolas usando Splashtop for Remote Labs podem alcançar benefícios importantes, incluindo

O Splashtop para Laboratórios Remotos funciona em Chromebooks e tablets baratos, de modo que mais estudantes de baixa renda podem acessar os computadores do laboratório por uma fração do custo de um possível fornecimento de notebooks de alto desempenho.

Alunos e pesquisadores possuem acesso remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana a softwares que necessitam de hardware especializado, sem precisar se restringir ao horário de funcionamento dos laboratórios de computação ou ter que ir ao campus para usar o laboratório.

Escolas e faculdades podem aproveitar melhor o hardware e o software que ela já possuem, ao invés de ter que comprar recursos adicionais, pois cada estação de trabalho é utilizada de maneira mais ampla.

As estratégias de aprendizagem à distância e híbridas tornam-se práticas e acessíveis para mais instituições educativas.

Como as taxas da Splashtop são baseadas no número de usuários simultâneos, e não no número total de usuários, seus produtos são acessíveis para que escolas e universidades forneçam acesso generalizado aos recursos do laboratório de computação.

“Nós vemos o Splashtop para Laboratórios Remotos como uma ferramenta importante na democratização da tecnologia educacional, como uma forma de nivelar o jogo para todos os alunos”, disse Lee. “Como o acesso aos recursos do laboratório de computação é acessível e fácil de gerenciar, todos possuem acesso igual ao mais recentes e melhores hardware e software disponíveis.”

O novo Splashtop para Laboratórios Remotos já está disponível. Os clientes existentes do Splashtop for Remote Labs podem contactar a empresa para discutir um caminho de actualização para as novas funcionalidades.

