Quase três quartos dos estudantes nos Estados Unidos não querem parar a aprendizagem remota, mesmo bem depois da pandemia. Trata-se da grande maioria e devemos prestar atenção nisso se queremos seguir o que o mercado quer.

Então, quais são alguns dos prós e contras da aprendizagem remota do ponto de vista do provedor educacional?

Este artigo vai expandir sobre a ideia de aprendizagem remota. Vai ajudar você a entender os benefícios e desvantagens de investigá-lo como um método de educação para seguir em frente. Ao ler, você vai perceber como ferramentas como um software de desktop remoto podem ajudar você a utilizar a aprendizagem remota ao máximo.

Há muitos prós e contras para instituições educacionais que podem querer expandir para a aprendizagem remota. Um resumo é o seguinte:

Prós

Maior flexibilidade

Poupança de custos

Acessibilidade

Contras

Falta de interação social

Desafios técnicos

Dificuldades em acompanhar e avaliar o progresso dos alunos

Dificuldades em fornecer uma atenção individualizada

Prós da Aprendizagem Remota para Instituições Educativas

Estes são alguns dos prós quando se trata de trazer a aprendizagem remota para a sua organização. Não são exaustivos e há muito mais razões que isto.

Flexibilidade

Quando você usa a aprendizagem remota, a forma como as pessoas interagem com o seu curso se torna muito mais flexível. Isso dá benefícios aos estudantes que podem achar mais difícil acompanhar um horário de aulas semanal. Eles podem aprender em qualquer lugar, por isso não precisam basear a sua localização no local onde a instituição de ensino está.

Ter essa liberdade dá aos estudantes com baixos rendimentos ou com situações familiares únicas uma maior capacidade de assistir às aulas. Eles não vão acabar ficando para trás na aprendizagem.

Os professores também podem ter mais garantias de assiduidade de alguma forma. Podem até acessar remotamente se necessário. Eles também têm muito mais liberdade na forma como desejam criar o seu curso usando vídeos, ferramentas interativas ou até fontes de áudio, como podcasts.

Poupança de Custos

Sem precisar pagar as instalações ou a manutenção das mesmas, uma organização pode poupar muito dinheiro a longo prazo.

Se uma instituição tiver um grande número de estudantes em zonas rurais, transportar eles para e do seu local de aprendizagem pode custar muito dinheiro. Ao lecionar aulas online, você pode reduzir esses custos.

Os custos também são poupados no que toca a qualquer material que, de outra forma, possa acabar por ser utilizado pelos estudantes. Não há necessidade de material impresso online, nem são necessários manuais. Isso porque os alunos podem concluir todas as suas tarefas via interação baseada na web.

Acessibilidade

Há muitas maneiras diferentes de trabalhar remotamente pode ajudar aqueles que podem ter necessidades extras no que toca a frequentar o ensino.

Antes de mais nada, aqueles com vidas não tradicionais, tais como os irmãos ou pais que dão o suporte, podem chegar à aula deles mais fácil. Isso pressiona menos os dois e os que tentam ensiná-los, dando-lhes um tempo mais fácil para resolverem as suas necessidades.

Se as pessoas têm deficiências que lhes dificultam frequentar o espaço educativo, o ensino à distância pode remover muitas dessas barreiras. Eles não precisam viajar, nem precisam de se envolver num ambiente que possa ser perigoso para a sua saúde mental ou física.

Estudantes necessitados que podem ter incapacidade de viajar, comprar materiais ou envolver-se de outras formas podem ultrapassar esses obstáculos através do uso do ensino remoto e das ferramentas de apoio online.

Contras da Aprendizagem Remota para Instituições Educativas

Há também algumas áreas onde você pode encontrar desvantagens para a aprendizagem remota.

Falta de Interação Social

Há um menor potencial de interação cara a cara com aprendizagem remota. Isso pode reduzir a probabilidade de os alunos construírem um relacionamento com colegas e professores.

Além disso, muitas vezes é muito mais difícil colaborar sem a capacidade de interagir rapidamente. Como tal, os professores têm limites na forma como podem atribuir tarefas de grupo.

Outra razão para que isso pode ser um problema é que, muitas vezes, os que recebem educação precisam de um suporte social forte. Esses sistemas de ensino são novas experiências para muitos e algumas pessoas precisam de ajuda com o seu bem-estar mental.

Desafios Técnicos

Problemas como falhas na internet e erros de dispositivo podem dificultar significativamente a capacidade de um estudante se envolver na aprendizagem remota. Da mesma forma, a distância pode tornar isso um desafio ainda maior para a instituição resolver e corrigir problemas que os estudantes remotos possam estar enfrentando.

Garantir que estudantes e professores têm segurança contra ameaças à segurança cibernética também é uma grande preocupação. Você quer ter a garantia de que as ferramentas de software que os seus alunos e professores estão usando estão mantendo os seus dados, e os dados da sua escola, seguros.

Dificuldade em acompanhar e avaliar o progresso dos alunos

Porque um professor não consegue ver a tela de cada aluno, ele não consegue saber quão bem a pessoa está progredindo. Alguns estudantes podem ficar para trás por causa de um mal-entendido que não é levantado. Num local físico, o professor pode ver isso ocorrer em tempo real, e os alunos têm maior probabilidade de questionar as coisas.

Dificuldade em Fornecer Atenção Individualizada

Os alunos aprendem usando muitos estilos de aprendizagem diferentes e têm necessidades diferentes. Numa situação do mundo real, um professor poderia se envolver com um único aluno individualmente durante uma aula e falar sobre um problema em privado. Isso é muito mais difícil em um formato online, em que todos podem ouvir se você levanta a sua voz.

Enquanto o professor pode se envolver com eles depois da aula, este nem sempre é o melhor momento.

Benefícios do Software de Acesso Remoto para Aprendizagem Remota

Usar um software de desktop remoto pode ajudar estudantes e professores a tirarem o máximo proveito dos benefícios da aprendizagem remota, ao mesmo tempo que ajuda a superar os seus desafios. Estas são algumas maneiras de isso acontecer.

Laboratórios Remotos

Sem acesso a certos recursos de computação escolar, pode ser muito difícil para os alunos concluirem determinadas tarefas. Com o software de área de trabalho remoto, você pode permitir que os alunos acessem remotamente computadores de laboratório a partir de qualquer lugar.

Uma escola pode ter software avançado não disponível para todos. Por exemplo, nem todos os estudantes podem pagar por uma subscrição do software multimédia de que precisam para o seu curso. Com acesso remoto, um aluno do ensino à distância ainda pode acessar o software nos computadores da escola de longe.

Usar os dispositivos estudantes para a aprendizagem remota

Um grande benefício de uma boa ferramenta de acesso remoto, como as soluções educativas Splashtop, é que os estudantes podem usar qualquer dispositivo para acessar remotamente computadores de laboratório. Isso inclui os seus próprios computadores portáteis, tablets e telefones.

Com a Splashtop, um estudante pode acessar computadores de laboratório a partir dos seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e até mesmo de Chromebooks.

Isso melhora a flexibilidade e a acessibilidade ao permitir que os alunos acessem recursos de computação escolar a partir dos dispositivos que já têm. Não é necessário comprar dispositivos adicionais. Isso também pode reduzir os custos para as escolas, pois já não há necessidade de fornecer dispositivos.

Vencendo os desafios técnicos

A solução de acesso remoto certa para a aprendizagem remota deve ajudar você a superar os desafios técnicos, não adicionar a eles. É por isso que o Splashtop é:

Fácil de implementar pelas TI

Fácil de instalar e usar para os estudantes

É altamente seguro e adere ao FERPA

Conclusão

Você pode ver como tanto o software de aprendizagem remota como o software de desktop remoto podem ser um grande sucesso para qualquer instalação educativa. Embora existam alguns inconvenientes, o número de benefícios que ganhariam ao permitir isso dentro da sua instituição supera eles. Assim, você deve começar a investir em soluções de desktop remoto que podem dar poder aos seus funcionários e alunos.

Aplicações como a Splashtop podem fazer o que você precisa. Elas podem permitir que os seus alunos tenham acesso aos computadores da escola, sem precisam estar no mesmo local físico.

Isto pode ajudar as pessoas que não podem chegar lá, que não têm os meios para acessar o software de que precisam, que não têm hardware para executar as aplicações necessárias, e muitos outros grupos. Ao mesmo tempo, os educadores podem usar ferramentas como estas para dar poder tanto a si como aos que ensinam.

Com a aprendizagem remota sendo uma explosão tanto para as universidades como para os estudantes, você pode estar tentado a testar por si próprio. Nesse caso, você vai querer garantir que tem a melhor ferramenta para o trabalho. É aqui que entra a Splashtop.

O nosso software de desktop remoto reúne muitos dos melhores recursos que você pode esperar. Ajude a tornar o uso remoto do desktop dos usuários finais o mais fácil possível. Se quiser experimentar, você pode sempre tentar o nosso teste gratuito e saber mais sobre o que você pode obter disso daqui pra frente.

