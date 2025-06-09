St. Joseph's School for the Deaf verhoogt beveiliging en breidt remote support uit
Met Splashtop Enterprise kan een IT-team van twee personen meer dan 300 apparaten ondersteunen en beveiligingscamera's bewaken
In één oogopslag
De uitdaging
Aan het begin van de pandemie moest St. Joseph's School for the Deaf ondanks een krap budget, leerlingen en personeel op afstand ondersteunen.
De oplossing
Tijdens de lockdown gebruikte het 2-koppige IT-team van St. Joseph Splashtop om apparaten van de school te ondersteunen. Voor extra mogelijkheden hebben ze een upgrade uitgevoerd naar Splashtop Enterprise en ondersteunen daarmee meer dan 300 apparaten.
Resultaat
Splashtop bood alles wat St. Joseph nodig had tegen een niet te kloppen prijs. Hierdoor konden zij een groter deel van hun budget besteden aan nieuwe devices voor studenten. Ze hebben ook inventieve manieren gevonden om met Splashtop hun beveiliging en bewaking te verbeteren.
Van de St. Joseph's School for the Deaf
e zou kunnen zeggen dat Splashtop is een geweldig derde teamlid is. We hebben een klein IT-team, alleen ik en mijn partner. Dat maakt alles dus een stuk gemakkelijker!
Adrianne Grant - Technology Coordinator
Van de St. Joseph's School for the Deaf
Ik waardeer de hoffelijkheid van het Splashtop-supportteam ten zeerste. Dat is cruciaal voor mensen in de technologie. Ik waardeer dat echt omdat het mijn werk makkelijker maakt, dus bedankt.
Adrianne Grant - Technology Coordinator
De uitdaging: ondanks een krap budget toch goede remote support bieden
St. Joseph’s School for the Deaf biedt leerlingen al meer dan 150 jaar doelgerichte, rechtvaardige en boeiende ervaringen. In de Bronx, New York, creëert de school een inclusieve leeromgeving voor horende en niet-horende, verbale en non-verbale leerlingen.
Meer dan bij andere scholen maakt de campusomgeving van St. Joseph deel uit van het studentenleven. Dus toen COVID-19 de school dwong om over te stappen op afstandsonderwijs, was dat geen gemakkelijke opgave. Technologiecoördinator Adrianne Grant moest snel een manier vinden om leerkrachten en personeel op afstand te ondersteunen. "De ervaring was bijzonder enerverend!"
St. Joseph's begon snel met het verzamelen van devices om studenten te helpen toegang te krijgen tot live-streaming van lessen en het maken van huiswerk. Toen de school eenmaal laptops, tablets en Chromebooks had aangeschaft, wist Grant dat ze een manier moest vinden om op afstand toegang te krijgen tot die apparaten en om snel problemen op te kunnen lossen.
Grant wilde ervoor zorgen dat het personeel van St. Joseph zich gesteund voelde in deze onzekere, uitdagende tijd. "Ik wilde dat ze zeker wisten dat als er problemen ontstonden, we ze snel zouden kunnen helpen," zegt ze.
De oplossing: Het IT-team van St. Joseph kreeg er "een derde teamlid" bij met Splashtop
Grant gebruikte altijd LogMeIn voordat ze via Tech and Learning over Splashtop hoorde. Ze besloot Splashtop te proberen en was verbaasd over het gebruiksgemak. "LogMeIn was soms een beetje traag, terwijl ik de interface van Splashtop juist geweldig vind. Ik kon gemakkelijk in en uit devices komen."
Ook de prijsstelling van Splashtop viel op. "Splashtop is erg betaalbaar in vergelijking met LogMeIn. Voor een school is dat geweldig! Toen ik de prijsvergelijking zag, kon ik het niet geloven. Andere producten zijn twee keer zo duur en doen minder."
Grant begon met Splashtop om personeel op afstand te ondersteunen tijdens de lockdown. "Veel mensen werkten thuis op hun eigen apparaten. "We konden in hun computers en mobiele apparaten komen en alle problemen verhelpen. Het stelde ons in staat om een hoog niveau van support te leveren, zelfs als we thuis waren."
Na de eerste schok van de pandemie werd Splashtop een integraal hulpmiddel voor St. Joseph's. Grant was zo tevreden over Splashtop, dat ze een upgrade naar Enterprise deed voor meer remote supportmogelijkheden en een betere beveiliging. "Splashtop is een geweldig derde teamlid. We hebben een klein IT-team, alleen ik en mijn partner. Dus het maakt alles een stuk gemakkelijker!"
Favoriete features:
On-demand remote support: om support te bieden aan iedereen, overal en op elk moment. "Splashtop zorgde voor rust op onze school. Niet alleen konden we medewerkers op afstand ondersteunen, maar ook leerlingen en ouders die thuis worstelen met technologie. Het is gemakkelijk voor de eindgebruiker, zelfs als die niet technisch onderlegd is."
Remote Computer Management: om op afstand patches of updates via de my.Splashtop.com console te pushen. "Ik hoef niet naar elke machine te rennen. Ik zie alles wat ik nodig heb via de console. We zijn maar met z'n tweeën, zonder Splashtop konden we dit onmogelijk doen."
Apparaatinformatie: "De Splashtop-console geeft ons details over de apparaten, zoals het besturingssysteem en de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt. Ik kan zien wat is voltooid en wat nog gedaan moet worden. Gewoon met de cursor eroverheen en daar is de informatie. Ik hoef er niet naar te zoeken."
Session Logs: "Ik kan na een sessie terugkijken en zien wat werkte en wat niet, plus andere essentiële informatie. Daar maak ik voortdurend gebruik van."
Gebruikersgroepering en -beheer: "We kunnen groepen maken en mensen categoriseren. Als we een eindgebruiker moeten vinden, weten we waar we terecht kunnen."
Klantenservice: Grant was onder de indruk van de fantastische klantenservice van Splashtop. "Jullie supportteam is zeer behulpzaam en toegankelijk. Zelfs als ik het niet meteen snap, leggen ze het nog een keer uit en zorgen ze ervoor dat het werkt. Dat waardeer ik als techneut, omdat ik graag hetzelfde doe voor mijn eindgebruikers."
Resultaat: Meer devices voor studenten, IT-support en schoolbeveiliging voor minder geld
Kostenbesparingen
Omdat Grant aanzienlijk bespaarde op remote access en supportkosten, kon St. Joseph's meer Chromebooks en iPads voor studenten kopen."We hebben geen groot budget. Met Splashtop kon ik meer doen dan met andere producten. Dit was een logische stap."
Meer veiligheid en gemoedsrust
Scholen in Amerika moeten ongelooflijk streng zijn op security. "Het is afschuwelijk om te bedenken dat iemand onze school kan binnendringen en de kinderen en het personeel kwaad kan doen," zegt Grant.
Daarom gebruikt St. Joseph's Splashtop om de beveiligingscamera's te monitoren. "Mijn assistent gebruikt Splashtop dagelijks om problemen te diagnosticeren en op te lossen. Hij kijkt ook in de computer van het wachthuisje om de bewakingscamera's te checken.
Tijdens vakanties of na werktijd kunnen ze gewoon op afstand inloggen, de campus in de gaten houden en iedereen die daar is helpen. Indien nodig kunnen ze in geval van nood ook de autoriteiten sneller waarschuwen. De camera's zien alles; van een per ongeluk opengelaten deur tot een overstroomde kelder na een orkaan.
"Toen de kelder na een orkaan was volgelopen met water, konden we op afstand de bewakingscamera's bekijken en de schade zien. De hele benedenverdieping was overstroomd en er stond een elektrisch paneel onder water. Met Splashtop konden we zien of het veilig was voordat we het gebouw binnengingen om verdere schade te beoordelen." Grant voegde eraan toe: "Normaal gesproken zou je er niet gelijk aan denken om Splashtop ook op die manier te gebruiken, maar voor ons is het zijn gewicht in goud waard."
Daarnaast verbeterde cybersecurity
"Splashtop heeft niet alleen de fysieke security van de school verbeterd, maar ook de cybersecurity." Mensen staan er niet bij stil, maar ook scholen zijn het doelwit van ransomware. Het beschermen van onze eindgebruikers en ons netwerk is net zo belangrijk als de rest van ons werk," aldus Grant. Met Splashtop kunnen Grant en haar partner alle schooldevices controleren en upgrades uitvoeren om ze zo veilig mogelijk te maken.
St. Joseph's "redder in nood".
Vandaag de dag gebruiken Grant en haar partner Splashtop Enterprise om ongeveer 300 apparaten te ondersteunen (waaronder iPads, Chromebooks, laptops en desktops). "Wij gebruiken Splashtop voornamelijk voor desktop support. Als iemand een probleem heeft, kunnen we dat gemakkelijk diagnosticeren of oplossen zonder de klas te verstoren."
Als medewerkers niet op de campus zijn, kan onze IT nog steeds hun apparaten herstellen, zelfs buiten kantooruren. Personeelsleden gebruiken ook remote accessfuncties wanneer ze niet op kantoor zijn of tijdens het opleiden van nieuwe medewerkers. "Onze bedrijfsleider gebruikt Splashtop nu regelmatig. Hij woont redelijk ver weg en kan buiten kantoortijden op afstand toegang krijgen tot bestanden terwijl hij thuis werkt."
Terugkijkend op het begin van de pandemie is Grant blij dat ze Splashtop heeft gevonden. "We kijken nu terug op alles wat er is gebeurd en hoe we het hebben doorstaan. Ik zou zeggen dat jullie product ons heeft gered tijdens de pandemie. Zo is het. Het was onze redder in nood."