St. Joseph's School for the Deaf verhoogt beveiliging en breidt remote support uit

Grant gebruikte altijd LogMeIn totdat ze via Tech and Learning over Splashtop hoorde. Ze besloot Splashtop SOS te proberen en was verbaasd over het gebruiksgemak. "LogMeIn was niet altijd even fantastisch, terwijl ik de interface van Splashtop juist geweldig vond. Ik kon gemakkelijk in en uit devices komen."

Ook de prijsstelling van Splashtop viel op. "Splashtop is erg betaalbaar in vergelijking met LogMeIn. Voor een school is dat geweldig! Toen ik de prijsvergelijking zag, kon ik het niet geloven. Andere producten zijn twee keer zo duur en doen minder."

Grant begon met Splashtop om personeel op afstand te ondersteunen tijdens de lockdown. "Veel mensen werkten thuis op hun eigen apparaten. "We konden in hun computers en mobiele apparaten komen en alle problemen verhelpen. Het stelde ons in staat om een hoog niveau van support te leveren, zelfs als we thuis waren."

Na de eerste schok van de pandemie, werd Splashtop een integraal hulpmiddel voor St. Joseph's. Grant was zo tevreden over Splashtop SOS, dat ze een upgrade naar Enterprise uitvoerde voor meer remote supportmogelijkheden en een betere beveiliging. "Je zou kunnen zeggen dat Splashtop is een geweldig derde teamlid is.. We hebben een klein IT-team, alleen ik en mijn partner. Dat maakt alles dus een stuk makkelijker!"

Favoriete features:

On-demand remote support: om support te bieden aan iedereen, overal en op elk moment. "Splashtop zorgde voor rust op onze school. Niet alleen konden we medewerkers op afstand ondersteunen, maar ook leerlingen en ouders die thuis worstelen met technologie. Het is gemakkelijk voor de eindgebruiker, zelfs als die niet technisch onderlegd is."

Remote Computer Management: om op afstand patches of updates via de my.Splashtop.com console te pushen. "Ik hoef niet naar elke machine te rennen. Ik zie alles wat ik nodig heb via de console. We zijn maar met z'n tweeën, zonder Splashtop konden we dit onmogelijk doen."

Apparaatinformatie: "De Splashtop-console geeft ons details over de apparaten, zoals het besturingssysteem en de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt. Ik kan zien wat is voltooid en wat nog gedaan moet worden. Gewoon met de cursor eroverheen en daar is de informatie. Ik hoef er niet naar te zoeken."

Session Logs: "Ik kan na een sessie terugkijken en zien wat werkte en wat niet, plus andere essentiële informatie. Daar maak ik voortdurend gebruik van."

Gebruikersgroepering en -beheer: "We kunnen groepen maken en mensen categoriseren. Als we een eindgebruiker moeten vinden, weten we waar we terecht kunnen."

Klantenservice: Grant was onder de indruk van de fantastische klantenservice van Splashtop. "Jullie supportteam is zeer behulpzaam en toegankelijk. Zelfs als ik het niet meteen snap, leggen ze het nog een keer uit en zorgen ze ervoor dat het werkt. Dat waardeer ik als techneut, omdat ik graag hetzelfde doe voor mijn eindgebruikers."