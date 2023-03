Splashtop Security Praktijken

We hebben inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen voor onze productieomgeving die 24×7 draaien. Bij het bouwen van onze cloud applicatiestacks hebben we best practices uit de industrie overgenomen om ervoor te zorgen dat beveiliging wordt afgedwongen en instances worden versterkt. We scannen onze remote access en remote supportproducten voortdurend om hun integriteit te waarborgen. Splashtop werkt samen met topbedrijven die regelmatig beveiligingsaudits uitvoeren. We maken ook gebruik van meerdere beveiligingsbedrijven om penetratietesten uit te voeren voor al onze systemen.