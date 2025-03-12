Splashtop Security Praktijken
Beveiligingsinfrastructuur
Onze cloudinfrastructuur wordt gehost op Amazon Web Services (AWS). Dit biedt een veilige netwerk- en computeromgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, firewalls op netwerk-, applicatie- en instancelaag, data encryptie, DDoS-beperking enz. Splashtop heeft zowel SOC 2 Type 2 als SOC 3-certificering behaald.
Inbraakpreventie
We hebben inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen voor onze productieomgeving die 24×7 draaien. Bij het bouwen van onze cloud applicatiestacks hebben we best practices uit de industrie overgenomen om ervoor te zorgen dat beveiliging wordt afgedwongen en instances worden versterkt. We scannen onze remote access en remote supportproducten voortdurend om hun integriteit te waarborgen. Splashtop werkt samen met topbedrijven die regelmatig beveiligingsaudits uitvoeren. We maken ook gebruik van meerdere beveiligingsbedrijven om penetratietesten uit te voeren voor al onze systemen.
App Beveiliging
Op endpointdevices hebben we meerdere beveiligingsniveaus, waaronder verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie en beveiligingscode. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES-encryptie.
Autorisatie en controle
Splashtop is ontworpen met strenge verificatie-eisen om ervoor te zorgen dat gebruikers zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Er is ook een solide set verificatiecontroles om de rechten en toegangsrechten van geverifieerde gebruikers nauwkeurig af te stemmen. Autorisatie kan gebruikmaken van de SSO (single sign-on) en SCIM (System for Cross-domain Identity Management) mogelijkheden van de organisatie. Ten slotte is er uitgebreide logging om monitoring en auditing mogelijk te maken.
Veiligheid is onze prioriteit
Bij Splashtop nemen we security serieus, en daarom doen we grote investeringen om onze infrastructuur en beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren. Bovendien hebben we 's werelds beste deskundigen op het gebied van cybersecurity en compliance bijeengebracht in onze Security Advisor Council om ons te helpen onze strenge beveiligings- en compliancedoelen te bereiken.
Splashtop Technische en Organisatorische Maatregelen
De Technische en Organisatorische Maatregelen (TOM's) beschrijven de securitymaatregelen en -controles die Splashtop toepast en onderhoudt om de persoonsgegevens die we opslaan en verwerken te beschermen en te beveiligen. Lees De technische en organisatorische maatregelen van Splashtop.
Opmerking voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)
Splashtop beschikt over twee sets cloudinfrastructuur, één voor EU-gebruikers en één voor niet-EU-gebruikers. Elke set bevat zijn eigen API-servers, relayservers, webservers en database. Gebruikersgegevens worden niet gedeeld tussen de twee. Standaard worden gebruikers in de EU gevraagd hun accounts aan te maken en hun gebruikersgegevens te onderhouden in de in de EU gevestigde cloudinfrastructuur. Deze scheiding stelt gebruikers in staat te voldoen aan de vereisten die ze mogelijk hebben met betrekking tot datasoevereiniteit.