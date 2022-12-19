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Confederation College gebruikt Splashtop voor remote access tot computerruimtes en IT-support

Studenten hebben op afstand toegang tot computers op de campus, en IT-teams kunnen on-demand remote support bieden aan gebruikers op afstand

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Luister naar Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Technicus, die vertelt hoe ze Splashtop reemote access gebruiken op het Confederation College. Hun studenten hebben op afstand toegang tot computers op de campus vanaf elk apparaat, en het IT-team biedt on-demand remote support voor studenten en docenten.

Meer informatie over Splashtop Enterprise voor remote lab access.

Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support


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