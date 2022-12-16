Studenten van Laney College hebben op afstand toegang tot computerlokalen met Splashtop
Studenten kunnen software op schoolcomputers gebruiken terwijl ze op afstand inloggen vanaf hun eigen apparaten.
Samenvatting
De afdeling Career and Technical Education van Laney College heeft verschillende computerloklaen die studenten voorzien van de krachtige software die ze in hun academische cursussen gebruiken. Toen COVID-19 de campus sloot, had Laney College een nieuwe manier nodig om studenten toegang te geven tot deze software.
Laney College wendde zich tot Splashtop om studenten in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers vanaf hun eigen apparaten, zelfs Chromebooks. Studenten en docenten zijn zeer tevreden over de resultaten tot nu toe.
De uitdaging: Toegang tot computerlokalen vanuit huis als de school dicht moet door Corona
De CTE-afdeling van Laney College heeft afdelingen voor grafische kunsten, digitale datacontrol, architectuur, bouwmanagement, machinetechnologie, houttechnologie en meer. Al deze afdelingen onderwijzen studenten op dezelfde softwaretoepassingen die momenteel door professionals in hun respectieve vakgebieden worden gebruikt.
Software die de studenten gebruiken omvat creatieve hulpmiddelen van Adobe zoals Photoshop, populaire architectuurtoepassingen zoals AutoCAD en Revit, en andere 3D ontwerp- en modellingtools zoals SketchUp, Rhino en SolidWorks.
Veel van deze toepassingen vereisen krachtige desktop computers. Daarom biedt Laney College verschillende computerlokalen aan op de campus die studenten kunnen gebruiken.
Toen COVID-19 echter de campus trof en sloot, hadden studenten geen toegang tot de laboratoriumcomputers.
"De studenten hebben toegang tot deze software nodig", legt Gerald Casey uit, die op de IT-afdeling van de CTE werkt. “Sommige softwaretoepassingen hebben studentenversies die ze op hun computers kunnen gebruiken. Dat is geweldig. Maar de computers van sommige studenten zijn niet krachtig genoeg om deze software uit te voeren. Daarnaast hebben sommige applicaties gewoon geen studentenversies. De studenten moeten toegang hebben tot deze software om hun studie voort te zetten en daarbij komt Splashtop goed van pas. ”
Laney College moest snel een oplossing vinden om studenten toegang te blijven geven tot de software die ze nodig hadden, ondanks de sluiting van de campus.
De oplossing: Splashtop geeft studenten op afstand toegang tot schoolcomputers vanaf hun eigen apparaten
Casey had geen tijd over. Studenten hadden zo snel mogelijk toegang tot de laboratoriumcomputers nodig omdat ze nog halverwege hun semester waren.
"Ik keek niet eens naar VPN omdat ik weet dat ze veel te omslachtig zijn," aldus Casey. "We moesten heel snel iets doen. Ik begon te Googelen en Splashtop kwam naar voren. Ik heb het getest en het werkte geweldig. Ik heb zelfs niemand anders geprobeerd."
Casey koos Splashtop niet alleen vanwege de eenvoudige implementatie en schaalbaarheid, maar ook vanwege de toonaangevende security.
"Ik was erg onder de indruk van het niveau van security dat Splashtop heeft. Daardoor maakte ik me geen zorgen," aldus Casey.
Met Splashtop konden studenten op afstand toegang krijgen tot schoolcomputers vanaf hun eigen laptops, tablets en mobiele apparaten. Zodra een leerling verbinding maakt met een remote machine, kan hij de controle overnemen en de software ervan gebruiken alsof hij echt achter de remote computer zit.
Studenten genieten van een naadloze ervaring tijdens een remote sessie met HD-kwaliteit, geluid, 4k streaming en geen vertraging.
Het was niet nodig om de studenten te trainen in het gebruik van Splashtop. Het was intuïtief en makkelijk te gebruiken. Casey kon de studenten in een mum van tijd helpen.
Resultaten: Docenten bieden onderwijs van hoge kwaliteit ondanks de verschuiving naar volledig leren op afstand
Studenten en docenten waren onder de indruk van hoe Splashtop Laney College hielp om kwalitatief hoogstaand onderwijs te blijven leveren, ondanks de plotselinge verschuiving naar volledig op afstand werken. Ze hadden niet verwacht dat het zo soepel zou lopen, aangezien veel leerlingen Chromebooks gebruikten.
"Er is een federaal programma dat studenten computers biedt, dus we hebben ze Chromebooks geleverd', zei Casey, 'ze kunnen SolidWorks niet draaien met die Chromebooks. Maar de Chromebooks bieden toegang tot onze computerlokalen waar ze het kunnen draaien. De instructeurs vinden het geweldig. Ze kunnen niet geloven dat het zo goed werkt; ze zijn geschokt, en ik denk niet dat ik daarmee overdrijf."
Laney College bereidt zich nu voor op het herfstsemester met Splashtop.
"We organiseren veel lessen rond Splashtop omdat er in de herfst geen persoonlijke lessen zullen zijn. We hebben social-distancing klassen zodat studenten hun certificaten en hun diploma's kunnen halen. Dit was een groot succes; zonder Splashtop hadden we dat nooit kunnen doen."
- Splashtop is de ideale oplossing voor onderwijsinstellingen die op zoek zijn naar een krachtig, toegankelijk, eenvoudig te beheren en veilige remote accesstool, waarmee studenten en docenten toegang kunnen krijgen tot computers op de campus. Start nu uw gratis proefperiode zodat u de ervaring van uw studenten met leren op afstand kunt verbeteren.
Details
Over Career & Technical Education at Laney College
Het CTE op Laney College biedt programma's die studenten leren hoe ze dezelfde software als professionals kunnen gebruiken op gebieden als architectuur, techniek, grafische kunsten, machinetechnologie en meer.
Laney College maakt die softwaretoepassingen toegankelijk voor hun studenten via verschillende computerlabs op de campus. En nu hebben studenten op afstand toegang tot die labcomputers met Splashtop.