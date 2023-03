Studenten van Laney College hebben op afstand toegang tot computerlokalen met Splashtop

Studenten en docenten waren onder de indruk van hoe Splashtop Laney College hielp om kwalitatief hoogstaand onderwijs te blijven leveren, ondanks de plotselinge verschuiving naar volledig op afstand werken. Ze hadden niet verwacht dat het zo soepel zou lopen, aangezien veel leerlingen Chromebooks gebruikten.

"Er is een federaal programma dat studenten computers biedt, dus we hebben ze Chromebooks geleverd', zei Casey, 'ze kunnen SolidWorks niet draaien met die Chromebooks. Maar de Chromebooks bieden toegang tot onze computerlokalen waar ze het kunnen draaien. De instructeurs vinden het geweldig. Ze kunnen niet geloven dat het zo goed werkt; ze zijn geschokt, en ik denk niet dat ik daarmee overdrijf."

Laney College bereidt zich nu voor op het herfstsemester met Splashtop.

"We organiseren veel lessen rond Splashtop omdat er in de herfst geen persoonlijke lessen zullen zijn. We hebben social-distancing klassen zodat studenten hun certificaten en hun diploma's kunnen halen. Dit was een groot succes; zonder Splashtop hadden we dat nooit kunnen doen."

