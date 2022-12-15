Wayne State gebruikt Splashtop om studenten en docenten remote access te bieden
Ervoor zorgen dat studenten toegang hebben tot schoolcomputers vanaf persoonlijke apparaten
Samenvatting
Toen de campus van het College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) aan de Wayne State University werd afgesloten vanwege COVID-19, hadden studenten geen fysieke toegang tot de schoolcomputers waarop specifieke softwaretoepassingen stonden die ze nodig hadden. Hun IT-team moest snel een oplossing vinden - een oplossing waarmee de leerlingen op afstand en effectief konden blijven leren.
Met Splashtop for remote labs konden studenten op afstand toegang krijgen tot schoolcomputers en deze bedienen vanaf hun eigen apparaten. Het IT-team slaagde erin de leerlingen gemakkelijk en veilig toegang te geven tot de middelen die ze nodig hadden om hun opleiding voort te zetten.
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Van Wayne State
Er zullen veel mensen via Wayne State bij jullie komen voor Splashtop, omdat ze naar ons hebben gekeken. En ze hebben me in diverse commissies waarin ik zitting heb, gevraagd hoe het gaat. Ik heb ze verteld dat het gewoon werkt.
Gary Cendrowski
De uitdaging: Hoe kunnen leerlingen thuis toegang krijgen tot schoolcomputers en lesmiddelen?
De computerlokalen in het CFPCA zijn een onmisbare hulpbron voor studenten. Het CFPCA biedt cursussen aan op gebieden als communicatie, digitale muziekopname, mediaproductie, design, animatie en meer. De lokalen voorzien studenten van computers die krachtig genoeg zijn om de software te draaien die ze regelmatig op die gebieden gebruiken.
Software toepassingen op de schoolcomputers zijn onder andere Avid Media Composer, Avid Pro Tools, de gehele Adobe Creative Suite, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk en 3ds Max.
Toen vanwege COVID-19 de Wayne State campus afgesloten werd, konden studenten niet meer persoonlijk naar de computerlokalen komen.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst bij het CFPCA, zegt dat studenten geen computers hadden die krachtig genoeg waren om de software te draaien die ze voor school nodig hadden. "We merken dat veel studenten laptops van 200 dollar kopen," zegt Gilbert. "Dat is goed als je alleen een stuk tekst schrijft, maar als je een CAD-tekening maakt, gaat dat niet echt werken."
Omdat studenten de software niet op hun eigen apparaten konden draaien. Dus moesten Gilbert en de rest van het IT-team een manier vinden om de software toegankelijk te maken voor studenten.
VDI en VPN zijn niet goed genoeg
Gary Cendrowski, directeur technologie van het CFPCA, somt de redenen op waarom de virtual desktop infrastructuur (VDI) niet werkte.
"Met VDI is er niet genoeg GPU-kracht," zegt Cendrowski. "Dat en de traagheid, het opstarten en de kosten, het werkte het niet. En dan Adobe, je kunt Adobe niet draaien op een VDI. Je kunt (Autodesk) Maya niet draaien op een VDI. Je kon wat vectordingen doen, maar heel weinig."
Gilbert verklaarde soortgelijke tekortkomingen met een virtual private network (VPN).
"Met VPN hebben de studenten geen computer die krachtig genoeg is om alles aan te kunnen wat we ze voorschotelen," zegt Gilbert, "Met videobewerking bijvoorbeeld doen de studenten 4k - zelfs tot 8k - en dat kunnen hun MacBook Pro's niet aan."
De oplossing: Op afstand toegang tot schoolcomputers vanaf elk apparaat overal met Splashtop for Remote Labs.
Wayne State University kon deze uitdaging overwinnen door Splashtop in te zetten voor remote access tot computerlokalen. Gilbert vermeldde dat leerlingen hun videobewerkingssoftware gemakkelijk konden openen en gebruiken vanaf hun eigen apparaten.
"We hebben iMac Pro's in de labs op school en de leerlingen kunnen op afstand inloggen en alles werkt voor hen," aldus Gilbert.
Met Splashtop kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot Windows-, Mac- en Linux-computers en deze bedienen vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.
"Gelukkig ondersteunt Splashtop Chromebooks, omdat de school Chromebooks uitleent aan leerlingen die geen computers hebben of ze niet kunnen betalen. Dus die functie kwam erg van pas!" zegt Gilbert.
In het najaar zal het CFPCA 3.500 studenten met Splashtop toegang geven tot de 300 computers van de hogeschool.
Resultaten: positieve feedback van studenten, docenten en IT
Tot nu toe heeft het IT-team met goed resultaat Splashtop in de lente- en zomersemesters uitgerold.
"We hebben nu met een aantal stresstests gedaan om te zien of alles werkt. Vanaf nu is alles goed," zei Gilbert.
Bovendien heeft het IT-team van het CFPCA geprezen hoe gemakkelijk het voor hen is om hun gebruikers en computers met Splashtop te implementeren, te schalen en te beheren.
Cendrowski en Chris Scalise, Senior Systeembeheerder, wezen ook op bijzonder nuttige functies.
"De bestandsoverdracht is geweldig, de dubbele monitor is geweldig, het berichtenverkeer werkt heel goed," zei Cendrowski. "Dat zijn alle tools die we gebruiken."
"De logbestanden zijn voor ons een ongelooflijke aanwinst geweest, omdat we kunnen zien wie er inlogt, wanneer ze inloggen, welke bestanden ze versturen," zei Scalise. "Het geeft Chris en mij geweldige informatie om te zien wie welk lab gebruikt en op welk tijdstip. Ik weet zeker dat we dat in de toekomst zullen gebruiken om suggesties te doen over welke computerlokalen veel gebruikt worden en welke niet."
Ook de feedback van studenten was positief.
"Met apps als Media Composer, After Effects en Premiere Pro bestond de vrees dat ze niet goed zouden worden vertaald naar iemand die op een Chromebook op afstand werkt en zware bewerkingen uitvoert. Tot nu toe is de feedback van studenten geweldig!" zei Scalise.
Details
Over het CFPCA aan de Wayne State University
Het College of Fine, Performing and Communication Arts van Wayne State University biedt academische cursussen die studenten leren hoe ze de nieuwste technologieën op het gebied van multimedia, audio, video, animatie, design, modelling en meer onder de knie kunnen krijgen. Doordat ze studenten voorzien van deze reken-intensieve softwareapplicaties, heeft het CFPCA zware computerbehoeften. De hogeschool heeft momenteel 300 krachtige labcomputers op de campus voor studenten.
Over Splashtop For Remote Labs
Splashtop for remote labs is de goedkope, krachtige en meest veilige remote access oplossing voor scholen, districten en universiteiten.
Studenten hebben toegang tot Windows, Mac en Linux computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.
Bedien uw computers met gemak op afstand via snelle verbindingen met HD kwaliteit en geluid.
Topfuncties om productief te blijven, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, chatten en meer.
Bespaar tot 80% of meer wanneer u Splashtop kiest boven andere duurdere producten voor remote access.
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