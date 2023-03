Wayne State gebruikt Splashtop om studenten en docenten remote access te bieden

Tot nu toe heeft het IT-team met goed resultaat Splashtop in de lente- en zomersemesters uitgerold.

"We hebben nu met een aantal stresstests gedaan om te zien of alles werkt. Vanaf nu is alles goed," zei Gilbert.

Bovendien heeft het IT-team van het CFPCA geprezen hoe gemakkelijk het voor hen is om hun gebruikers en computers met Splashtop te implementeren, te schalen en te beheren.

Cendrowski en Chris Scalise, Senior Systeembeheerder, wezen ook op bijzonder nuttige functies.

"De bestandsoverdracht is geweldig, de dubbele monitor is geweldig, het berichtenverkeer werkt heel goed," zei Cendrowski. "Dat zijn alle tools die we gebruiken."

"De logbestanden zijn voor ons een ongelooflijke aanwinst geweest, omdat we kunnen zien wie er inlogt, wanneer ze inloggen, welke bestanden ze versturen," zei Scalise. "Het geeft Chris en mij geweldige informatie om te zien wie welk lab gebruikt en op welk tijdstip. Ik weet zeker dat we dat in de toekomst zullen gebruiken om suggesties te doen over welke computerlokalen veel gebruikt worden en welke niet."

Ook de feedback van studenten was positief.

"Met apps als Media Composer, After Effects en Premiere Pro bestond de vrees dat ze niet goed zouden worden vertaald naar iemand die op een Chromebook op afstand werkt en zware bewerkingen uitvoert. Tot nu toe is de feedback van studenten geweldig!" zei Scalise.