LISD geeft leerlingen op afstand toegang tot CTE-computers

Het Lenawee Intermediate School District (LISD) biedt meer dan 20 Career Technical Education (CTE) -programma's voor studenten in Lenawee County, Michigan. Om ervoor te zorgen dat studenten hun CTE-programma's vanuit huis kunnen voortzetten en toegang hebben tot de software op de laboratoriumcomputers, heeft het LISD Splashtop aangewend om studenten op afstand toegang te geven tot laboratoriumcomputers vanaf hun eigen Chromebooks en andere persoonlijke apparaten.

De uitdaging van carrière technisch onderwijs en afstandsonderwijs

De COVID-19-pandemie heeft voor veel onzekerheid gezorgd voor de schooldistricten, waaronder het Lenawee Intermediate School District. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wil het LISD ervoor zorgen dat studenten hun opleiding kunnen voortzetten als ze niet in staat zijn de lessen persoonlijk bij te wonen.

Een belangrijk gebied dat moest worden aangepakt was hoe de programma's voor Carrière Technisch Onderwijs (CTE) toegankelijk konden worden gemaakt voor leerlingen die thuis werken.

CTE-programma's die worden aangeboden door het LISD TECH Center omvatten Video & Audio Production, Graphic Imaging Technology, Engineering, en Design & CAD.

Deze CTE-programma's worden gegeven in gespecialiseerde klaslokalen in het LISD TECH Center. De klaslokalen zijn uitgerust met computers met dezelfde software die professionals gebruiken. Deze toepassingen - zoals Photoshop, After Effects, Premier Pro en AutoCAD - zijn vaak zwaar en vereisen krachtige computers.

Hoewel het LISD TECH Center studenten de hardware- en softwaretools kan bieden die ze nodig hebben, doet zich een groot probleem voor wanneer studenten afstandsonderwijs volgen. Zonder toegang tot de computers en softwaretoepassingen kunnen ze hun opleiding niet voortzetten.

BESTAANDE LABCOMPUTERS MET TOEGANG OP AFSTAND

Nicholas Adams, de directeur Informatietechnologie, en Mats Holm, de netwerkbeheerder, zagen in dat de beste manier om dit probleem op te lossen was om studenten op afstand toegang te geven tot de computers in het klas.

"We konden niet alle leerlingen voorzien van een eigen krachtige Mac-computer," zei Adams, "dus wilden we een oplossing bieden waarbij ze op afstand verbinding konden maken. Sommige scholen voorzagen hun leerlingen van Chromebooks. In andere gevallen gebruiken de leerlingen persoonlijke apparaten."

Chromebooks zijn populair in het onderwijs, maar zijn berucht omdat ze de meeste softwaretoepassingen niet kunnen draaien. Ook hebben veel studenten persoonlijke apparaten die niet zo krachtig zijn als de computers in de klas. Adams en Holms hielden dit in gedachten bij het zoeken naar oplossingen.

"We wilden onze bestaande infrastructuur benutten," zei Adams. "Als ze een Chromebook hadden, wilden we er zeker van zijn dat de toepassingen werkten bij toegang vanaf een Chromebook."

SPLASHTOP VOOR LABS OP AFSTAND KRIJGT DE KLUS KLAAR

Adams en Holm evalueerden een paar remote accessproducten. Uiteindelijk werd Splashtop for remote labs als de beste keuze beschouwd.

Met Splashtop hebben leerlingen op afstand toegang tot schoolcomputers vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook-apparaat. Eenmaal in een remote desktop sessie kunnen leerlingen de schoolcomputer op afstand bedienen en gebruiken alsof ze erachter zitten. Ze kunnen alle software gebruiken en eenvoudig elk bestand op de remote computer openen.

Er waren verschillende redenen waarom Lenawee ISD de voorkeur gaf aan Splashtop:

Audio bij toegang op afstand tot Mac

Een probleem dat Adams en Holm hadden met de andere producten die ze testten was dat ze niet in staat waren om audio over te brengen via de remote sessie wanneer ze verbinding maakten met een Mac. Dit was een groot probleem omdat het video- en audioproductielab bestaat uit Mac computers.

De remote audio werkte echter geweldig toen ze Splashtop gingen gebruiken. "Ik installeerde Splashtop op een paar Macs en testte het vanaf mijn eigen computer en het geluid werkte, dus daar was ik erg enthousiast over," zei Holm.

"We kregen specifiek Splashtop omdat het de beste oplossing voor Macs was," zei Adams.

FERPA

"FERPA naleving is erg belangrijk voor ons," zei Adams. "Het is geweldig om te weten dat Splashtop de informatie van de leerlingen niet bewaart, manipuleert of er iets mee doet. Splashtop zou niet geselecteerd zijn als ze dat niet hadden."

(Bekijkhoe Splashtop compatibel is met de FERPA-vereisten).

Prijs per gelijktijdige gebruiker

In plaats van per leerling of per apparaat, wordt Splashtop for remote labs geprijsd per gelijktijdige sessie, waardoor de kosten voor schooldistricten en hogescholen laag blijven.

"Onze administratie was erg voor Splashtop omdat we gelijktijdige plaats licenties doen," zei Adams. "We wijzen de leerling gedurende een bepaalde tijd een computer toe, net zoals we een plaats in de klas toewijzen."

Toekomstige mogelijkheden

Zelfs nadat de pandemie voorbij is, zien Adams en Holms veel potentiële voordelen van Splashtop voor labs op afstand.

"We zijn nu voorbereid, of er nu studenten komen of niet," zei Adams. "Als we eenmaal uit deze pandemie zijn, hebben we misschien leerlingen die om andere redenen thuis moeten blijven. Met Splashtop kunnen we ze op afstand toegang geven. Het opent ook onze computerlokalen, zodat we potentieel 24 uur per dag open kunnen zijn. Iets dat eerder nooit als een noodzaak werd gezien. We kunnen leerlingen de mogelijkheid bieden om altijd en overal toegang te krijgen."