Naarmate bedrijven en werknemers overstappen op remote en hybride werkregelingen, staan IT-teams voor een blijvende zorg: hoe de veiligheid te handhaven terwijl werknemers overal vandaan kunnen werken?
Gelukkig hoef je bij remote werken niet in te leveren op veiligheid. Met de juiste tools, tactieken en technologie kunnen remote teams en bedrijven met Bring Your Own Device (BYOD) beleid overal werken, op elk apparaat, terwijl ze toch de beveiliging en IT-naleving behouden.
Om daarmee te helpen hebben we een checklist voor thuiswerkbeveiliging samengesteld voor bedrijven van elke omvang. Door deze tien eenvoudige stappen te volgen, zorg je voor veilige externe werk met alle apparaten.
Cyberrisico's in de Remote Work-omgeving: Belangrijkste trends & inzichten
Het is eerst belangrijk om de bedreigingen te begrijpen waarmee remote en gedistribueerde teams geconfronteerd worden. Hoewel veel cyberbedreigingen een impact kunnen hebben op werknemers, ongeacht of ze op kantoor of remote werken, zijn sommige bedreigingen uniek of vormen ze een grotere bedreiging voor remote workers.
Veelvoorkomende cyberrisico’s voor remote teams zijn:
Kwetsbaarheden van persoonlijke apparaten: BYOD-beleid geeft werknemers de vrijheid om de apparaten te gebruiken die ze verkiezen, maar dit brengt zijn eigen risico’s met zich mee. Persoonlijke apparaten hebben mogelijk niet de cyberbeveiliging tools en bescherming die ze nodig hebben, of hebben misschien een belangrijke patch-update overgeslagen, waardoor de apparaten kwetsbaarder worden voor aanvallen en de gevoelige gegevens erin in gevaar brengen.
Onbeveiligde netwerken: Bedrijven gebruiken beveiligde Wi-Fi-netwerken beschermd door firewalls, apparaatverificatie, en meer. Werknemers die remote werken, daarentegen, verbinden vaak met onbeveiligde openbare Wi-Fi-netwerken die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Zonder de juiste beveiligingsmaatregelen en tools kan het verbinden met die netwerken een veiligheidsrisico creëren.
Gebrek aan encryptie: End-to-end encryptie is essentieel voor het verzenden van data en bestanden, maar niet alle persoonlijke apparaten en communicatieapps gebruiken encryptie. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat werknemers veilige, versleutelde communicatiehulpmiddelen gebruiken die gegevens tijdens overdracht beschermen.
Phishing-aanvallen: Hoewel phishing-aanvallen vaak voorkomen bij alle bedrijven, kunnen ze voor remote werknemers een verhoogde dreiging vormen. Als een remote medewerker slachtoffer wordt van een phishing-aanval, kunnen ze hun persoonlijke en werkaccounts in gevaar brengen, en het herstellen van het apparaat kan een grotere uitdaging zijn. Daarom is het essentieel om werknemers te trainen in hoe phishing te voorkomen en wat te doen als ze doelwit zijn.
10-Stappen Checklist: Thuiswerkbeveiliging
Gelukkig is het ondanks al deze risico’s mogelijk om remote werkomgevingen te beveiligen en werknemers overal veilig te laten werken. Door deze thuiswerk-beveiligingschecklist te volgen, kan je veilig remote werk ondersteunen:
1. Hou data veilig: Elimineer lokale opslag om risico te verminderen
Denk na over waar je gegevens worden opgeslagen. Als werknemers al hun werkgegevens op hun persoonlijke apparaten bewaren, zijn de gegevens kwetsbaarder voor diefstal of schade. Als de gegevens echter worden opgeslagen op de servers van het bedrijf, waartoe externe werknemers veilig toegang hebben vanaf hun apparaten zonder ze te downloaden, kunnen ze veilig worden gehouden als een apparaat wordt aangetast.
2. Versleutel Remote Sessies
End-to-end-encryptie is cruciaal voor het waarborgen van veilige communicatie en overdracht van gegevens. Externe verbindingen maken een kernonderdeel uit van externe toegang en ondersteuning, aangezien ze schermen en controles delen tussen apparaten op kantoor en op afstand, maar die gegevens moeten versleuteld zijn om ervoor te zorgen dat ze veilig blijven tegen nieuwsgierige blikken. Versleutelde externe sessies helpen gegevens veilig te houden tijdens het transport, dus het is een kernonderdeel van extern werk.
3. Schakel Veilige BYOD in
BYOD-beleid zijn geweldig voor remote werknemers, omdat ze hen in staat stellen te werken op de apparaten die ze verkiezen en waarmee ze het meest vertrouwd zijn (zoals iedereen met een mening over "Mac vs PC" je zal vertellen, dat maakt een groot verschil). Echter, zonder de juiste beveiligingsmaatregelen kan BYOD nieuwe risico’s en kwetsbaarheden creëren. Bedrijven moeten BYOD-beleid implementeren dat sterke beveiligingsmaatregelen en tools omvat om gegevens en apparaten veilig te houden.
4. Pas Granulaire Beleidsregels Toe
Het beheren van toestemmingen en toegang is een andere belangrijk aspect van veilig remote werken. Granulaire beleidscontroles stellen bedrijven in staat om zorgvuldig te beheren wie toegang heeft tot welke systemen, tools, netwerksegmenten, of gegevens. Dit zorgt ervoor dat belangrijke informatie veilig blijft voor indringers of gecompromitteerde accounts.
5. Zorg Voor Volledige Eindpuntzichtbaarheid
Wanneer werknemers op afstand werken, moeten IT-teams en managers volledige zichtbaarheid en controle hebben over externe endpoints. Volledige zichtbaarheid van eindpunten helpt ervoor te zorgen dat IT-teams verdacht gedrag en waarschuwingssignalen van datalekken of andere cyberaanvallen kunnen identificeren, zodat ze de problemen kunnen aanpakken zodra ze zich voordoen en voordat andere apparaten of netwerken geïnfecteerd kunnen raken.
6. Centraliseer Beheer
Zelfs als je eindpunten gedistribueerd zijn, mag je beheer dat niet zijn. Gecentraliseerd beheer stelt IT-teams en managers in staat om alle eindpunten vanuit één locatie te monitoren en ondersteunen, waardoor het eenvoudig is om alles te beheren.
7. Automatiseer Compliance
IT-naleving is verplicht, vooral in sectoren met strikte wettelijke vereisten, zoals AVG of HIPAA compliance. Regelgevende naleving moet ingebouwd zijn in je externe toegang- en externe beheer -tools, zodat je aan al je vereisten voldoet en de veiligheid behoudt tijdens het werken op afstand.
8. Dwing Multi-Factor Authenticatie (MFA) voor alle toegang af
Multi-factor authenticatie (MFA) is een van de gemakkelijkste manieren om cyberbeveiliging te verbeteren en gebruikers te verifiëren. Met MFA bevestigen gebruikers die proberen in te loggen hun identiteit en loggen ze in met een secundaire bron, zoals een authenticatie-app of e-mail. Dit zorgt ervoor dat, zelfs als de inloggegevens van een gebruiker worden gestolen, er een extra beschermingslaag is die ervoor zorgt dat alleen zij in hun account kunnen inloggen.
9. Patch en update regelmatig alle systemen
Het up-to-date houden van eindpunten is essentieel voor beveiliging. Telkens wanneer een nieuwe kwetsbaarheid wordt ontdekt, kan snelle patching helpen ervoor te zorgen dat deze snel wordt gerepareerd, wat vereist is voor cyberbeveiliging en IT-compliance. Regelmatig controleren op updates en patches of het gebruik van een oplossing met geautomatiseerd patchbeheer kan ervoor zorgen dat apparaten up-to-date en veilig blijven wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht.
10. Voer Regelmatige Security Awareness Training Uit
Cyberbeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid. Werknemers moeten worden getraind in de beveiligingsbeleid van het bedrijf, beste praktijken, reacties op beveiligingsincidenten, enzovoort. Dit kan vaak tests omvatten om ervoor te zorgen dat werknemers weten hoe ze phishing-e-mails kunnen herkennen en vermijden, wat helpt om hun bewustzijn en paraatheid aan te tonen.
Strategieën voor het opbouwen van een schaalbare & veilige remote werkomgeving
Als je een schaalbare, veilige externe werkomgeving wilt opbouwen, zijn er een paar belangrijke strategieën die je kunt toepassen. Deze omvatten:
Maak gebruik van flexibele en aanpasbare oplossingen die aan je uiteenlopende externe werkbehoeften kunnen voldoen.
Zoek een platform dat veiligheid, schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid in balans brengt.
Handhaaf een veilige werkruimte met sterke beveiligingsfuncties en tools.
Houd gegevens versleuteld en bewaard op de bedrijfsserver, niet op individuele apparaten.
Gebruik een oplossing die verschillende apparaten en besturingssystemen ondersteunt en daarmee kan werken.
Hoewel de specifieke vormen hiervan tussen bedrijven en hun individuele behoeften zullen variëren, zijn ze niettemin essentieel voor elke organisatie die een veilige en efficiënte remote werkomgeving wil opbouwen.
Stimuleer Veilige Remote Workflows met Splashtop’s Secure Remote Work Solutions
Remote toegang en support zijn essentieel voor veilig remote werken, en als je een krachtige en schaalbare oplossing met geavanceerde beveiliging wilt, heeft Splashtop wat je nodig hebt.
Splashtop Remote Access maakt werken op afstand gemakkelijk door werknemers in staat te stellen toegang te krijgen tot hun werkapparaten, inclusief bestanden, projecten en gespecialiseerde tools, zonder iets op hun persoonlijke apparaten op te slaan. Dit stelt gebruikers in staat om vanaf elke locatie, op elk apparaat, op elk moment te werken, net zo eenvoudig als wanneer ze aan hun bureau zouden zitten.
Bovendien is Splashtop gebouwd voor beveiliging. De geavanceerde beveiligingsfuncties omvatten multi-factor authenticatie, meerlagige wachtwoordbeveiliging, remote verbinding meldingen, sessielogs en meer. Splashtop verzamelt of bewaart geen informatie, maar streamt het scherm over apparaten met end-to-end encryptie.
Voor IT-teams die realtime patching, geautomatiseerde compliance-zichtbaarheid en volledige eindpuntcontrole willen, breidt Splashtop AEM (autonoom eindpuntbeheer) dezezelfde beveiligingsprincipes uit over alle apparaten, zodat elk eindpunt in je remote vloot up-to-date en beschermd blijft.
Dankzij de beveiligingsfuncties voldoet Splashtop aan een breed scala van industriële en overheidsnormen, waaronder ISO/IEC 27001, SOC 2, AVG, PCI, HIPAA, en meer. Dit heeft Splashtop tot een veilige keuze gemaakt voor bedrijven in verschillende sectoren.
Klaar om overal te werken, op elk apparaat, zonder concessies te doen aan cyberbeveiliging? Probeer een gratis proefversie van Splashtop en ontdek waarom bedrijven erop vertrouwen voor veilig remote werk: