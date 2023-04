Zero Trust-beveiliging: een alomvattende benadering van cyberbeveiliging

In de huidige digitale wereld worden cyberdreigingen steeds geavanceerder, waardoor het voor organisaties een grotere uitdaging wordt om hun gevoelige gegevens en systemen te beveiligen. Om deze bedreigingen te bestrijden, is er een nieuw beveiligingsmodel ontstaan, genaamd "zero trust security".

Zero trust-beveiliging is een benadering van cyberbeveiliging waarbij organisaties elke toegangspoging moeten verifiëren, ongeacht waar deze vandaan komt. Het gaat ervan uit dat alle apparaten, gebruikers en applicaties niet vertrouwd zijn en verifieert en autoriseert voortdurend de toegang tot gevoelige bronnen.

In dit artikel onderzoeken we de voordelen van het implementeren van zero trust-beveiliging, waaronder verbeterde bescherming tegen datalekken, verbeterde zichtbaarheid en controle, en veiligere toegang tot gevoelige gegevens en systemen. Aan het einde van dit artikel begrijpt u beter waarom zero trust-beveiliging een essentieel onderdeel is geworden van de cyberbeveiligingsstrategie van elke organisatie.

Wat is nul vertrouwen?

Zero trust is een benadering van cyberbeveiliging die ervan uitgaat dat alle apparaten, gebruikers en applicaties niet vertrouwd zijn en die voortdurend de toegang tot gevoelige bronnen verifieert en autoriseert. In tegenstelling tot traditionele beveiligingsmodellen, die doorgaans afhankelijk zijn van perimetergebaseerde verdediging, vereist zero trust dat organisaties elke toegangspoging verifiëren, ongeacht waar deze vandaan komt.

Deze aanpak biedt een uitgebreidere en effectievere manier om de toegang tot gegevens en systemen te beheren, waardoor het risico op datalekken en andere beveiligingsincidenten wordt verkleind.

Betere bescherming tegen datalekken

Een van de belangrijkste voordelen van het implementeren van zero trust-beveiliging is verbeterde bescherming tegen datalekken. Door authenticatie en autorisatie te vereisen voor alle toegangspogingen, kan zero trust-beveiliging voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot gevoelige gegevens en systemen. Deze benadering staat in contrast met traditionele beveiligingsmodellen, die vaak steunen op een op de perimeter gebaseerde benadering en ervan uitgaan dat al het verkeer binnen de perimeter wordt vertrouwd.

Met zero trust-beveiliging kunnen organisaties zich beschermen tegen zowel externe als interne bedreigingen. Externe bedreigingen kunnen cyberaanvallen van buiten de organisatie zijn, terwijl interne bedreigingen interne bedreigingen en gecompromitteerde accounts kunnen zijn. Door voortdurend toegangspogingen te verifiëren en te autoriseren, kan zero trust-beveiliging voorkomen dat deze bedreigingen toegang krijgen tot gevoelige gegevens en systemen.

Voorbeelden uit de praktijk van organisaties die hebben geprofiteerd van zero trust-beveiliging in termen van het voorkomen van datalekken zijn Google en Microsoft. Beide bedrijven hebben zero trust-beveiligingsmodellen geïmplementeerd en hebben aanzienlijke verbeteringen in hun beveiligingshouding gemeld. De implementatie van zero trust-beveiliging door Microsoft hielp bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal datalekken te voorkomen die zouden zijn veroorzaakt door gecompromitteerde accounts.

Over het algemeen kan het implementeren van zero trust-beveiliging organisaties helpen hun bescherming tegen datalekken te verbeteren, wat een aanzienlijke impact kan hebben op hun reputatie en financiële stabiliteit. Door authenticatie en autorisatie te vereisen voor alle toegangspogingen, kan zero trust-beveiliging voorkomen dat zowel externe als interne bedreigingen toegang krijgen tot gevoelige gegevens en systemen.

Verbeterde zichtbaarheid en controle

Een ander voordeel van het implementeren van zero trust-beveiliging is de verbeterde zichtbaarheid en controle die het biedt over toegang tot gegevens en systemen. Met zero trust-beveiliging kunnen organisaties een gedetailleerder niveau van controle krijgen over toegangspogingen en kunnen ze alle activiteiten in realtime volgen.

Traditionele beveiligingsmodellen bieden vaak een beperkt inzicht in toegangspogingen en kunnen het moeilijk maken om potentiële bedreigingen te detecteren en erop te reageren. Met zero trust-beveiliging kunnen organisaties echter alle toegangspogingen monitoren, inclusief die van niet-vertrouwde apparaten en locaties. Dit kan IT-professionals helpen om potentiële bedreigingen in realtime te identificeren en erop te reageren.

Zero Trust-beveiliging stelt organisaties ook in staat om toegangscontroles gedetailleerder af te dwingen. Dit kan het beperken van de toegang tot specifieke bronnen of het afdwingen van meervoudige authenticatie voor bepaalde soorten toegang omvatten. Organisaties kunnen de toegang tot gevoelige gegevens en systemen beter beheren en controleren door deze controles te implementeren.

Zero trust-beveiliging biedt een uitgebreidere en effectievere aanpak voor het beheer van de toegang tot gegevens en systemen. Door real-time zichtbaarheid en controle over toegangspogingen te bieden, kunnen organisaties potentiële bedreigingen beter detecteren en erop reageren, terwijl ze ook toegangscontroles op een gedetailleerder niveau afdwingen.

Veiligere toegang tot gevoelige gegevens en systemen

Zero trust-beveiliging kan organisaties ook helpen om de toegang tot gevoelige gegevens en systemen veiliger te maken. Een manier waarop het dit doet, is door te beschermen tegen aanvallen die gericht zijn op geprivilegieerde toegang. Geprivilegieerde accounts, zoals die van beheerders, zijn vaak het doelwit van aanvallers die toegang willen krijgen tot gevoelige gegevens of systemen. Zero trust-beveiliging kan deze aanvallen voorkomen door aanvullende authenticatie- en autorisatiecontroles voor geprivilegieerde toegang te vereisen.

Naast bescherming tegen aanvallen op geprivilegieerde accounts, kan zero trust-beveiliging ook worden gebruikt om externe toegang, BYOD-beleid (Bring-Your-Own-Device) en cloudomgevingen te beveiligen. Dit soort toegang is vaak een uitdaging om te beveiligen, maar zero trust-beveiliging kan een uitgebreidere en effectievere aanpak bieden. Door authenticatie en autorisatie te vereisen voor alle toegangspogingen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers en apparaten toegang hebben tot gevoelige gegevens en systemen.

Bovendien kan zero trust-beveiliging aanvullende beveiligingsmaatregelen bieden voor externe werknemers, die toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens en systemen vanaf niet-vertrouwde locaties of apparaten. Door zero trust-beveiliging te gebruiken, kunnen organisaties toegangscontroles afdwingen en activiteiten in realtime volgen, waardoor het risico op datalekken of andere beveiligingsincidenten wordt verkleind.

Over het algemeen kan zero trust-beveiliging een veiligere benadering bieden voor het beheer van de toegang tot gevoelige gegevens en systemen. Door te beschermen tegen aanvallen op geprivilegieerde accounts en door externe toegang, BYOD-beleid en cloudomgevingen te beveiligen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun gegevens en systemen worden beschermd tegen mogelijke bedreigingen.

Geen vertrouwen en Splashtop

Sinds de eerste dag is beveiliging de topprioriteit van Splashtop. Splashtop als hulpmiddel voor externe toegang en ondersteuning op afstand wordt vertrouwd door een groot aantal mensen, bedrijven, scholen en universiteiten, waardoor het absoluut noodzakelijk is dat gebruikers kunnen vertrouwen op het vermogen van Splashtop om hun gevoelige informatie, gegevens en privacy te beschermen.

Dat is precies waarom we bij Splashtop veel belang hechten aan beveiliging en ons inzetten om substantiële investeringen te doen om onze infrastructuur en beveiligingsmaatregelen continu te verbeteren. Daarnaast hebben we 's werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van cyberbeveiliging en compliance samengebracht om ons te helpen bij het verder beveiligen van ons platform.

(Meer informatie over Splashtop-beveiliging en veilige externe desktopsoftware)

Ondanks de beschikbaarheid van meer geavanceerde oplossingen voor toegang op afstand, vertrouwen veel bedrijven nog steeds op verouderde technologie zoals VPN voor toegang op afstand. VPN's zijn echter niet zo veilig als moderne platforms voor externe toegang . Ze verbinden externe apparaten met het bedrijfsnetwerk, waardoor het mogelijk wordt blootgesteld aan cyberdreigingen.

Bovendien zijn VPN's een uitdaging om in te stellen, te schalen en te onderhouden, en veel VPN's installeren niet automatisch beveiligingsupdates en patches, waardoor organisaties kwetsbaar worden voor aanvallen.

Gelukkig is er een beter alternatief voor VPN beschikbaar in de vorm van een zero-trust netwerktoegangsplatform. Het platform voor externe toegang van Splashtop maakt veilige externe toegang tot beheerde apparaten mogelijk zonder de kwetsbaarheden die gepaard gaan met VPN. Deze aanpak biedt gebruikers toegang tot werkmachines met behoud van robuuste beveiligingsmaatregelen.

Bij Splashtop nemen we beveiliging serieus, daarom gaat onze zero-trust beveiligingsbenadering ervan uit dat alle apparaten, gebruikers en applicaties niet vertrouwd zijn. Deze aanpak verifieert en autoriseert voortdurend de toegang tot gevoelige bronnen, waardoor ongeautoriseerde toegangspogingen worden voorkomen en het risico op datalekken wordt verkleind.

Ons zero-trust beveiligingsmodel omvat geavanceerde functies zoals multi-factor authenticatie, apparaatauthenticatie en gedetailleerde toegangscontroles. Deze maatregelen werken samen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers en apparaten toegang hebben tot gevoelige gegevens en systemen, waardoor het risico op potentiële bedreigingen aanzienlijk wordt verkleind.

Door Zero Trust-beveiliging te implementeren, bieden we onze gebruikers veilige en betrouwbare oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand. Onze toewijding aan beveiliging zorgt ervoor dat onze gebruikers toegang hebben tot hun gegevens en systemen zonder zich zorgen te hoeven maken over mogelijke cyberdreigingen.

Probeer Splashtop gratis.

Conclusie: Zero Trust-beveiliging

Kortom, zero trust security is een benadering van cybersecurity waarbij organisaties elke toegangspoging moeten verifiëren, ongeacht waar deze vandaan komt. Door zero trust-beveiliging te implementeren, kunnen organisaties profiteren van verbeterde bescherming tegen datalekken, verbeterde zichtbaarheid en controle, en veiligere toegang tot gevoelige gegevens en systemen.

Met zero trust-beveiliging kunnen organisaties voorkomen dat zowel externe als interne bedreigingen toegang krijgen tot gevoelige gegevens en systemen. Deze benadering biedt een uitgebreidere en effectievere aanpak voor het beheer van de toegang tot gegevens en systemen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alleen geautoriseerde gebruikers en apparaten toegang hebben tot gevoelige bronnen.

In het huidige cyberbeveiligingslandschap is het essentieel voor organisaties om zero trust-beveiliging te implementeren om zich te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Naarmate cyberdreigingen steeds geavanceerder worden, kan zero trust-beveiliging organisaties helpen voorop te blijven lopen en ervoor te zorgen dat hun gegevens en systemen worden beschermd.

Als u op zoek bent naar een betrouwbaar Zero Trust-beveiligingsmodel, probeer Splashtop vandaag nog gratis uit en ervaar de voordelen van onze geavanceerde beveiligingsfuncties.

Verwante content