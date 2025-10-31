Beheer van endpoint-apparaten is een ingewikkelde zaak en het wordt alleen maar complexer naarmate de technologie vordert. Tegenwoordig is apparaatbeheer opgedeeld in verschillende soorten oplossingen, waaronder Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM) en Unified Endpoint Management (UEM).
De vraag is dus: welk type apparaatbeheer is geschikt voor jou? Het is tijd om MDM, EMM en UEM te vergelijken, hun sterke punten en verschillen te ontleden en te zien wat het beste is voor IT-teams en bedrijven die verschillende apparaten beheren.
Van MDM naar EMM tot UEM: Hoe Apparaatbeheer Zich Heeft Ontwikkeld
MDM, EMM en UEM vallen allemaal onder de paraplu van apparaatbeheer, omdat ze vergelijkbare doelen dienen. Als zodanig zijn het gerelateerde technologieën, aangezien elk voortbouwt op de functies en het gebruik van de vorige.
In het begin bestond apparaatbeheer uit wat nu bekend staat als Mobile Device Management: een softwareoplossing waarmee IT-beheerders mobiele apparaten en toepassingen kunnen controleren en beheren. Sinds de introductie is het uitgebreid naar smartphones, tablets, computers en zelfs enkele Internet of Things (IoT) apparaten.
Met de groei van mobiele technologie groeide MDM uit tot Enterprise Mobility Management, dat is ontworpen om organisaties te helpen mobiele apparaten en apps veilig te gebruiken. Dit kan zowel bedrijfseigen apparaten als persoonlijke apparaten dekken voor bedrijven met Bring Your Own Device (BYOD)-beleid.
Uiteindelijk kwam uit EMM de Unified Endpoint Management voort, die is ontworpen om computers, laptops, smartphones en tablets te omvatten. Dit biedt holistisch apparaatbeheer vanaf één console, zodat bedrijven updates kunnen pushen, beveiligingsbeleid kunnen toepassen en zelfs verloren of gestolen apparaten op afstand kunnen wissen.
Hoe MDM, EMM en UEM Bedrijfsefficiëntie Bevorderen
Hoewel MDM, EMM en UEM verschillende toepassingen en functies hebben, bieden ze veel vergelijkbare voordelen. Deze omvatten:
Beveiliging: MDM, EMM en UEM zijn allemaal ontworpen om de cybersecurity te verbeteren door remote-apparaten en endpoints te beschermen en te beheren, waardoor remote en hybride werken mogelijk is zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
Efficiëntie: Elke oplossing is gebouwd met verschillende functies ontworpen om externe apparaten en werknemers te ondersteunen, zodat medewerkers en teams overal efficiënt kunnen werken.
BYOD-ondersteuning: Terwijl de mate van hun BYOD-ondersteuning varieert, kunnen goede MDM-, EMM- en UEM-oplossingen allemaal helpen om werknemers op hun favoriete apparaten te laten werken.
Naleving: Goede apparaatbeveiliging en -beheer zijn essentieel voor veel regelgeving en vereisten. Het beschermen van externe eindpunten met MDM, EMM, en/of UEM kan bedrijven helpen om aan hun IT-nalevings verplichtingen te voldoen.
Schaalbaarheid: MDM-, EMM- en UEM-oplossingen zijn allemaal ontworpen om zeer schaalbaar te zijn, zodat ze nieuwe apparaten kunnen ondersteunen indien nodig. Dit helpt hen om gelijke tred te houden met de groei van je bedrijf, omdat nieuwe endpoints kunnen worden aangesloten en beheerd zonder overmatige onderbrekingen of moeilijkheden.
Echter, hoewel ze deze voordelen delen, doet elk dit in een andere mate en op een andere manier, wat we binnenkort zullen verkennen.
Praktische toepassingen van MDM, EMM en UEM
Met de voordelen van MDM, EMM en UEM vastgesteld, kunnen we kijken naar hun praktische toepassingen. Hoe gebruiken organisaties deze hulpmiddelen tegenwoordig?
Organisaties gebruiken MDM, EMM en UEM om remote apparaten binnen hun personeelsbestand te beheren, inclusief smartphones, tablets en IoT-apparaten. De gebruiksvriendelijkheid, functies, beveiliging en toegankelijkheid maken ze krachtige hulpmiddelen voor het verbeteren van IT-efficiëntie, evenals het handhaven van cybersecurity en IT-naleving in remote en hybride werkomgevingen.
Apparaatbeheer is essentieel voor remote werk, aangezien IT-teams moeten kunnen verzekeren dat iedere remote endpoint up-to-date is, voldoet aan het bedrijfsbeleid en beschermd blijft tegen cyberdreigingen. Deze hulpmiddelen bieden monitoring- en detectiemogelijkheden die IT-agenten in staat stellen om potentiële problemen of beveiligingswaarschuwingen snel te identificeren en aan te pakken.
Goed apparaatbeheer omvat analyses om patronen of waarschuwingssignalen te identificeren waarvan IT-teams op de hoogte moeten zijn, evenals de mogelijkheid om remote opdrachten te sturen om deze problemen aan te pakken.
MDM vs. EMM vs. UEM: Vergelijken van functies en mogelijkheden
Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen MDM, EMM en UEM, zijn ze niet hetzelfde. Elk heeft een andere benadering van apparaatbeheer, inclusief het scala aan apparaten dat ze beheren en de functies die ze bieden.
MDM-software richt zich op mobiele apparaten. Het stelt IT-beheerders in staat om beveiligingsbeleid af te dwingen, apparaatinstellingen te beheren, updates te pushen en zelfs apparaten op afstand te vergrendelen of te wissen indien nodig. MDM werkt via een client-app op elk apparaat, en wordt voornamelijk gebruikt voor bedrijfseigen apparaten, hoewel sommige ook BYOD-ondersteuning toestaan.
EMM-software gaat een stap verder dan MDM, door verder te gaan dan mobiele apparaten en mobiele ecosystemen te beheren. Dit stelt IT-teams in staat om applicaties, data en inhoud op de beheerde apparaten te beheren, hen helpend om alles veilig te houden. IT-agenten kunnen apps uitrollen en bijwerken, documenten op mobiele apparaten beheren en gebruikersauthenticatie mogelijk maken, wat het een waardevol hulpmiddel maakt voor beveiliging, zelfs in BYOD-omgevingen.
Ten slotte gaat UEM-software verder dan mobiele apparaten om alle endpoints te omvatten, inclusief tablets, computers, wearables, smartphones en IoT-apparaten. Dit betekent ook dat het op verschillende platforms en besturingssystemen moet werken, wat het waardevol maakt in BYOD-omgevingen. UEM kan zichtbaarheid bieden over apparaatecosystemen, beveiligingsbeleid afdwingen en endpoints beschermen met beveiligingsfuncties zoals dreigingsdetectie en -herstel.
We kunnen de belangrijkste verschillen als volgt uitleggen:
Bereik
Veiligheid
BYOD-ondersteuning
Platformcompatibiliteit
MDM
Richt zich op het beheren van mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets. Het wordt voornamelijk gebruikt voor configuratie, provisioning en naleving van beleid.
Basisbeveiliging, waaronder remote-wissen, apparaatversleuteling en handhaving van toegangscodes.
Beperkt. MDM beheert voornamelijk bedrijfseigen apparaten, maar BYOD is mogelijk met beperkingen.
Ondersteunt voornamelijk iOS en Android.
EMM
Breidt MDM uit door applicatiebeheer, contentbeheer en identiteitsbeheer toe te voegen.
Verbeterde beveiliging met app-niveau beleid, beveiligde containers, en preventie van dataverlies.
Sterkere BYOD-ondersteuning via gegevensscheiding tussen persoonlijke en zakelijke omgevingen.
Ondersteunt doorgaans iOS, Android en Windows, met beperkte macOS-ondersteuning.
UEM
Biedt een enkel platform voor het beheren van alle endpoints, inclusief mobiele apparaten, desktops en IoT-apparaten.
Geavanceerde, uitgebreide beveiliging, die meestal endpoint-detectie, nalevingsbewaking en contextuele analyses omvat.
Volledige BYOD-integratie met zero-trust en contextbewuste toegangscontrole.
Ondersteunt doorgaans iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS en IoT-apparaten.
Operationele Uitdagingen en Beperkingen van MDM, EMM en UEM
Met de vastgestelde toepassingen en voordelen moeten we nog steeds de uitdagingen en beperkingen van elk begrijpen. Veelvoorkomende uitdagingen zijn:
Integratie: Afhankelijk van de oplossing die je kiest, kan integratie een uitdaging zijn. Zorg ervoor dat je een oplossing kiest die kan integreren met elk type apparaat en besturingssysteem dat jouw organisatie gebruikt en gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en ingezet over endpoints.
Complexiteit: Als je een complexe oplossing gebruikt, kan het moeilijk worden om elk eindpunt goed te beheren. Zoek naar een gebruiksvriendelijk platform dat het eenvoudig maakt om meerdere externe eindpunten te beheren; anders kan de complexiteit meer problemen veroorzaken dan oplossen.
Schaalbaarheid: Het is belangrijk om een schaalbare oplossing te vinden die je groei kan bijhouden. Beheeroplossingen moeten in staat zijn om nieuwe endpoints toe te voegen indien nodig, dus hoe makkelijker het is om te schalen, hoe beter.
Beperkingen: MDM, EMM en UEM hebben elk hun eigen beperkingen, zoals de focus van MDM op mobiele apparaten. Zorg ervoor dat u begrijpt welke eindpunten uw IT-team moet beheren en vind een oplossing die ze allemaal kan ondersteunen.
Versterk Uw Eindpuntstrategie met Splashtop AEM
Wanneer je meerdere externe endpoints moet beheren en ondersteunen, is Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) de perfecte oplossing voor jouw endpointbeheerstrategie.
Splashtop AEM biedt robuust endpoint beheer over apparaten en besturingssystemen. De gecentraliseerde controles geven IT-teams zicht op elk van hun endpoints, compleet met real-time alerts, analyses en automatische oplossingen via Smart Actions.
Met Splashtop AEM is het eenvoudig om elk endpoint veilig en up-to-date te houden. Je kunt beleid aanpassen en afdwingen over endpoints, voldoen aan beveiligingsnormen en repetitieve taken zoals updates en back-ups automatiseren. Dit maakt endpointbeheer snel, efficiënt, veilig en schaalbaar, terwijl Splashtop AEM betaalbaar is voor bedrijven van elke grootte.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om endpoints te monitoren, problemen proactief aan te pakken en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerd patchen voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-gestuurde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Voorraadtracking en -beheer over alle eindpunten.
Waarschuwingen en remedie om automatisch problemen op te lossen.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheer en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Klaar om Splashtop AEM zelf te ervaren? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode: