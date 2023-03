Verbinding op afstand tussen desktops, tablets & mobiele apparaten

Werk vanuit huis en werk op afstand met snelle en veilige externe desktopverbindingen. Maak verbinding met je computer vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.

Op afstand werken, of het nu vanuit huis is of een andere afgelegen locatie, wordt de nieuwe gewoonte. Een effectieve tool voor externe verbindingen vinden, is belangrijker dan ooit.

Hoewel u veel kunt doen vanuit uw thuiscomputer, laptop of mobiele apparaat, zijn er momenten waarop u externe toegang tot de computer op uw kantoor nodig heeft.

Misschien gebruikt u bedrijfseigen software die u alleen in licentie hebt voor uw kantoormachine. Of uw persoonlijke apparaten hebben niet de computerkracht om resource-intensieve applicaties uit te voeren. Of misschien staan er bestanden op uw kantoorcomputer die u niet zomaar naar de cloud kunt overbrengen.

Ongeacht uw situatie zijn er veel manieren waarop een externe verbinding met uw werkcomputer nuttig kan zijn.

Remote Connection Software Gebruiksgevallen

Op afstand toegang tot en controle over je werkcomputer vanaf al je persoonlijke apparaten. Het voelt alsof je achter je kantoorcomputer zit terwijl je op afstand werkt. Open elk bestand en draai elk programma op je computer op afstand met gemak.

Met verbindingen op afstand met je beheerde apparaten kun je je eindpunten bewaken, beheren en ondersteunen. Maak op afstand verbinding met de apparaten van je gebruikers om on-demand ondersteuning op afstand te bieden op het moment dat ze hulp nodig hebben.

Studenten in staat stellen om vanaf hun persoonlijke apparaten externe desktopverbindingen met schoolcomputers te starten, zodat ze op afstand toegang hebben tot labcomputers terwijl ze op afstand leren. Studenten zullen tijdens sessies op afstand naar labcomputers toegang hebben tot gelicentieerde schoolsoftware (zoals Microsoft Office, Adobe Creative Suite en meer) - zelfs vanaf Chromebooks.

Welke besturingssystemen heb ik nodig voor verbindingen op afstand?

Afhankelijk van het Splashtop pakket kun je op afstand verbindingen tot stand brengen met Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chromebook apparaten. Je kunt ook verbinding maken vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat.

Zijn de Remote Connection Tools van Splashtop platformoverschrijdend?

Ja! Je kunt een verbinding op afstand opzetten tussen apparaten die op elk besturingssysteem draaien. Het maakt niet uit of je externe computer een Mac of een PC is, je kunt er verbinding mee maken vanaf elke andere Windows PC, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.

Je kunt zelfs thuiswerken met een Chromebook!

Probeer de Verbinding op Afstand-software van Splashtop gratis

Thuis of onderweg werken is gemakkelijker en productiever met Splashtop. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat bestand dat je hebt achtergelaten of die software waar je bij moet. Krijg het gevoel dat je recht voor je werkcomputer zit, waar je ook bent.

En over de beveiliging hoef je je geen zorgen te maken. Elke verbinding op afstand is versleuteld met TLS en 256-bit AES. Je kunt ook apparaatverificatie en tweestapsverificatie inschakelen.

Als het gaat om verbindingen op afstand kun je op Splashtop vertrouwen. Meer dan 30 miljoen gebruikers doen dat al. Begin vandaag je gratis proefperiode.

Gratis proefperiode

Of lees meer over de software voor verbinding op afstand van Splashtop: