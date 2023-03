Beheerde versus onbeheerde remote access en support uitgelegd

Wanneer u naar oplossingen voor ondersteuning op afstand kijkt, is de eerste vraag of u een bemande of onbemande oplossing voor ondersteuning op afstand nodig heeft, of beide.

Hier is een snelle gids om je te helpen beslissen.

Aanwezige ondersteuning op afstand

Wat betekent het en wat zijn de gebruikssituaties?

Bemande ondersteuning op afstand betekent dat een eindgebruiker het apparaat of de applicatie gebruikt en onmiddellijke ondersteuning nodig heeft.

Met bemande ondersteuningsoplossingen kunt u uw klanten ondersteunen zodra zich een probleem voordoet. U of uw technicus heeft op afstand toegang tot het apparaat van de eindgebruiker, kan het probleem oplossen en het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Hoe werkt het?

Gewoonlijk wordt bij oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand vooraf software geïnstalleerd op de apparaten waarmee op afstand wordt gewerkt en op de apparaten waarmee op afstand wordt gewerkt. Maar met SOS, onze attended support oplossing, hoeft de eindgebruiker niets voorgeïnstalleerd te hebben op zijn apparaat.

In plaats daarvan kunnen technici op afstand inloggen op het apparaat van de eindgebruiker met een eenvoudige sessiecode die de eindgebruiker genereert met de Splashtop SOS-app. Zodra de eindgebruiker de technicus zijn code geeft, kan hij onmiddellijk verbinding maken met het apparaat!

Wie heeft een oplossing voor ondersteuning op afstand nodig?

Bemande oplossingen voor ondersteuning op afstand zijn ideaal voor support- / klantenserviceteams en IT-helpdesks. Met dit soort oplossingen kunt u de problemen snel uit de eerste hand zien en snel oplossen. Dit bespaart tijd, kosten en verbetert de klanttevredenheid.

Onbemande ondersteuning op afstand

Wat betekent het en wat zijn de gebruikssituaties?

Onbemande ondersteuning op afstand betekent dat de technicus op afstand toegang kan krijgen tot het apparaat van de eindgebruiker, zelfs als deze er niet is.

De primaire gebruikssituatie voor een oplossing onbemand is om routineonderhoud en ondersteuning te bieden aan de apparaten van uw klant. In tegenstelling tot bemande ondersteuning op afstand die ondersteuning biedt aan gebruikers die onmiddellijke hulp nodig hebben, kan onbemande ondersteuning op afstand worden gebruikt om een IT-infrastructuur te beheren, updates te installeren en zelfs niet-urgente problemen op te lossen.

Hoe werkt het?

De IT-manager of technicus stuurt een downloadlink om de software voor ondersteuning op afstand te installeren op alle apparaten die ze willen ondersteunen. Na installatie kan de technicus altijd en overal op afstand in het apparaat inloggen.

Wie heeft een oplossing voor ondersteuning op afstand onbemand nodig?

Dit is de ideale oplossing voor MSPs, IT-dienstverleners en interne IT-teams. Je kunt de apparaten van je eigen bedrijf en/of alle apparaten van je klanten beheren en ondersteunen.

Zij-aan-zij vergelijking

Hier volgt een nadere blik op wat de aanwezigheid en onbemande ondersteuning op afstand met zich meebrengt en de belangrijkste gebruikssituaties voor elk.

Welke Splashtop oplossing is geschikt voor mij?

Met de oplossingen voor ondersteuning op afstand van Splashtop kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot de computers en / of apparaten van hun klanten en deze ondersteunen. We hebben twee oplossingen voor ondersteuning op afstand, gericht op de twee belangrijkste soorten ondersteuning op afstand, bewaakt en onbemand.

Splashtop SOS is gemaakt voor mensen die beheerde (of on-demand) support willen bieden.

Splashtop Remote Support biedt gebruikers de tools om onbemand ondersteuning te bieden aan de computers van hun bedrijf of klant.

Het is belangrijk om te begrijpen wat je primaire gebruiksdoel zal zijn, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de juiste oplossing krijgt.

(We hebben SOS- en Ondersteuning op Afstand-pakketten die u zowel bemande als onbemande mogelijkheden voor ondersteuning op afstand bieden)

Als je nog steeds niet kunt beslissen, kun je onze blog lezen: ' Hoe kies ik tussen Splashtop Remote Support en Splashtop SOS?' Of u kunt contact opnemen met ons verkoopteam dat u in de juiste richting zal leiden en u op weg kan helpen met uw gratis proefperiode.