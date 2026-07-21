Beheerde versus onbeheerde remote access en support uitgelegd

Wanneer u naar oplossingen voor ondersteuning op afstand kijkt, is de eerste vraag of u een bemande of onbemande oplossing voor ondersteuning op afstand nodig heeft, of beide.
Hier is een snelle gids om je te helpen beslissen.
Inzicht in beheerde remote support
Wat betekent het en wat zijn de gebruikssituaties?
Bemande ondersteuning op afstand betekent dat een eindgebruiker het apparaat of de applicatie gebruikt en onmiddellijke ondersteuning nodig heeft.
Met bemande ondersteuningsoplossingen kunt u uw klanten ondersteunen zodra zich een probleem voordoet. U of uw technicus heeft op afstand toegang tot het apparaat van de eindgebruiker, kan het probleem oplossen en het probleem zo snel mogelijk oplossen.
Hoe werkt het?
Gewoonlijk moeten remote access en remote supportoplossingen van tevoren worden geïnstalleerd op de apparaten die aan beide kanten worden gebruikt om op afstand te werken. Maar met Splashtop Remote Support, onze oplossing voor beheerde remote support, hoeft de eindgebruiker niets vooraf te installeren op zijn apparaat.
In plaats daarvan kunnen technici op afstand inloggen op het apparaat van de eindgebruiker met een eenvoudige sessiecode die de eindgebruiker genereert met de Splashtop SOS-app. Zodra de eindgebruiker de technicus zijn code geeft, kan hij onmiddellijk verbinding maken met het apparaat!
Wie heeft een oplossing voor ondersteuning op afstand nodig?
Bemande oplossingen voor ondersteuning op afstand zijn ideaal voor support- / klantenserviceteams en IT-helpdesks. Met dit soort oplossingen kunt u de problemen snel uit de eerste hand zien en snel oplossen. Dit bespaart tijd, kosten en verbetert de klanttevredenheid.
Inzicht in onbeheerde remote support
Wat betekent het en wat zijn de gebruikssituaties?
Onbemande ondersteuning op afstand betekent dat de technicus op afstand toegang kan krijgen tot het apparaat van de eindgebruiker, zelfs als deze er niet is.
De primaire gebruikssituatie voor een oplossing onbemand is om routineonderhoud en ondersteuning te bieden aan de apparaten van uw klant. In tegenstelling tot bemande ondersteuning op afstand die ondersteuning biedt aan gebruikers die onmiddellijke hulp nodig hebben, kan onbemande ondersteuning op afstand worden gebruikt om een IT-infrastructuur te beheren, updates te installeren en zelfs niet-urgente problemen op te lossen.
Hoe werkt het?
De IT-manager of technicus stuurt een downloadlink om de software voor ondersteuning op afstand te installeren op alle apparaten die ze willen ondersteunen. Na installatie kan de technicus altijd en overal op afstand in het apparaat inloggen.
Wie heeft een oplossing voor ondersteuning op afstand onbemand nodig?
Deze tool voor IT-ondersteuning op afstand is ideaal voor MSPs, IT-dienstverleners en interne IT-teams die de apparaten van hun bedrijf en/of die van hun klanten willen beheren en ondersteunen.
Beheerde versus onbeheerde remote support: een vergelijking
Hier volgt een nadere blik op wat de aanwezigheid en onbemande ondersteuning op afstand met zich meebrengt en de belangrijkste gebruikssituaties voor elk.
Beheerd vs. onbeheerd: Vind de beste Splashtop remote supportoplossing voor uw behoeften
Of u nu vooral onbeheerde toegang nodig heeft om wanneer dan ook apparaten te kunnen beheren, of beheerde toegang om gebruikers in realtime te ondersteunen; het is belangrijk om een oplossing te kiezen die bij uw workflow past.
Splashtop Remote Support is ontworpen om IT-teams en supportprofessionals de flexibiliteit te geven om zowel onbeheerde als beheerde remote support te bieden - veilig en efficiënt. Met het juiste abonnement beschikt u over alle tools die u nodig heeft om uw gebruikers te ondersteunen en apparaten overal te beheren.
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